Louisville Report

Depth Charts: Louisville vs. Virginia

The Cardinals host their Cavaliers in their first home ACC game of the season.

Matthew McGavic

Oct 12, 2024; Charlottesville, Virginia, USA; Virginia Cavaliers wide receiver Malachi Fields (8) carries the ball as Louisville Cardinals defensive back M.J. Griffin (26) defends during the second half at Scott Stadium. Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images
Oct 12, 2024; Charlottesville, Virginia, USA; Virginia Cavaliers wide receiver Malachi Fields (8) carries the ball as Louisville Cardinals defensive back M.J. Griffin (26) defends during the second half at Scott Stadium. Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images / Amber Searls-Imagn Images
In this story:

LOUISVILLE, Ky. - With their undefeated start to the season still intact, the Louisville football program returns home to L&N Stadium this weekend, where a showdown with No. 24 Virginia is waiting for them.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Cavaliers:

Louisville (4-0, 1-0 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Pitt:

  • Braxton Jennings is now the third string running back in wake of injuries to Keyjuan Brown and Jamarice Wilder.
  • Mak Pounders goes from starting right tackle to backup left tackle, Lance Robinson is elevated to starting right tackle. Cam Gorin switches from backup left tackle to backup right tackle.
  • Jordan Church takes over as sole starter at right guard with Lance Robinson's move to right tackle, with Victor Cutler replacing Carter Guillaume is backup right guard.

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Braxton Jennings (5-11, 195, Fr.)

Wide Receiver

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)

Left Tackle

71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)

Left Guard

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)

Right Tackle

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Defense

Defensive End

23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)

Holder

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

Kick Returner

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)

Punt Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

Virginia (4-1, 2-0 ACC)*

Offense

Quarterback

4 Chandler Morris (6-0, 192, Gr.)
10 Daniel Kaelin (6-3, 218, So.)

Tailback

3 J’Mari Taylor (5-9, 204, Gr.)
20 Xavier Brown (5-10, 198, Sr.)
OR 21 Harrison Waylee (5-10, 212, Gr.)
OR 28 Noah Vaughn (5-9, 199, Jr.)

Wide Receiver

7 Jahmal Edrine (6-3, 221, Sr.)
8 Jayden Thomas (6-2, 220, Gr.)

Wide Receiver

6 Cam Ross (5-10, 186, Gr.)
5 Kameron Courtney (5-11, 193, So.)

Wide Receiver

11 Trell Harris (6-0, 200, Sr.)
82 Eli Wood (6-1, 209, Sr.)

Tight End

0 Sage Ennis (6-4, 245, Gr.)
OR 9 Dakota Twitty (6-5, 245, Sr.)

Left Tackle

52 McKale Boley (6-5, 316, Sr.)
79 Jon Adair (6-5, 280, Fr.)

Left Guard

77 Noah Josey (6-5, 310, Gr.)
78 Kevin Wigenton II (6-5, 335, Gr.)

Center

76 Brady Wilson (6-2, 298, Gr.)
58 Noah Hartsoe (6-3, 319, Sr.)

Right Guard

60 Drake Metcalf (6-2, 300, Gr.)
56 Tyshawn Wyatt (6-4, 308, Gr.)
OR 74 Ethan Sipe (6-5, 325, Gr.)

Right Tackle

68 Jack Witmer (6-7, 306, Gr.)
72 Ben York (6-5, 305, So.)

Defense

Defensive End

14 Fisher Camac (6-7, 261, Sr.)
OR 6 Cazeem Moore (6-4, 259, Sr.)
93 Billy Koudelka (6-8, 255, So.)

Nose Tackle

90 Jahmeer Carter (6-2, 311, Gr.)
55 Anthony Britton (6-3, 317, Jr.)

Defensive Tackle

91 Jason Hammond (6-2, 295, Jr.)
OR 15 Hunter Osborne (6-4, 301, Jr.)
OR 23 Jacob Holmes (6-2, 290, Sr)

Bandit

17 Mitchell Melton (6-4, 262, Gr.)
OR 52 Daniel Rickert (6-2, 247, Gr.)
93 Billy Koudelka (6-8, 255, So.)

Weakside Linebacker

1 James Jackson (6-3, 234, Gr.)
11 Maddox Marcellus (6-2, 228, Jr.)

Middle Linebacker

5 Kam Robinson (6-2, 234, Jr.)
OR 32 Landon Danley (6-3, 222, Jr.)
16 Trey McDonald (6-4, 235, Sr.)

Spur

10 Ja’Son Prevard (6-2, 199, Jr.)
OR 18 Corey Costner (6-1, 201, Fr.)

Left Cornerback

28 Donavon Platt (5-11, 204, Sr.)
OR 19 Emmanuel Karnley (6-3, 184, Jr.)

Right Cornerback

9 Jordan Robinson (6-4, 210, Gr.)
3 Kevon Gray (6-0, 180, So.)
OR 33 Josiah Persinger (5-11, 170, Fr.)

Free Safety

30 Ethan Minter (6-0, 201, So.)
OR 4 Christian Charles (6-1, 200, Gr.)

Strong Safety

27 Devin Neal (6-0, 214, Gr.)
22 Da’Marcus Crosby II (6-2, 193, Gr.)

Special Teams

Punter

38 Daniel Sparks (6-6, 214, Gr.)
99 Elijah Slibeck (6-5, 234, So.)

Placekicker

41 Will Bettridge (5-10, 180, Sr.)
92 Jorge Diaz Nicholas (6-4, 235, Fr.)

Kickoffs

38 Daniel Sparks (6-6, 214, Gr.)
41 Will Bettridge (5-10, 180, Sr.)

Holder

38 Daniel Sparks (6-6, 214, Gr.)
99 Elijah Slibeck (6-5, 234, So.)

Long Snapper

69 Bryce Robinson (6-7, 265, Gr.)
2 Stevie Bracey (6-0, 235, Sr.)

Punt Returner

6 Cam Ross (5-10, 186, Gr.)
3 J’Mari Taylor (5-9, 204, Gr.)

Kickoff Returner

6 Cam Ross (5-10, 186, Gr.)
3 J’Mari Taylor (5-9, 204, Gr.)

*Depth chart from Virginia's last game vs. Florida State. Their DT vs. Louisville has yet to be released.

More Cardinals Stories

feed

(Photo of

You can follow Louisville Cardinals On SI for future coverage by liking us on Facebook, Twitter/X and Instagram:

Facebook - @LouisvilleOnSI
Twitter/X - @LouisvilleOnSI
Instagram - @louisvilleonsi

You can also follow Deputy Editor Matthew McGavic at @Matt_McGavic on Twitter/X and @mattmcgavic.bsky.social on Bluesky

Published
Matthew McGavic
MATTHEW MCGAVIC

McGavic is a 2016 Sport Administration graduate of the University of Louisville, and a native of the Derby City. He has been covering the Cardinals in various capacities since 2017, with a brief stop in Atlanta, Ga. on the Georgia Tech beat. He is also a co-host of the 'From The Pink Seats' podcast on the State of Louisville network. Video gamer, bourbon drinker and dog lover. Find him on Twitter at @Matt_McGavic

Home/Football