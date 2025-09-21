Snap Counts from Mizzou's Win Over South Carolina, Season Tracker
Week 4 Snap Counts
Offense
LT, Jayven Richardson, 79, 100%
QB, Beau Pribula, 79, 100%
C, Connor Tollison, 79, 100%
RG, Dominick Giudice, 79, 100%
RT, Keagen Trost, 79, 100%
TE, Brett Norfleet, 69, 87%
WR, Marquis Johnson, 68, 86%
WR, Joshua Manning, 64, 81%
RG, Curtis Peagler, 61, 77%
TE, Jordon Harris, 48, 61%
RB, Ahmad Hardy, 42, 53%
WR, Kevin Coleman Jr., 38, 48%
RB, Jamal Roberts, 37, 47%
RG, Tristan Wilson, 18, 23%
WR, Donovan Olugbode, 12, 15%
WR,Daniel Blood, 5, 6%
WR, Xavier Loyd, 5, 6%
TE, Vince Brown II, 3, 4%
TE, Jude James, 2, 3%
WR, Logan Muckey, 2, 3%
- Interesting to point out the split between Tristan Wilson and Curtis Peagler continuing at the right guard spot. The split was similar last week after Peagler was the exclusive starter in the first two weeks. Eli Drinkwitz said entering this week that the rotation would continue at the spot.
- Ahmad Hardy and Jamal Roberts have been able to form a real effective duo over the past two weeks. For as much heavy lifting it seemed like Hardy did, being able to give him rest on 47% of snaps is a sustainable path for a long season.
Defense
DB Daylan Carnell, 50, 91%
CB Stephen Hall, 49, 89%
LB Josiah Trotter, 47, 85%
S Marvin Burks Jr., 47, 85%
ED Damon Wilson II, 46, 84%
ED Zion Young, 42, 76%
CB Toriano Pride Jr., 38, 69%
DL Chris McClellan, 37, 67%
S Santana Banner, 33, 60%
LB Khalil Jacobs, 29, 53%
S Jalen Catalon, 29, 53%
CB Drey Norwood, 27, 49%
ED Darris Smith, 26, 47%
DL Sterling Webb, 25, 45%
DL Marquis Gracial, 18, 33%
LB Nicholas Rodriguez, 17, 31%
LB Triston Newson, 14, 25%
DL Jalen Marshall, 10, 18%
ED Nate Johnson, 8, 15%
ED Langden Kitchen, 6, 11%
S Trajen Greco, 4, 7%
DL Bralen Henderson, 3, 5%
Season Tracker
Offense
G Dominick Giudice, 285, 88%
QB Beau Pribula, 284, 87%
T Keagen Trost, 278, 86%
C Connor Tollison, 277, 85%
G Curtis Peagler, 267, 82%
TE Brett Norfleet, 240, 74%
WR Marquis Johnson, 224, 69%
T Cayden Green, 206, 63%
WR Joshua Manning, 201, 62%
WR Kevin Coleman Jr., 158, 49%
HB Jamal Roberts, 145, 45%
TE Jordon Harris, 143, 44%
HB Ahmad Hardy, 135, 42%
T Jayven Richardson, 123, 38%
OL Tristan Wilson, 87, 27%
WR Donovan Olugbode, 85, 26%
WR Xavier Loyd, 64, 20%
WR Daniel Blood, 44, 14%
TE Jude James, 41, 13%
QB Matt Zollers, 37, 11%
T Johnny Williams IV, 36, 11%
G Jaylen Early, 36, 11%
HB Marquise Davis, 33, 10%
WR Logan Muckey, 29, 9%
G Vince Brown II, 25, 8%
WR DaMarion Fowlkes, 17, 5%
WR James Madison II, 14, 4%
G Henry Fenuku, 13, 4%
WR Shaun Terry II, 11, 3%
HB Tavorus Jones, 6, 2%
G Keiton Jones, 4, 1%
T Jack Lange, 4, 1%
HB Brendon Haygood, 4, 1%
TE Whit Hafer, 4, 1%
G Ryan Jostes, 4, 1%
TE Gavin Hoffman, 4, 1%
QB Brett Brown, 4, 1%
QB Sam Horn, 1, 0%
Defense
S Daylan Carnell, 134, 64%
S Jalen Catalon, 132, 63%
LB Josiah Trotter, 126, 60%
CB Stephen Hall, 121, 58%
CB Drey Norwood, 119, 57%
CB Toriano Pride Jr., 118, 56%
DL Chris McClellan, 117, 56%
ED Zion Young, 115, 55%
ED Damon Wilson II, 113, 54%
S Marvin Burks Jr., 109, 52%
S Santana Banner, 104, 50%
ED Darris Smith, 90, 43%
LB Khalil Jacobs, 82, 39%
DL Sterling Webb, 76, 36%
DL Marquis Gracial, 69, 33%
LB Triston Newson, 66, 32%
LB Nicholas Rodriguez, 63, 30%
S Trajen Greco, 53, 25%
ED Nate Johnson, 43, 21%
LB Jeremiah Beasley, 39, 19%
ED Langden Kitchen, 38, 18%
DL Jalen Marshall, 38, 18%
S Mose Phillips III, 34, 16%
S Caleb Flagg, 33, 16%
LB Dante McClellan, 31, 15%
CB Cameron Keys, 31, 15%
DL Elias Williams, 30, 14%
ED Daeden Hopkins, 23, 11%
ED Javion Hilson, 23, 11%
CB Shamar McNeil, 23, 11%
DL Bralen Henderson, 23, 11%
DL Jason Dowell, 21, 10%
CB Nick DeLoach Jr., 20, 10%
S Jackson Hancock, 13, 6%
S CJ Bass III, 11, 5%
DL Sam Williams, 10, 5%
DL Justin Bodford, 4, 2%
DL Jadon Frick, 2, 1%
LB Brian Huff, 2, 1%