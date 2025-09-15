Mississippi State releases 2026 baseball roster
The first roster of the Brian O’Connor era at Mississippi State has been officially released.
We had a general idea of who would be on the Bulldogs’ roster, but now we have it from the university itself. And now fans can really start to speculate about starting lineups and pitching rotations.
ICYMI: SEC delivers a gift to Mississippi State with 2026 baseball schedule
The full roster is below but here are some quick facts/notes about the roster:
- There are 12 freshman, 12 sophomores, 9 juniors, 5 seniors and 5 graduate students;
- 22 total pitchers, including six LHP;
- 10 players are from Mississippi;
- Two players – Tanner Beliveau and Noah Sullivan – are listed as both a pitcher and batter;
- There’s only one switch hitter, Gehrig Frei; and
- Jack Bauer will wear No. 24.
2026 Mississippi State Baseball Roster
2 Jacob Parker, OF, Fr., L/R
3 Ace Reese, INF, Jr., L/R
4 Tomas Valincius, LHP, So., L/L
5 Aidan Teel, OF, R-Jr., L/R
6 James Nunnallee, OF, So., L/R
7 Reed Stallman 1B/OF, Gr., L/R
8 Charlie Foster, LHP, So., R/L
9 Ryder Woodson, INF, So., R/L
10 Drew Wyers, INF, Sr., R/R
11 Duke Stone, RHP, So., R/R
12 Chone James, INF/UTL, So., R/R
13 William Kirk, LHP, R-Fr., L/L
14 Vytas Valincius, OF, Gr., L/R
15 Tanner Beliveau, C/RHP, Fr., R/R
16 Braden Booth, RHP, R-Fr., R/R
17 Parker Rhodes, RHP, Fr., R/R
18 Noah Sullivan, UTL/RHP, Gr., R/R
19 Andrew Raymond, C, So., L/R
20 Maddox Miller, LHP, Fr., L/L
21 Kevin Milewski, C, Jr., R/R
22 Nick Frontino, INF, Fr., R/R
23 Jackson Owen, C, Gr., R/R
24 Jack Bauer, LHP, Fr., L/L
25 Chris Billingsley Jr., RHP, Jr., R/R
27 Peter Mershon, C/OF, Fr., R/R
28 Ryan McPherson, RHP, So., R/R
29 Maddox Webb, RHP, Jr., R/R
30 Jackson Logar, RHP, Jr., R/R
31 Charlie Wortham, C/IF, Fr., R/R
32 Peyton Fowler, RHP, Jr., R/R
33 Blake Bevis, 1B/OF, Sr., R/R
34 Gehrig Frei, INF/OF, Gr., S/R
35 Ben Davis, RHP, Sr., R/R
36 Tyler Pitzer, RHP, Jr., L/R
37 Brendan Sweeney, RHP, Sr., R/R
38 Bryce Chance, OF, Fr., R/R
39 Patrick Spencer Jr., RHP, R-So., R/R
42 Jack Gleason, RHP, R-Fr., R/R
45 Dane Burns, LHP, So., R/L
47 JT Schoor, RHP, R-Jr., R/R
49 Gatlin Sanders, INF, Sr., L/R
Mississippi State Baseball 2026 SEC Schedule
- March 13-15 at Arkansas
- March 20-22 vs. Vanderbilt
- March 27-29 at Ole Miss
- April 2-4 vs. Georgia
- April 10-12 vs. Tennessee|
- April 17-19 at South Carolina
- April 24-26 vs. LSU
- May 1-3 at Texas
- May 8-10 vs. Auburn
- May 14-16 at Texas A&M
- May 19-24 at SEC Tournament