Miami Sets Program Record With All-ACC Team Selections

19 Miami Hurricanes earned All-ACC honors, the conference announced Tuesday afternoon, marking the second straight year Miami has set a program record for most conference honorees.

Nov 29, 2025; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; Miami Hurricanes wide receiver Malachi Toney (10) runs against the Pittsburgh Panthers during the third quarter at Acrisure Stadium. Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images
Nov 29, 2025; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; Miami Hurricanes wide receiver Malachi Toney (10) runs against the Pittsburgh Panthers during the third quarter at Acrisure Stadium. Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images / Charles LeClaire-Imagn Images
Four Hurricanes secured First Team distinction, as WR Malachi Toney, DL Rueben Bain, DL Akheem Mesidor and OL Francis Mauigoa headlined Miami’s selections.

Five Hurricanes collected Second Team recognition: DL Ahmad Moten Sr., DB Keionte Scott, all-purpose standout Malachi Toney, DB Jakobe Thomas and OL Anez Cooper.

QB Carson Beck, OL James Brockermeyer, LB Wesley Bissainthe, OL Markel Bell and RB Mark Fletcher Jr. were named to the All-ACC Third Team.

Five additional Hurricanes earned Honorable Mention status: LB Mohammad Toure, DB Zechariah Poyser, WR Keelan Marion, DB Damari Brown and DL David Blay Jr.

Toney, Bain, Mesidor, and Mauigoa led the group as First Team selections, while Toney earned distinction at two positions, First Team wide receiver and Second Team all-purpose.

2025 All-ACC Football Teams

First-Team All-ACC

Offense

Oct 17, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Miami Hurricanes wide receiver Malachi Toney (10) carries the football against Lou
Oct 17, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Miami Hurricanes wide receiver Malachi Toney (10) carries the football against Louisville Cardinals defensive back Tayon Holloway (25) during the fourth quarter at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images / Sam Navarro-Imagn Images

QB – Haynes King, Georgia Tech (200)

RB – Hollywood Smothers, NC State (214)

RB – J’Mari Taylor, Virginia (207)

WR – Duce Robinson, Florida State (217)

WR – Chris Bell, Louisville (210)

WR – Malachi Toney, Miami (208)

TE – Justin Joly, NC State (178)

AP – Jacob De Jesus, California (134)

OT – Francis Mauigoa, Miami (212)

OT – Blake Miller, Clemson (125)

OG – Keylan Rutledge, Georgia Tech (202)

OG – Logan Parr, SMU (132)

C – Luke Petitbon, Florida State (115)

 

Defense

DE – Rueben Bain Jr., Miami (167)

DE – Akheem Mesidor, Miami (164)

DT – Jordan van den Berg, Georgia Tech (121)

DT – Peter Woods, Clemson (120)

LB – Caden Fordham, NC State (188)

LB – Cade Uluave, California (167)

LB – Sammy Brown, Clemson (147)

CB – Hezekiah Masses, California (160)

CB – Avieon Terrell, Clemson (138)

S – Nick Andersen, Wake Forest (137)

S – Ahmaad Moses, SMU (125)

 

Specialists

PK – Aidan Birr, Georgia Tech (209)

P – Jack Stonehouse, Syracuse (165)

SP – Jacob De Jesus, California (158)

 

Second-Team All-ACC

Offense

QB – Darian Mensah, Duke (114)

RB – Demond Claiborne, Wake Forest (165)

RB – Nate Sheppard, Duke (99)

WR – Cooper Barkate, Duke (160)

WR – Jacob De Jesus, California (132)

WR – Lewis Bond, Boston College (119)

TE – Sam Roush, Stanford (114)

AP – Malachi Toney, Miami (123)

OT – Brian Parker II, Duke (121)

OT – PJ Williams, SMU (71)

OG – Anez Cooper, Miami (127)

OG – Logan Taylor, Boston College (94)

C – Brady Wilson, Virginia (98)

 

Defense

DE – Isaiah Smith, SMU (140)

DE – Melkart Abou Jaoude, North Carolina (90)

DT – Ahmad Moten Sr., Miami (83)

DT – Rene Konga, Louisville (73)

LB – Kyle Louis, Pitt (143)

LB – Matt Rose, Stanford (133)

LB – Rasheem Biles, Pitt (131)

CB – Keionte Scott, Miami (118)

CB – Chandler Rivers, Duke (104)

S – Jakobe Thomas, Miami (111)

S – Earl Little Jr., Florida State (96)

Specialists

PK – Trey Butkowski, Pitt (62)

P – Daniel Sparks, Virginia (108)

SP – Sahmir Hagans, Duke (117)

Third-Team All-ACC

Offense

QB – Carson Beck, Miami (66)

RB – Isaac Brown, Louisville (80)

RB – Mark Fletcher Jr., Miami (62)

WR – Jordan Hudson, SMU (84)

WR – Trell Harris, Virginia (82)

WR – Antonio Williams, Clemson (34)

TE – Jeremiah Franklin, Boston College (43)

AP – Caullin Lacy, Louisville (87)

OT – McKale Boley, Virginia (64)

OT – Markel Bell, Miami (61)

OG – Noah Josey, Virginia (90)

OG – Justin Pickett, Duke (88)

C – James Brockermeyer, Miami (83)

 

Defense

DE – Will Heldt, Clemson (80)

DE – Clev Lubin, Louisville (79)

