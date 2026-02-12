All Huskers

How to Watch No. 11 Nebraska Softball at Clearwater Invitational with Preview, Breakdown, Streaming

The Huskers have three nationally televised games over the next four days.
Maren Angus-Coombs|
The Nebraska Cornhuskers are set for a rematch with the Tennessee Lady Vols at the Shriners Children's Clearwater Invitational.
The Nebraska Cornhuskers are set for a rematch with the Tennessee Lady Vols at the Shriners Children's Clearwater Invitational. | Angelina Alcantar/News Sentinel / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

In this story:

Nebraska CornhuskersNebraska CornhuskersTexas Tech Red RaidersTexas Tech Red RaidersTennessee VolunteersTennessee VolunteersLSU TigersLSU TigersUCF KnightsUCF Knights

After a successful 3-2 trip to San Antonio to begin the 2026 season, the No. 11 Nebraska Cornhusker softball team is headed to Florida for the Shriner Children's Clearwater Invitational at the Eddie C. Moore Complex in Clearwater.

The Huskers open with two games on Thursday, and one of Friday, Saturday, and Sunday.

How to Follow Along 

  • Matchup: No. 11 Nebraska vs No. 12 LSU (6-0)
  • When: Thursday, Feb. 12
  • Where: Eddie C. Moore Complex, Clearwater, Fla.
  • Time: 9 a.m. CST 
  • Watch: ESPN2
  • Listen: Huskers Radio Network and Affiliates
  • Matchup: No. 11 Nebraska vs No. 20 Georgia
  • When: Thursday, Feb. 12
  • Where: Eddie C. Moore Complex, Clearwater, Fla.
  • Time: 3 p.m. CST 
  • Watch: ESPN+
  • Listen: Huskers Radio Network and Affiliates
  • Matchup: No. 11 Nebraska vs No. 3 Tennessee
  • When: Friday, Feb. 13
  • Where: Eddie C. Moore Complex, Clearwater, Fla.
  • Time: 11 a.m. CST 
  • Watch: ESPN2
  • Listen: Huskers Radio Network and Affiliates
  • Matchup: No. 11 Nebraska vs UCF
  • When: Saturday, Feb. 14
  • Where: Eddie C. Moore Complex, Clearwater, Fla.
  • Time: 12:30 p.m. CST 
  • Watch: ESPN+
  • Listen: Huskers Radio Network and Affiliates
  • Matchup: No. 11 Nebraska vs No. 1 Texas Tech (6-0)
  • When: Sunday, Feb. 15
  • Where: Eddie C. Moore Complex, Clearwater, Fla.
  • Time: 5 p.m. CST 
  • Watch: ESPN
  • Listen: Huskers Radio Network and Affiliates

No. 12 LSU Scout

Head Coach

  • Beth Torina | 15th season as LSU head coach
  • 578-253  (14 Years)
  • 13 NCAA Regional berths
  • 8 NCAA Super Regional berths
  • 4 Women’s College World Series berths

2024-2025 Record & Awards

  • Record: 42-16, (12-12 SEC, 9th)
  • SEC Awards: Freshman OTY
  • All-SEC: 1x First Team, 3x Second Team, 1x All-Freshman

All-Time Series

  • LSU leads 3-2
  • May 6, 2012, last matchup, 3-2 LSU

Key Returners

  • Tori Edwards | R-So. | UTL
  • Maci Bergeron | Sr. | C
  • Jalia Lassiter | Sr. | OF
  • Jayden Heavener | So. | LHP

Key Departures

  • Danieca Coffey | INF | Graduated
  • Sydney Berzon | RHP | Transferred to Oklahoma

Impact Transfers/Newcomers

  • Paytn Monticelli | Sr. | RHP | Transfer from Oklahoma
  • Cece Cellura | Jr. | RHP | Transfer from San Diego State
  • Char Lorenz | R-So. | OF | Transfer from Louisville
  • Kylee Edwards | Jr. | INF | Transfer from Mississippi State

No. 20 Georgia Scout

Head Coach

  • Tony Baldwin | 5th season as head coach at UGA
  • Was an assistant at UGA for nine seasons
  • 2 Super Regional apperances
  • 4 NCAA Tournament appearances

2024-2025 Record & Awards

  • Record: 35-23, (7-16 SEC, 9th)
  • SEC Awards: N/A
  • All-SEC: 1x Second Team

All-Time Series

  • UGA leads 2-1
  • May 18, 2007, last matchup, 3-2 UGA

Key Returners

  • Tyler Ellison | Sr. | INF
  • Sarah Gordon | Sr. | C/UTL
  • Emily Digby | Jr. | INF
  • Randi Roelling | Jr. | LHP

Key Departures

  • Dallis Goodnight | OF | Graduation
  • Jaydyn Goodwin | UTL | Graduation
  • Lilli Backes | LHP | Graduation

Impact Transfers/Newcomers

  • Keirstin Roose | Gr. | INF | Transfer from Coastal Carolina
  • Delani Sullivan | Jr. | OF | Transfer from Kentucky
  • Addisen Fisher | So. | RHP | Transfer from UCLA
  • Bailey Lindemuth | So. | INF | Transfer from Texas Tech

