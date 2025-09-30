Depth Charts: Louisville vs. Virginia
LOUISVILLE, Ky. - With their undefeated start to the season still intact, the Louisville football program returns home to L&N Stadium this weekend, where a showdown with No. 24 Virginia is waiting for them.
Here are the depth charts for both the Cardinals and Cavaliers:
Louisville (4-0, 1-0 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. Pitt:
- Braxton Jennings is now the third string running back in wake of injuries to Keyjuan Brown and Jamarice Wilder.
- Mak Pounders goes from starting right tackle to backup left tackle, Lance Robinson is elevated to starting right tackle. Cam Gorin switches from backup left tackle to backup right tackle.
- Jordan Church takes over as sole starter at right guard with Lance Robinson's move to right tackle, with Victor Cutler replacing Carter Guillaume is backup right guard.
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Braxton Jennings (5-11, 195, Fr.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
Left Guard
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
Right Tackle
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
Virginia (4-1, 2-0 ACC)*
Offense
Quarterback
4 Chandler Morris (6-0, 192, Gr.)
10 Daniel Kaelin (6-3, 218, So.)
Tailback
3 J’Mari Taylor (5-9, 204, Gr.)
20 Xavier Brown (5-10, 198, Sr.)
OR 21 Harrison Waylee (5-10, 212, Gr.)
OR 28 Noah Vaughn (5-9, 199, Jr.)
Wide Receiver
7 Jahmal Edrine (6-3, 221, Sr.)
8 Jayden Thomas (6-2, 220, Gr.)
Wide Receiver
6 Cam Ross (5-10, 186, Gr.)
5 Kameron Courtney (5-11, 193, So.)
Wide Receiver
11 Trell Harris (6-0, 200, Sr.)
82 Eli Wood (6-1, 209, Sr.)
Tight End
0 Sage Ennis (6-4, 245, Gr.)
OR 9 Dakota Twitty (6-5, 245, Sr.)
Left Tackle
52 McKale Boley (6-5, 316, Sr.)
79 Jon Adair (6-5, 280, Fr.)
Left Guard
77 Noah Josey (6-5, 310, Gr.)
78 Kevin Wigenton II (6-5, 335, Gr.)
Center
76 Brady Wilson (6-2, 298, Gr.)
58 Noah Hartsoe (6-3, 319, Sr.)
Right Guard
60 Drake Metcalf (6-2, 300, Gr.)
56 Tyshawn Wyatt (6-4, 308, Gr.)
OR 74 Ethan Sipe (6-5, 325, Gr.)
Right Tackle
68 Jack Witmer (6-7, 306, Gr.)
72 Ben York (6-5, 305, So.)
Defense
Defensive End
14 Fisher Camac (6-7, 261, Sr.)
OR 6 Cazeem Moore (6-4, 259, Sr.)
93 Billy Koudelka (6-8, 255, So.)
Nose Tackle
90 Jahmeer Carter (6-2, 311, Gr.)
55 Anthony Britton (6-3, 317, Jr.)
Defensive Tackle
91 Jason Hammond (6-2, 295, Jr.)
OR 15 Hunter Osborne (6-4, 301, Jr.)
OR 23 Jacob Holmes (6-2, 290, Sr)
Bandit
17 Mitchell Melton (6-4, 262, Gr.)
OR 52 Daniel Rickert (6-2, 247, Gr.)
93 Billy Koudelka (6-8, 255, So.)
Weakside Linebacker
1 James Jackson (6-3, 234, Gr.)
11 Maddox Marcellus (6-2, 228, Jr.)
Middle Linebacker
5 Kam Robinson (6-2, 234, Jr.)
OR 32 Landon Danley (6-3, 222, Jr.)
16 Trey McDonald (6-4, 235, Sr.)
Spur
10 Ja’Son Prevard (6-2, 199, Jr.)
OR 18 Corey Costner (6-1, 201, Fr.)
Left Cornerback
28 Donavon Platt (5-11, 204, Sr.)
OR 19 Emmanuel Karnley (6-3, 184, Jr.)
Right Cornerback
9 Jordan Robinson (6-4, 210, Gr.)
3 Kevon Gray (6-0, 180, So.)
OR 33 Josiah Persinger (5-11, 170, Fr.)
Free Safety
30 Ethan Minter (6-0, 201, So.)
OR 4 Christian Charles (6-1, 200, Gr.)
Strong Safety
27 Devin Neal (6-0, 214, Gr.)
22 Da’Marcus Crosby II (6-2, 193, Gr.)
Special Teams
Punter
38 Daniel Sparks (6-6, 214, Gr.)
99 Elijah Slibeck (6-5, 234, So.)
Placekicker
41 Will Bettridge (5-10, 180, Sr.)
92 Jorge Diaz Nicholas (6-4, 235, Fr.)
Kickoffs
38 Daniel Sparks (6-6, 214, Gr.)
41 Will Bettridge (5-10, 180, Sr.)
Holder
38 Daniel Sparks (6-6, 214, Gr.)
99 Elijah Slibeck (6-5, 234, So.)
Long Snapper
69 Bryce Robinson (6-7, 265, Gr.)
2 Stevie Bracey (6-0, 235, Sr.)
Punt Returner
6 Cam Ross (5-10, 186, Gr.)
3 J’Mari Taylor (5-9, 204, Gr.)
Kickoff Returner
6 Cam Ross (5-10, 186, Gr.)
3 J’Mari Taylor (5-9, 204, Gr.)
*Depth chart from Virginia's last game vs. Florida State. Their DT vs. Louisville has yet to be released.
