Snap Counts for Mizzou at Arkansas, Season Tracker
Missouri closed out its regular season Saturday with a 31-17 over Arkansas, putting the Tigers at 8-4 to end the season.
Here's a look at the snap counts for Missouri in the game, plus how the snap counts tallied up for the regular season.
Week 14
Offense
LT Cayden Green, 70, 100%
RT Keagen Trost, 70, 100%
QB Beau Pribula, 69, 99%
C Connor Tollison, 69, 99%
LG Dominick Giudice, 69, 99%
TE Jordon Harris, 49, 70%
HB Ahmad Hardy, 44, 63%
TE Brett Norfleet, 44, 63%
WR Joshua Manning, 43, 61%
WR Donovan Olugbode, 40, 57%
C Tristan Wilson, 39, 56%
WR Kevin Coleman Jr., 30, 43%
RG Curtis Peagler, 30, 43%
HB Jamal Roberts, 26, 37%
TE Jude James, 19, 27%
WR Xavier Loyd, 17, 24%
WR Marquis Johnson, 14, 20%
WR Logan Muckey, 13, 19%
WR Daniel Blood, 7, 10%
LT Jayven Richardson, 1, 1%
Defense
LB Josiah Trotter, 53, 91%
S Marvin Burks Jr., 52, 90%
DE Damon Wilson II, 49, 84%
S Santana Banner, 48, 83%
DE Zion Young, 45, 78%
CB Stephen Hall, 43, 74%
CB Toriano Pride Jr., 43, 74%
DT Chris McClellan, 42, 72%
LB Nicholas Rodriguez, 41, 71%
DT Sterling Webb, 39, 67%
CB Drey Norwood, 39, 67%
S Daylan Carnell, 37, 64%
LB Darris Smith, 18, 31%
S Jalen Catalon, 15, 26%
S Mose Phillips III, 14, 24%
DE Langden Kitchen, 13, 22%
DT Jalen Marshall, 11, 19%
S Trajen Greco, 10, 17%
DT Marquis Gracial, 8, 14%
DT Bralen Henderson, 7, 12%
LB Khalil Jacobs, 6, 10%
LB Triston Newson, 5, 9%
Season Tracker
Offense
LG Dominick Giudice, 840, 94%
RT Keagen Trost, 834, 93%
C Connor Tollison, 831, 93%
RG Curtis Peagler, 776, 86%
LT Cayden Green, 694, 77%
QB Beau Pribula, 676, 75%
TE Brett Norfleet, 601, 67%
WR Joshua Manning, 597, 66%
WR Kevin Coleman Jr., 532, 59%
WR Marquis Johnson, 498, 55%
WR Ahmad Hardy, 441, 49%
TE Jordon Harris, 410, 46%
WR Donovan Olugbode, 394, 44%
HB Jamal Roberts, 391, 44%
QB Matt Zollers, 205, 23%
TE Jayven Richardson, 196, 22%
OL Tristan Wilson, 155, 17%
TE Jude James, 140, 16%
WR Xavier Loyd, 132, 15%
WR Daniel Blood, 84, 9%
WR Logan Muckey, 62, 7%
WR Vince Brown II, 56, 6%
TE Johnny Williams IV, 52, 6%
OL Jaylen Early, 52, 6%
HB Marquise Davis, 43, 5%
WR DaMarion Fowlkes, 26, 3%
HB Henry Fenuku, 20, 2%
WR James Madison II, 19, 2%
WR Shaun Terry II, 18, 2%
TE Whit Hafer, 18, 2%
HB Tavorus Jones, 18, 2%
TE Gavin Hoffman, 15, 2%
QB Tommy Lock, 11, 1%
OL Keiton Jones, 8, 1%
OL Ryan Jostes, 5, 1%
OL Jack Lange, 4, 0%
OL Brendon Haygood, 4, 0%
HB Brett Brown, 4, 0%
OL Logan Reichert, 1, 0%
QB Sam Horn, 1, 0%
Defense
S Marvin Burks Jr., 532, 71%
CB Daylan Carnell, 519, 69%
LB Josiah Trotter, 516, 69%
ED Zion Young, 511, 68%
CB Toriano Pride Jr., 511, 68%
DI Chris McClellan, 507, 68%
S Santana Banner, 482, 64%
ED Damon Wilson II, 461, 61%
CB Drey Norwood, 457, 61%
CB Stephen Hall, 452, 60%
DI Sterling Webb, 365, 49%
S Jalen Catalon, 342, 46%
LB Khalil Jacobs, 325, 43%
ED Darris Smith, 311, 41%
LB Nicholas Rodriguez, 284, 38%
LB Triston Newson, 228, 30%
DI Marquis Gracial, 222, 30%
DI Jalen Marshall, 162, 22%
ED Langden Kitchen, 145, 19%
S Trajen Greco, 131, 17%
S Mose Phillips III, 129, 17%
ED Nate Johnson, 86, 11%
DI Bralen Henderson, 72, 10%
LB Jeremiah Beasley, 65, 9%
ED Daeden Hopkins, 52, 7%
CB Cameron Keys, 51, 7%
DI Elias Williams, 44, 6%
LB Dante McClellan, 43, 6%
CB Nick DeLoach Jr., 34, 5%
S Caleb Flagg, 33, 4%
ED Javion Hilson, 33, 4%
DI Jason Dowell, 31, 4%
S CJ Bass III, 27, 4%
CB Shamar McNeil, 27, 4%
DI Sam Williams, 17, 2%
S Jackson Hancock, 16, 2%
LB Brian Huff, 6, 1%
CB Nasir Pogue, 6, 1%
DI Justin Bodford, 5, 1%
LB Jason King, 4, 1%
DI Jadon Frick, 2, 0%