Depth Charts: Louisville vs. Virginia Tech
LOUISVILLE, Ky. - After having to outlast Boston College in their last time out, the Louisville football program heads back on the road, traveling to Blacksburg for a showdown with Virginia Tech. Kickoff is set for Saturday, Nov. 1 at 3:00 p.m. EST
Here are the depth charts for both the Cardinals and Hokies:
No. 16 Louisville (6-1, 3-1 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. Boston College:
- Mahamane Moussa takes over as the starting right guard, bumping Jordan Church and Vic Cutler to No. 2 and 3.
- Cooper Ranvier jumps Nick Keller as the starting placekicker.
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Braxton Jennings (5-11, 195, Fr.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
Left Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
Right Tackle
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
Virginia Tech (3-5, 2-2 ACC)*
Offense
Quarterback
1 Kyron Drones (6-2, 235, R-Sr.)
5 William Watson III (5-11, 201, R-So.)
Running Back
27 Marcellous Hawkins (5-11, 219, R-Jr.)
8 Terion Stewart (5-9, 222, Gr.)
Wide Receiver
3 Donavon Greene (6-2, 196, Gr.)
15 Shamarius Peterkin (6-3, 174, Fr.)
Wide Receiver
0 Ayden Greene (6-2, 190, Jr.)
11 Isaiah Spencer (6-2, 196, Jr.)
Wide Receiver
2 Takye Heath (5-10, 163, R-So.)
9 Cameron Seldon (6-1, 211, Jr.)
Tight End
82 Benji Gosnell (6-4, 254, R-Jr.)
13 Ja'Ricous Hairston (6-2, 255, R-So.)
Left Tackle
79 Johnny Garrett (6-5, 318, R-Jr.)
55 Tomas Rinac (6-6, 317, R-Sr.)
Left Guard
56 Layth Ghannam (6-5, 302, R-So.)
71 Gavin Crawford (6-3, 332, Fr.)
Center
62 Kyle Altuner (6-3, 296, R-Fr.)
58 Tommy Ricard (6-4, 298, R-Fr.)
Right Guard
55 Tomas Rinac (6-6, 317, R-Sr.)
66 Montavious Cunningham (6-4, 318, R-Sr.)
Right Tackle
76 Aidan Lynch (6-7, 310, R-Fr.)
55 Tomas Rinac (6-6, 317, R-Sr.)
Defense
Defensive End
33 Ben Bell (6-1, 235, 5th)
31 Jason Abbey (6-3, 248, R-So.)
Defensive Tackle
98 Kody Hulsman (6-4, 297, Sr.)
97 Imamanuel Hickman Sr. (6-3, 307, Gr.)
Defensive Tackle
22 Kelvin Gilliam Jr. (6-3, 295, R-Sr.)
99 Emmett Laws (6-0, 293, R-Fr.)
Defensive End
13 Kemari Copeland (6-3, 283, R-Jr.)
94 Elhadj Fall (6-3, 288, R-Jr.)
Strongside Linebacker
16 Noah Chambers (6-2, 220, Fr.)
31 Jason Abbey (6-3, 248, R-So.)
Middle Linebacker
20 Caleb Woodson (6-3, 230, Jr.)
3 Kaleb Spencer (6-2, 221, Jr.)
Weakside Linebacker
24 Jaden Keller (6-3, 235, R-Sr.)
26 Antwone Santiago (6-3, 227, R-Jr.)
Cornerback
9 Isaiah Brown-Murray (5-9, 192, R-Jr.)
18 Isaiah Cash (5-11, 193, Gr.)
Cornerback
23 Thomas Williams (5-11, 189, R-So.)
21 Joseph Reddish (5-11, 185, R-So.)
Safety
11 Tyson Flowers (5-11, 204, R-Jr.)
14 Sheldon Robinson (6-2, 203, Fr.)
Safety
6 Jordan Bass (6-3, 205, Jr.)
15 Brennan Johnson (6-1, 202, Fr.)
*No true depth chart provided by Virginia Tech. Two-deep is based off of prior game's starters and backups vs. Cal.
More Cardinals Stories
(Photo of Louisville Players: Scott Utterback - Courier Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)
You can follow Louisville Cardinals On SI for future coverage by liking us on Facebook, Twitter/X and Instagram:
Facebook - @LouisvilleOnSI
Twitter/X - @LouisvilleOnSI
Instagram - @louisvilleonsi
You can also follow Deputy Editor Matthew McGavic at @Matt_McGavic on Twitter/X and @mattmcgavic.bsky.social on Bluesky