DT – Kemari Copeland, Virginia Tech (69)

DT – Aaron Hall, Duke (64)

LB – Kam Robinson, Virginia (98)

LB – TJ Quinn, Louisville (94)

LB – Wesley Bissainthe, Miami (42)

CB – Karon Prunty, Wake Forest (89)

CB – Brent Austin, California (53)

S – Ricardo Jones, Clemson (84)

S – Devin Neal, Virginia (81)

 

Specialists

PK – Cooper Ranvier, Louisville (52)

P – Marshall Nichols, Georgia Tech (86)

SP – Chris Barnes, Wake Forest (52)

 

Honorable-Mention All-ACC

QB – Kevin Jennings, SMU (45)

QB – Chandler Morris, Virginia (39)

RB – Kendrick Raphael, California (57)

RB – Adam Randall, Clemson (23)

RB – Malachi Hosley, Georgia Tech (18)

WR – CJ Williams, Stanford (29)

WR – T.J. Moore, Clemson (28)

WR – Jordan Shipp, North Carolina (24)

WR – Bryant Wesco Jr., Clemson (22)

WR – Kenny Johnson, Pitt (21)

WR – Caullin Lacy, Louisville (21)

TE – Sage Ennis, Virginia (23)

TE – Jeremiah Hasley, Duke (23)

TE – Matthew Hibner, SMU (21)

TE – Randy Pittman Jr., Florida State (21)

AP – Adam Randall, Clemson (33)

AP – Cam Ross, Virginia (21)

AP – Chris Barnes, Wake Forest (16)

OT – Jacarrius Peak, NC State (44)

OT – Malachi Carney, Georgia Tech (40)

OT – Ryan Baer, Pitt (37)

OT – Ethan Mackenny, Georgia Tech (30)

OT – Tristan Leigh, Clemson (20)

OT – Fa’alili Fa’amoe, Wake Forest (20)

OG – Lance Robinson, Louisville (51)

OG – Walker Parks, Clemson (41)

OG – George Sell, Wake Forest (31)

OG – BJ Williams, Pitt (30)

OG – Richie Leonard IV, Florida State (28)

C – Pete Nygra, Louisville (66)

C – Ryan Linthicum, Clemson (45)

C – Joshua Bates, SMU (29)

C – Devin Kylany, Wake Forest (27)

DE – Langston Hardy, Wake Forest (69)

DE – Mitchell Melton, Virginia (49)

DE – Vincent Anthony Jr., Duke (30)

DE – Wesley Williams, Duke (21)

DE – T.J. Parker, Clemson (20)

DT – Darrell Jackson Jr., Florida State (61)

DT – Jeffrey M’ba, SMU (48)

DT – Terry Webb, SMU (43)

DT – Jahmeer Carter, Virginia (39)

DT – Jayden Loving, Wake Forest (27)

DT – Francis Brewu, Pitt (27)

DT – Mandrell Desir, Florida State (26)

DT – Clay Patterson, Stanford (24)

DT – David Blay Jr., Miami (23)

DT – Kody Huisman, Virginia Tech (22)

DT – Aidan Keanaaina, California (21)

LB – Wade Woodaz, Clemson (40)

LB – Braylan Lovelace, Pitt (37)

LB – Luke Ferrelli, California (36)

LB – Andrew Simpson, North Carolina (35)

LB – Antonio Watts, Louisville (31)

LB – Dylan Hazen, Wake Forest (23)

LB – Kyle Efford, Georgia Tech (23)

LB – Mohamed Toure, Miami (23)

LB – Khmori House, North Carolina (20)

CB – Ja’son Prevard, Virginia (53)

CB – Deuce Harmon, SMU (32)

CB – Shawn Lee Jr., Pitt (30)

CB – Damari Brown, Miami (23)

CB – Tayon Holloway, Louisville (22)

CB – Jerry Wilson, Florida State (20)

S – Isaiah Nwokobia, SMU (70)

S – KP Price, Boston College (39)

S – Omar Thornton, Boston College (38)

S – Davaughn Patterson, Wake Forest (36)

S – Zechariah Poyser, Miami (35)

S – Jay Green, Stanford (31)

S – Cruce Brookins, Pitt (23)

S – Khalil Barnes, Clemson (22)

PK – Luca Lombardo, Boston College (51)

PK – Will Bettridge, Virginia (32)

PK – Rece Verhoff, North Carolina (23)

P – Caden Noonkester, NC State (43)

P – Caleb Junko, Pitt (31)

SP – Luca Lombardo, Boston College (33)

SP – Yamir Knight, SMU (27)

SP – Keelan Marion, Miami (24)

SP – Trey Butkowski, Pitt (21)

Courtesy of Miami Athletics

Justice Sandle is a graduate of Mississippi State University and is the site lead for the Miami Hurricanes on SI.

Follow all social media platforms to stay up to date with everything Miami Hurricanes-related: TwitterFacebookInstagramYoutube, and BlueSky.

Justice Sandle is a graduate of Mississippi State University earning a Bachelor of Arts and Science in Communications with a concentration in Print and Digital Journalism. During his time in Starkville, he spent a year as an intern working for Mississippi State On SI primarily covering basketball, football, baseball, and soccer while writing, recording, and creating multimedia stories during his tenor. Since graduating, he has assumed the role of lead staff writer for Miami Hurricanes On SI covering football, basketball, baseball, and all things Hurricanes related.

