SEC Week 3 Predictions Featuring Former Tennessee Football Running Back Jabari Davis

There are many key games that are set to be played in the SEC. Obviously, fans want to know about the Tennessee Volunteers, but what about the rest of the SEC teams?

Joining us today is Jabari "Juice" Davis. A former Tennessee running back, who has became one of the fan favorites among all VFLs. He is the third VFL to join us on this series, as he follows behind Devrin Young and Gerald Riggs Jr.

Before seeing the predictions, we encourage all Tennessee fans to check out Jabari's X HERE, Facebook HERE, and his Instagram HERE.

No. 2 Georgia at Arkansas

Sep 12, 2026; Salt Lake City, Utah, USA; A general view of the helmet worn by the Arkansas Razorbacks during the first quarter of a game against the Utah Utes at Rice-Eccles Stadium. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Jabari Davis: Georgia

• Caleb Sisk: Georgia

• Dale Dowden: Georgia

• Josh Greer: Georgia

• Major Passons: Georgia

• Eli Elrod: Georgia

North Carolina State at Vanderbilt

Sep 12, 2026; Nashville, Tennessee, USA; Vanderbilt Commodores quarterback Jared Curtis (2) celebrates his touchdown against the Delaware Blue Hens during the second half at FirstBank Stadium. Mandatory Credit: Steve Roberts-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Jabari Davis: Vanderbilt

• Caleb Sisk: North Carolina State

• Dale Dowden: North Carolina State

• Josh Greer: Vanderbilt

• Major Passons: Vanderbilt

• Eli Elrod: Vanderbilt

Kentucky at No. 9 Texas A&M

Sep 12, 2026; College Station, Texas, USA; Texas A&M Aggies quarterback Marcel Reed (10) looks to pass the ball during the first quarter against Arizona State Sun Devils at Kyle Field. Mandatory Credit: Maria Lysaker-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Jabari Davis: Texas A&M

• Caleb Sisk: Texas A&M

• Dale Dowden: Texas A&M

• Josh Greer: Texas A&M

• Major Passons: Texas A&M

• Eli Elrod: Texas A&M

Florida State at No. 10 Alabama

Sep 5, 2026; Tuscaloosa, AL, USA; Alabama running back Daniel Hill (4) leaves the field happy after Alabama dominated East Carolina at Saban Field in Bryant-Denny Stadium. Mandatory Credit: Gary Cosby Jr.-Tuscaloosa News | USA TODAY Network via Reuters Connect

• Jabari Davis: Alabama

• Caleb Sisk: Alabama

• Dale Dowden: Alabama

• Josh Greer: Alabama

• Major Passons: Alabama

• Eli Elrod: Alabama

Mississippi State at South Carolina

Sep 12, 2026; Columbia, South Carolina, USA; South Carolina Gamecocks quarterback LaNorris Sellers (16) rushes for a 58-yard touchdown run against the Towson Tigers in the third quarter at Williams-Brice Stadium. Mandatory Credit: Jeff Blake-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Jabari Davis: South Carolina

• Caleb Sisk: Mississippi State

• Dale Dowden: South Carolina

• Josh Greer: South Carolina

• Major Passons: Mississippi State

• Eli Elrod: Mississippi State

Troy at Missouri

Sep 11, 2026; Lawrence, Kansas, USA; Missouri Tigers quarterback Austin Simmons (13) warms up on the sidelines against the Kansas Jayhawks during the second half of the game at David Booth Kansas Memorial Stadium. Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Jabari Davis: Missouri

• Caleb Sisk: Missouri

• Dale Dowden: Missouri

• Josh Greer: Missouri

• Major Passons: Missouri

• Eli Elrod: Missouri

Florida at Auburn

Sep 5, 2026; Atlanta, Georgia, USA; Auburn Tigers running back Jeremiah Cobb (23) runs the ball against the Baylor Bears in the first quarter at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Jabari Davis: Florida

• Caleb Sisk: Florida

• Dale Dowden: Auburn

• Josh Greer: Florida

• Major Passons: Florida

• Eli Elrod: Florida

No. 7 LSU at No. 8 Ole Miss

Sep 12, 2026; Oxford, Mississippi, USA; Mississippi Rebels wide receiver Johntay Cook II (0) reacts with running back Kewan Lacy (5) after a touchdown during the first quarter against the Charlotte 49ers at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Jabari Davis: LSU

• Caleb Sisk: LSU

• Dale Dowden: LSU

• Josh Greer: LSU

• Major Passons: LSU

• Eli Elrod: Ole Miss

New Mexico at No. 24 Oklahoma

Sep 12, 2026; Ann Arbor, Michigan, USA; Oklahoma Sooners quarterback John Mateer (10) passes the ball under pressure from Michigan Wolverines defensive line Bobby Kanka (99) during the second quarter at Michigan Stadium. Mandatory Credit: Lon Horwedel-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Jabari Davis: Oklahoma

• Caleb Sisk: Oklahoma

• Dale Dowden: Oklahoma

• Josh Greer: Oklahoma

• Major Passons: Oklahoma

• Eli Elrod: Oklahoma

UTSA at No. 1 Texas

Sep 12, 2026; Austin, Texas, USA; Texas Longhorns wide receiver Cam Coleman (8) walks on field before the game against the Ohio State Buckeyes at Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium. Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Jabari Davis: Texas

• Caleb Sisk: Texas

• Dale Dowden: Texas

• Josh Greer: Texas

• Major Passons: Texas

• Eli Elrod: Texas

Kennesaw State at No. 15 Tennessee

Sep 12, 2026; Atlanta, Georgia, USA; Tennessee Volunteers wide receiver Braylon Staley (14) celebrates after a touchdown catch against the Georgia Tech Yellow Jackets in the second quarter at Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Jabari Davis: Tennessee

• Caleb Sisk: Tennessee

• Dale Dowden: Tennessee

• Josh Greer: Tennessee

• Major Passons: Tennessee

• Eli Elrod: Tennessee

Vols On SI Leaderboard

Sep 12, 2026; Atlanta, Georgia, USA; Tennessee Volunteers wide receiver Mike Matthews (4) celebrates after a victory over the Georgia Tech Yellow Jackets at Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field. Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

• Josh Greer: (30-1)

• Major Passons: (30-1)

• Eli Elrod: (28-3)

• Caleb Sisk: (28-3)

• Dale Dowden: (26-5)

VFL Leaderboard

Tennessee running back Devrin Young (19) leaps over MTSU's Marquise Branton (34) during the first half against Saturday, Nov. 5, 2011 in Neyland Stadium. Ut Devrin Young Leaping 2011 | USA TODAY Network via Reuters Connect

• Devrin Young: (15-1)

• Gerald Riggs Jr.: (13-2)

• Jabari Davis: TBD

Send your questions, comments, and hot takes to our email tennesseeonsi@gmail.com for the chance to be featured in an article!

Follow Our Social Media Accounts

• Follow Vols on SI on X (Click HERE)

• Follow Vols on SI on Facebook (Click HERE)

• Follow Vols on SI on Instagram (Click HERE)

• Subscribe to Vols on SI on YouTube (Click HERE)

Sign up for our newsletter to have articles sent straight to your email daily HERE.