2020 NFL Draft Position Rankings: Post-Combine Edition

There's some changes in v2.0, compared to the post-all star game edition, which you can see here.

Quarterback

1. Tua Tagovailoa (Alabama)*, 2. Joe Burrow (LSU), 3. Justin Herbert (Oregon), 4. Jordan Love (Utah State), 5. Jalen Hurts (Oklahoma).

Running Back

1. Jonathan Taylor (Wisconsin)*, 2. J.K. Dobbins (Ohio State)*, 3. D'Andre Swift (Georgia)*, 4. Cam Akers (Florida State)*, 5. A.J. Dillon (Boston College).

Wide Receiver

1. Jerry Jeudy (Alabama)*, 2. CeeDee Lamb (Oklahoma)*, 3. Henry Ruggs III (Alabama)*, 4. Justin Jefferson (LSU)*, 5. Laviska Shenault (Colorado)*.

Tight End

1. Chase Claypool (Notre Dame), 2. Cole Kmet (Notre Dame)*, 3. Adam Trautman (Dayton), 4. Brycen Hopkins (Purdue), 5. Albert Okwuegbunam (Missouri).

Offensive Tackle

1. Tristan Wirfs (Iowa)*, 2. Mekhi Becton (Virginia Tech)*, 3. Jedrick Willis (Alabama)*, 4. Andrew Thomas (Georgia)*, 5. Josh Jones (Houston).

Interior Offensive Line

1. Ben Bredeson (Michigan), 2. Cesar Ruiz (Michigan)*, 3. Jonah Jackson (Ohio State), 4. Lloyd Cushenberry III (LSU), 5. Tyler Biadasz (Wisconsin)*.

Edge

1. Chase Young (Ohio State)*, 2. K'Lavon Chaisson (LSU), 3. Josh Uche (Michigan)*, 4. Yetur Gross-Matos (Penn State)*, 5. A.J. Epenesa (Iowa)*.

Interior Defensive Line

1. Derrick Brown (Auburn), 2. Javon Kinlaw (South Carolina), 3. Neville Gallimore (Oklahoma), 4. Ross Blacklock (TCU), 5. Justin Madubuike (Texas A & M)*.

Linebacker

1. Isaiah Simmons (Clemson)*, 2. Kenneth Murray (Oklahoma)*, 3. Patrick Queen (LSU)*, 4. Malik Harrison (Ohio State), 5. Willie Gay (Mississippi State)*.

Cornerback

1. Jeffrey Okudah (Ohio State)*, 2. C.J. Henderson (Florida)*, 3. Kristian Fulton (LSU)*, 4. A.J. Terrell (Clemson)*, 5. Noah Igbinoghene (Auburn)*

Safety

1. Grant Delpit (LSU)*, 2. Xavier McKinney (Alabama)*, 3. Antoine Winfield, Jr. (Minnesota)*, 4. Kyle Dugger (Lenior-Rhyne), 5. Ashtyn Davis (California).

Our next update will be our top 100 overall players, who are the prospects I would give a Round 1-3 grade regardless of position/team need.

*=underclassman