No. 3 Tennessee Scout

Head Coach

  • Karen Weekly | 25th season as HC at Tennessee
  • 9 WCWS berths
  • 2 WCWS Runner-Up finishes
  • 14 Regional Championships
  • 3 SEC Tournament titles
  • 3 SEC Regular Season titles

2024-2025 Record & Awards

  • Record: 47-17, (15-9 SEC, 4th)
  • SEC Awards: Pitcher OTY
  • All-SEC: 2x First Team

All-Time Series

  • Tennessee leads 7-3
  • May 25, 2025, last matchup, 1-0 Tennessee

Key Returners

  • Karlyn Pickens | Sr. | RHP
  • Gabby Leach | Jr. | OF
  • Erin Nuwer | So. | RHP
  • Sage Mardjetko | Jr. | RHP
  • Ella Dodge | So. | INF

Key Departures

  • Taylor Pannell | R-Jr. | INF | Transferred to Texas Tech
  • Sophia Nugent | C | Graduated
  • McKenna Gibson | INF | Graduated
  • Laura Mealer | INF | Graduated
  • Kinsey Fiedler | OF | Graduated

Impact Transfers/Newcomers

  • Sophia Knight | Jr. | OF | Transfer from Boise State
  • Maddi Rutan | Jr. | RHP/INF | Transfer from Eastern Kentucky
  • Makenzie Butt | So. | INF | Transfer from Boise State
  • Elsa Morrison | Fr. | C

UCF Scout

Head Coach

  • Cindy Ball-Malone | 8th season as UCF HC
  • 6 NCAA Tournament berths
  • 1 Super Regional appearance
  • 251-129-3 at UCF

2024-2025 Record & Awards

  • Record: 35-24-1, (12-12 Big 12, 6th)
  • Big 12 Awards: Pitcher OTY
  • All-Big 12: 1x First Team, 2x Second Team, 3x Freshman Team

All-Time Series

  • UCF leads 2-0
  • March 13, 2022, last matchup, 7-3 UCF

Key Returners

  • Isabella Vega | R-So. | RHP
  • Aubrey Evans | Sr. | INF
  • Sierra Humphreys | Jr. | INF
  • Beth Damon | So. | C
  • Izzy Mertes | So. | UTL
  • Ashleigh Griffin | R-Sr. | INF

Key Departures

  • Stormy Kotzelnick | INF/OF | Graduated
  • Madison Simon | OF | Graduated

Impact Transfers/Newcomers

  • Reagan Vokoun | Fr. | LHP | Freshman from Lincoln, Neb.
  • Lena Elkins | Sr. | RHP | Transfer from Charlotte

No. 1 Texas Tech Scout

Head Coach

  • Gerry Glasco | 2nd season as HC at Texas Tech
  • Led Red Raiders to 1st WCWS
  • WCWS Runner-Up
  • 1st Super Regional
  • 1st Regional Championship

2024-2025 Record & Awards

  • Record: 54-14, (20-4 Big 12, 1st)
  • Big 12 Awards: Pitcher OTY, Coach OTY
  • All-Big 12: 4x First Team, 3x Second Team, 2x Freshman Team, 2 Defensive Team

All-Time Series

  • Nebraska leads 32-10
  • Feb. 8, 2025, last matchup, 6-5 Texas Tech

Key Returners

  • NiJaree Canady | Sr. | RHP
  • Mihyia Davis | Sr. | OF
  • Alana Johnson | Sr. | OF
  • Lauren Allred | R-Jr. | INF
  • Hailey Toney | So. | INF

Key Departures

  • Bailey Lindemuth | So. | INF | Transferred to Georgia
  • Raegan Jennings | Jr. | INF | Transferred to North Carolina
  • Alexa Langeliers | INF | Graduated
  • Demi Elder | INF | Graduated

Impact Transfers/Newcomers

  • Jackie Lis | Sr. | UTL | Transfer from Southern Illinois
  • Mia Williams | Jr. | INF | Transfer from Florida
  • Lagi Quiroga | Jr. | C-INF | Transfer from Cal
  • Taylor Pannell | R-Jr. | Transfer from Tennessee
  • Desirae Spearman | Jr. | RHP/UTL | Transfer from New Mexico State
  • Jasmyn Burns | Jr. | C | Transfer from Ohio State
  • Kaitlyn Terry | Jr. | LHP/UTL | Transfer from UCLA

Outlook

The Huskers have a brutal schedule for this tournament but it does set them up with a high nonconference strength of schedule and RPI if they are able to win a couple of games.

If Nebraska wins at least two games, I think that would be considered a success but going 3-2, or even 4-1, would be huge in the long run.

More From Nebraska On SI

Stay up to date on all things Huskers by bookmarking Nebraska Cornhuskers On SI, subscribing to HuskerMax on YouTube and visiting HuskerMax.com daily.

Published | Modified
Maren Angus-Coombs
MAREN ANGUS-COOMBS

Maren Angus-Coombs was born in Los Angeles and raised in Nashville, Tenn. She is a graduate of Middle Tennessee State University and has been a sports writer since 2008. She has been covering college softball since 2016 and spent the 2023 season covering Husker Softball for Hail Varsity. In addition to All Huskers, she is a staff writer for the Los Angeles Sports Report.

Home/Softball