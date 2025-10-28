Louisville Report

Depth Charts: Louisville vs. Virginia Tech

The Cardinals will hit the road to take on the Hokies.

Matthew McGavic

Louisville comes out onto the field before the game against Boston College Saturday night at L&N Stadium
Louisville comes out onto the field before the game against Boston College Saturday night at L&N Stadium
LOUISVILLE, Ky. - After having to outlast Boston College in their last time out, the Louisville football program heads back on the road, traveling to Blacksburg for a showdown with Virginia Tech. Kickoff is set for Saturday, Nov. 1 at 3:00 p.m. EST

Here are the depth charts for both the Cardinals and Hokies:

No. 16 Louisville (6-1, 3-1 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Boston College:

  • Mahamane Moussa takes over as the starting right guard, bumping Jordan Church and Vic Cutler to No. 2 and 3.
  • Cooper Ranvier jumps Nick Keller as the starting placekicker.

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Braxton Jennings (5-11, 195, Fr.)

Wide Receiver

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)

Left Tackle

70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)

Left Guard

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)

Right Tackle

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Defense

Defensive End

23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)

Holder

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

Kick Returner

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)

Punt Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

Virginia Tech (3-5, 2-2 ACC)*

Offense

Quarterback

1 Kyron Drones (6-2, 235, R-Sr.)
5 William Watson III (5-11, 201, R-So.)

Running Back

27 Marcellous Hawkins (5-11, 219, R-Jr.)
8 Terion Stewart (5-9, 222, Gr.)

Wide Receiver

3 Donavon Greene (6-2, 196, Gr.)
15 Shamarius Peterkin (6-3, 174, Fr.)

Wide Receiver

0 Ayden Greene (6-2, 190, Jr.)
11 Isaiah Spencer (6-2, 196, Jr.)

Wide Receiver

2 Takye Heath (5-10, 163, R-So.)
9 Cameron Seldon (6-1, 211, Jr.)

Tight End

82 Benji Gosnell (6-4, 254, R-Jr.)
13 Ja'Ricous Hairston (6-2, 255, R-So.)

Left Tackle

79 Johnny Garrett (6-5, 318, R-Jr.)
55 Tomas Rinac (6-6, 317, R-Sr.)

Left Guard

56 Layth Ghannam (6-5, 302, R-So.)
71 Gavin Crawford (6-3, 332, Fr.)

Center

62 Kyle Altuner (6-3, 296, R-Fr.)
58 Tommy Ricard (6-4, 298, R-Fr.)

Right Guard

55 Tomas Rinac (6-6, 317, R-Sr.)
66 Montavious Cunningham (6-4, 318, R-Sr.)

Right Tackle

76 Aidan Lynch (6-7, 310, R-Fr.)
55 Tomas Rinac (6-6, 317, R-Sr.)

Defense

Defensive End

33 Ben Bell (6-1, 235, 5th)
31 Jason Abbey (6-3, 248, R-So.)

Defensive Tackle

98 Kody Hulsman (6-4, 297, Sr.)
97 Imamanuel Hickman Sr. (6-3, 307, Gr.)

Defensive Tackle

22 Kelvin Gilliam Jr. (6-3, 295, R-Sr.)
99 Emmett Laws (6-0, 293, R-Fr.)

Defensive End

13 Kemari Copeland (6-3, 283, R-Jr.)
94 Elhadj Fall (6-3, 288, R-Jr.)

Strongside Linebacker

16 Noah Chambers (6-2, 220, Fr.)
31 Jason Abbey (6-3, 248, R-So.)

Middle Linebacker

20 Caleb Woodson (6-3, 230, Jr.)
3 Kaleb Spencer (6-2, 221, Jr.)

Weakside Linebacker

24 Jaden Keller (6-3, 235, R-Sr.)
26 Antwone Santiago (6-3, 227, R-Jr.)

Cornerback

9 Isaiah Brown-Murray (5-9, 192, R-Jr.)
18 Isaiah Cash (5-11, 193, Gr.)

Cornerback

23 Thomas Williams (5-11, 189, R-So.)
21 Joseph Reddish (5-11, 185, R-So.)

Safety

11 Tyson Flowers (5-11, 204, R-Jr.)
14 Sheldon Robinson (6-2, 203, Fr.)

Safety

6 Jordan Bass (6-3, 205, Jr.)
15 Brennan Johnson (6-1, 202, Fr.)

*No true depth chart provided by Virginia Tech. Two-deep is based off of prior game's starters and backups vs. Cal.

(Photo of Louisville Players: Scott Utterback - Courier Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

