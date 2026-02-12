How to Watch No. 11 Nebraska Softball at Clearwater Invitational with Preview, Breakdown, Streaming
After a successful 3-2 trip to San Antonio to begin the 2026 season, the No. 11 Nebraska Cornhusker softball team is headed to Florida for the Shriner Children's Clearwater Invitational at the Eddie C. Moore Complex in Clearwater.
The Huskers open with two games on Thursday, and one of Friday, Saturday, and Sunday.
How to Follow Along
- Matchup: No. 11 Nebraska vs No. 12 LSU (6-0)
- When: Thursday, Feb. 12
- Where: Eddie C. Moore Complex, Clearwater, Fla.
- Time: 9 a.m. CST
- Watch: ESPN2
- Listen: Huskers Radio Network and Affiliates
- Matchup: No. 11 Nebraska vs No. 20 Georgia
- When: Thursday, Feb. 12
- Where: Eddie C. Moore Complex, Clearwater, Fla.
- Time: 3 p.m. CST
- Watch: ESPN+
- Listen: Huskers Radio Network and Affiliates
- Matchup: No. 11 Nebraska vs No. 3 Tennessee
- When: Friday, Feb. 13
- Where: Eddie C. Moore Complex, Clearwater, Fla.
- Time: 11 a.m. CST
- Watch: ESPN2
- Listen: Huskers Radio Network and Affiliates
- Matchup: No. 11 Nebraska vs UCF
- When: Saturday, Feb. 14
- Where: Eddie C. Moore Complex, Clearwater, Fla.
- Time: 12:30 p.m. CST
- Watch: ESPN+
- Listen: Huskers Radio Network and Affiliates
- Matchup: No. 11 Nebraska vs No. 1 Texas Tech (6-0)
- When: Sunday, Feb. 15
- Where: Eddie C. Moore Complex, Clearwater, Fla.
- Time: 5 p.m. CST
- Watch: ESPN
- Listen: Huskers Radio Network and Affiliates
No. 12 LSU Scout
Head Coach
- Beth Torina | 15th season as LSU head coach
- 578-253 (14 Years)
- 13 NCAA Regional berths
- 8 NCAA Super Regional berths
- 4 Women’s College World Series berths
2024-2025 Record & Awards
- Record: 42-16, (12-12 SEC, 9th)
- SEC Awards: Freshman OTY
- All-SEC: 1x First Team, 3x Second Team, 1x All-Freshman
All-Time Series
- LSU leads 3-2
- May 6, 2012, last matchup, 3-2 LSU
Key Returners
- Tori Edwards | R-So. | UTL
- Maci Bergeron | Sr. | C
- Jalia Lassiter | Sr. | OF
- Jayden Heavener | So. | LHP
Key Departures
- Danieca Coffey | INF | Graduated
- Sydney Berzon | RHP | Transferred to Oklahoma
Impact Transfers/Newcomers
- Paytn Monticelli | Sr. | RHP | Transfer from Oklahoma
- Cece Cellura | Jr. | RHP | Transfer from San Diego State
- Char Lorenz | R-So. | OF | Transfer from Louisville
- Kylee Edwards | Jr. | INF | Transfer from Mississippi State
No. 20 Georgia Scout
Head Coach
- Tony Baldwin | 5th season as head coach at UGA
- Was an assistant at UGA for nine seasons
- 2 Super Regional apperances
- 4 NCAA Tournament appearances
2024-2025 Record & Awards
- Record: 35-23, (7-16 SEC, 9th)
- SEC Awards: N/A
- All-SEC: 1x Second Team
All-Time Series
- UGA leads 2-1
- May 18, 2007, last matchup, 3-2 UGA
Key Returners
- Tyler Ellison | Sr. | INF
- Sarah Gordon | Sr. | C/UTL
- Emily Digby | Jr. | INF
- Randi Roelling | Jr. | LHP
Key Departures
- Dallis Goodnight | OF | Graduation
- Jaydyn Goodwin | UTL | Graduation
- Lilli Backes | LHP | Graduation
Impact Transfers/Newcomers
- Keirstin Roose | Gr. | INF | Transfer from Coastal Carolina
- Delani Sullivan | Jr. | OF | Transfer from Kentucky
- Addisen Fisher | So. | RHP | Transfer from UCLA
- Bailey Lindemuth | So. | INF | Transfer from Texas Tech
