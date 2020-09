South Florida Depth Chart vs. Notre Dame

South Florida has released its depth chart for its upcoming matchup against Notre Dame.

OFFENSE

First Team

QB Jordan McCloud - #3 - 6-0, 193, Soph.

RB Kelley Joiner Jr. - #10 - 5-9, 179, Soph.

WR Randall St. Felix - #5 - 6-2, 206, Jr.

WR DeVontres Odoms-Dukes - #18 - 6-4, 218, Gr.

SL Bryce Miller - #19 - 5-10, 180, Jr.

TE Mitchell Brinkman - #89 - 6-4, 250, Gr.

LT Donovan Jennings - #73 - 6-5, 338, Jr.

LG Demetris Harris - #64 - 6-3, 337, Jr.

C Brad Cecil - #74 - 6-4, 300, Jr.

RG Michael Wiggs - #52 - 6-3, 309, Sr.

RT Jarrett Hopple - #76 -6-7, 320, Gr.

Second Team

QB Noah Johnson - #0 - 6-0, 198, Gr.

RB Johnny Ford - #1 - 5-5, 172, Soph. or Darrian Felix - #2 - 5-11, 184, Jr.

WR Xavier Weaver - #84 - 6-1, 170, Soph.

WR Latrell Williams - #8 - 5-11, 181, Jr.

SL Omarion Dollison - #4 - 5-9, 180, Fr.

TE Mitchell Brinkman - #89 - 6-4, 250, Gr.

LT Joshua Blanchard - #57 - 6-3, 315, Fr.

LG Jean Marcellus - #6-4, 325, Jr.

C Dustyn Hall - #79 - 6-3, 308, Fr.

RG Uriah Greene - #71 - 6-3, 290, Fr.

RT Cesar Reyes - #77 - 6-5, 300, Fr.

*** Offensive linemen Brad Cecil, Demetris Harris and Donovan Jennings did not play against The Citadel for unspecified reasons.

DEFENSE

First Team

DE Darrien Grant - #45 - 6-4, 254, Jr.

NT Blake Green - #17 - 6-1, 280, Sr.

DT Rashawn Yates - #91 - 6-3, 271, Jr.

LEO Jason Vaughn - #40 - 6-5, 235, Soph.

WLB Dwayne Boyles - #11 - 6-3, 227, Jr.

MLB Antonio Grier Jr. - #5 - 6-1, 222, Jr.

STAR Vincent Davis - #3 - 5-11, 180, Jr.

CB K.J. Salis - #9 - 5-11, 180, Sr.

SS Bentlee Sanders - #20 - 5-9, 175, Jr.

FS Nick Roberts - #2 - 5-11, 190, Jr.

CB Mike Hampton - #7 - 6-1, 190, Gr.

Second Team

DE Tyrone Barber - #93 - 6-3, 265, Jr.

NT Kevin Kegler - #10 - 6-2, 294, Sr.

DT Thad Mangum - #23 - 6-2, 285, Gr.

LEO Tramel Logan - #13 - 6-2, 230, Fr.

WLB Demaurez Bellamy - #6 - 5-10, 220, Soph.

MLB Andrew Mims - #59 - 6-1, 220, Jr.

STAR Brock Nichols - #16 - 6-0, 197, Sr.

CB Daquan Evans - #0 - 5-11, 185, Soph.

SS Christopher Townsel - #8 - 6-2, 185, Fr.

FS Mekhi LaPointe - #22 - 6-2, 200, Jr.

CB Ben Knox - #12 - 6-2, 185, Fr.

SPECIAL TEAMS

K Spencer Shrader - #32 - 6-2, 183, Soph.

P Trent Schneider - #39 - 6-0, 192, Sr.

H Trent Schneider - #39 - 6-0, 192, Sr.

LS Ian Deneen - #49 - 5-10, 226, Jr.

KO Spencer Shrader - #32 - 6-2, 183, Soph.

KR Johnny Ford - #1 - 5-5, 172, Soph.

PR KJ Sails - #9 - 5-11, 180, Sr.

