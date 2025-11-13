Mizzou Central

Mizzou QB Beau Pribula Sees Encouraging Update on SEC Availability Report

Missouri's original starting quarterback saw a change on the mandated injury report just days out before facing Mississippi State.

Michael Stamps

Aug 28, 2025; Columbia, MO, USA; Missouri Tigers quarterback Beau Pribula (9) cocks the ball back to find a receiver in a matchup against the Central Arkansas Bears in Faurot Field at Memorial Stadium.
Aug 28, 2025; Columbia, MO, USA; Missouri Tigers quarterback Beau Pribula (9) cocks the ball back to find a receiver in a matchup against the Central Arkansas Bears in Faurot Field at Memorial Stadium. / Cal Tobias/MissouriOnSi
The Missouri Tigers receivied an encouraging update

Here are Wednesday's listings for the SEC availability report for both Missouri and Mississippi State ahead of the Tigers' matchup on Saturday.

Missouri Availability Report - Wedneday

QB Sam Horn — OUT (Tibia, season)
K Blake Craig — OUT (ACL, season)
EDGE Langden Kitchen — OUT (TBD)
QB Beau Pribula — DOUBTFUL (Ankle, TBD)
TE Brett Norfleet — QUESTIONABLE (Shoulder, TBD)

Mississippi State Availability Report - Wednesday

S Isaac Smith — OUT
CB Jett Jefferson — OUT
DL Will Whitson — OUT
OL Brennan Smith — OUT
OL Blake Steen — OUT
QB Blake Shapen — PROBABLE
OL Albert Reese IV — PROBABLE

