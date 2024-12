Ohio State Star Freshman Receives Massive Honor

π˜Ύπ™€π™£π™œπ™§π™–π™©π™ͺπ™‘π™–π™©π™žπ™€π™£π™¨ to Jeremiah Smith, the 2024 Thompson-Randle El Freshman of the Year! #B1GFootball x @OhioStateFB pic.twitter.com/cP0iOCLp4w