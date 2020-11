Clemson Depth Chart vs. Notre Dame

Clemson has released its depth chart for its upcoming game against Notre Dame.

OFFENSE

First Team

QB #5 D.J. Uiagalelei - 6-4, 250, Fr.

RB #9 Travis Etienne - 5-10, 205, Sr.

WR #3 Amari Rodgers - 5-10, 210, Sr.

WR #17 Cornell Powell - 6-0, 210, Sr.

WR #2 Frank Ladson Jr. - 6-3, 205, Soph. or #10 Joseph Ngata - 6-3, 220, Soph.

TE #88 Braden Galloway - 6-4, 240, Jr.

LT #79 Jackson Carman - 6-5, 335, Jr.

LG #65 Matt Bockhorst - 6-4, 315, Jr.

C #62 Cade Stewart - 6-3, 305, Gr.

RG #56 Will Putnam - 6-4, 300, Soph.

RT #71 Jordan McFadden - 6-2, 300, Soph.

Second Team

QB #7 Taisun Phommachanh - 6-3, 220, R-Fr.

RB #23 Lyn-J Dixon - 5-10, 195, Jr.

WR #13 Brannon Spector - 6-1, 195, R-Fr.

WR #6 E.J. Williams - 6-3, 190, Fr.

WR #11 Ajou Ajou - 6-3, 215, Fr.

TE #84 Davis Allen - 6-6, 250, Soph.

LT #64 Walker Parks - 6-5, 295, Fr.

LG #57 Paul Tchio - 6-5, 300, Fr.

C #54 Mason Trotter - 6-2, 280, R-Fr.

RG #72 Blake Vinson - 6-4, 300, Soph.

RT #77 Mitchell Mayes - 6-3, 300, Fr.

DEFENSE

First Team

DE #5 K.J. Henry - 6-4, 255, Soph. or #7 Justin Mascoll - 6-3, 255, Soph.

DT #13 Tyler Davis - 6-2, 300, Soph.

DT #11 Bryan Breese - 6-5, 300, Fr. or #59 Jordan Williams - 6-4, 310, Jr. or #44 Nyles Pinckney - 6-1, 300, Gr.

DE #98 Myles Murphy - 6-5, 275, Fr.

LB #6 Mike Jones Jr. - 6-0, 220, Soph.

LB #15 Jake Venables - 6-2, 235, Soph.

LB #10 Baylon Spector - 6-2, 230, Gr.

SS # 36 Lannden Zanders - 6-1, 200, Soph.

FS #24 Nolan Turner - 6-1, 205, Sr.

CB #1 Derion Kendrick - 6-0, 190, Jr. or #31 Mario Goodrich - 6-0, 190, Jr.

CB #26 Sheridan Jones - 6-0, 185, Soph. or #23 Andrew Booth - 6-0, 195, Soph.

Second Team

DE #40 Greg Williams - 6-4, 260, R-Fr.

DT #90 Darnell Jefferies - 6-2, 290, Soph.

DE #3 Xavier Thomas*** - 6-2, 270, Jr.

LB #22 Trenton Simpson - 6-3, 225, Fr.

LB #17 Kane Patterson - 6-1, 225, Soph.

LB #30 Keith Maguire - 6-2, 230, R-Fr

SS #16 Ray Thornton III - 6-1, 205, R-Fr.

FS #18 Joseph Charleston - 6-0, 190, Soph.

CB #20 LeAnthony Williams - 5-11, 185, Jr.

CB #2 Fred Davis II - 6-0, 185, Fr.

*** - Not eligible for the first half of the game due to being ejected for targeting in the second half of the game vs. Boston College

SPECIAL TEAMS

K #29 B.T. Potter - 5-10, 180, Jr.

P #48 Will Spiers - 6-5, 225, Sr.

KR #23 Lyn-J Dixon - 5-10, 195, Jr.

PR #3 Amari Rodgers - 5-10, 210, Sr.

To see the Notre Dame depth chart click HERE.