No. 3 Tennessee Scout
Head Coach
- Karen Weekly | 25th season as HC at Tennessee
- 9 WCWS berths
- 2 WCWS Runner-Up finishes
- 14 Regional Championships
- 3 SEC Tournament titles
- 3 SEC Regular Season titles
2024-2025 Record & Awards
- Record: 47-17, (15-9 SEC, 4th)
- SEC Awards: Pitcher OTY
- All-SEC: 2x First Team
All-Time Series
- Tennessee leads 7-3
- May 25, 2025, last matchup, 1-0 Tennessee
Key Returners
- Karlyn Pickens | Sr. | RHP
- Gabby Leach | Jr. | OF
- Erin Nuwer | So. | RHP
- Sage Mardjetko | Jr. | RHP
- Ella Dodge | So. | INF
Key Departures
- Taylor Pannell | R-Jr. | INF | Transferred to Texas Tech
- Sophia Nugent | C | Graduated
- McKenna Gibson | INF | Graduated
- Laura Mealer | INF | Graduated
- Kinsey Fiedler | OF | Graduated
Impact Transfers/Newcomers
- Sophia Knight | Jr. | OF | Transfer from Boise State
- Maddi Rutan | Jr. | RHP/INF | Transfer from Eastern Kentucky
- Makenzie Butt | So. | INF | Transfer from Boise State
- Elsa Morrison | Fr. | C
UCF Scout
Head Coach
- Cindy Ball-Malone | 8th season as UCF HC
- 6 NCAA Tournament berths
- 1 Super Regional appearance
- 251-129-3 at UCF
2024-2025 Record & Awards
- Record: 35-24-1, (12-12 Big 12, 6th)
- Big 12 Awards: Pitcher OTY
- All-Big 12: 1x First Team, 2x Second Team, 3x Freshman Team
All-Time Series
- UCF leads 2-0
- March 13, 2022, last matchup, 7-3 UCF
Key Returners
- Isabella Vega | R-So. | RHP
- Aubrey Evans | Sr. | INF
- Sierra Humphreys | Jr. | INF
- Beth Damon | So. | C
- Izzy Mertes | So. | UTL
- Ashleigh Griffin | R-Sr. | INF
Key Departures
- Stormy Kotzelnick | INF/OF | Graduated
- Madison Simon | OF | Graduated
Impact Transfers/Newcomers
- Reagan Vokoun | Fr. | LHP | Freshman from Lincoln, Neb.
- Lena Elkins | Sr. | RHP | Transfer from Charlotte
No. 1 Texas Tech Scout
Head Coach
- Gerry Glasco | 2nd season as HC at Texas Tech
- Led Red Raiders to 1st WCWS
- WCWS Runner-Up
- 1st Super Regional
- 1st Regional Championship
2024-2025 Record & Awards
- Record: 54-14, (20-4 Big 12, 1st)
- Big 12 Awards: Pitcher OTY, Coach OTY
- All-Big 12: 4x First Team, 3x Second Team, 2x Freshman Team, 2 Defensive Team
All-Time Series
- Nebraska leads 32-10
- Feb. 8, 2025, last matchup, 6-5 Texas Tech
Key Returners
- NiJaree Canady | Sr. | RHP
- Mihyia Davis | Sr. | OF
- Alana Johnson | Sr. | OF
- Lauren Allred | R-Jr. | INF
- Hailey Toney | So. | INF
Key Departures
- Bailey Lindemuth | So. | INF | Transferred to Georgia
- Raegan Jennings | Jr. | INF | Transferred to North Carolina
- Alexa Langeliers | INF | Graduated
- Demi Elder | INF | Graduated
Impact Transfers/Newcomers
- Jackie Lis | Sr. | UTL | Transfer from Southern Illinois
- Mia Williams | Jr. | INF | Transfer from Florida
- Lagi Quiroga | Jr. | C-INF | Transfer from Cal
- Taylor Pannell | R-Jr. | Transfer from Tennessee
- Desirae Spearman | Jr. | RHP/UTL | Transfer from New Mexico State
- Jasmyn Burns | Jr. | C | Transfer from Ohio State
- Kaitlyn Terry | Jr. | LHP/UTL | Transfer from UCLA
Outlook
The Huskers have a brutal schedule for this tournament but it does set them up with a high nonconference strength of schedule and RPI if they are able to win a couple of games.
If Nebraska wins at least two games, I think that would be considered a success but going 3-2, or even 4-1, would be huge in the long run.
