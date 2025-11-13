Mizzou QB Beau Pribula Sees Encouraging Update on SEC Availability Report
Missouri's original starting quarterback saw a change on the mandated injury report just days out before facing Mississippi State.
The Missouri Tigers receivied an encouraging update
Here are Wednesday's listings for the SEC availability report for both Missouri and Mississippi State ahead of the Tigers' matchup on Saturday.
Missouri Availability Report - Wedneday
QB Sam Horn — OUT (Tibia, season)
K Blake Craig — OUT (ACL, season)
EDGE Langden Kitchen — OUT (TBD)
QB Beau Pribula — DOUBTFUL (Ankle, TBD)
TE Brett Norfleet — QUESTIONABLE (Shoulder, TBD)
Mississippi State Availability Report - Wednesday
S Isaac Smith — OUT
CB Jett Jefferson — OUT
DL Will Whitson — OUT
OL Brennan Smith — OUT
OL Blake Steen — OUT
QB Blake Shapen — PROBABLE
OL Albert Reese IV — PROBABLE
