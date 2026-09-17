SEC Week 3 Predictions Featuring Former Tennessee Football Running Back Jabari Davis
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There are many key games that are set to be played in the SEC. Obviously, fans want to know about the Tennessee Volunteers, but what about the rest of the SEC teams?
Joining us today is Jabari "Juice" Davis. A former Tennessee running back, who has became one of the fan favorites among all VFLs. He is the third VFL to join us on this series, as he follows behind Devrin Young and Gerald Riggs Jr.
Before seeing the predictions, we encourage all Tennessee fans to check out Jabari's X HERE, Facebook HERE, and his Instagram HERE.
No. 2 Georgia at Arkansas
• Jabari Davis: Georgia
• Caleb Sisk: Georgia
• Dale Dowden: Georgia
• Josh Greer: Georgia
• Major Passons: Georgia
• Eli Elrod: Georgia
North Carolina State at Vanderbilt
• Jabari Davis: Vanderbilt
• Caleb Sisk: North Carolina State
• Dale Dowden: North Carolina State
• Josh Greer: Vanderbilt
• Major Passons: Vanderbilt
• Eli Elrod: Vanderbilt
Kentucky at No. 9 Texas A&M
• Jabari Davis: Texas A&M
• Caleb Sisk: Texas A&M
• Dale Dowden: Texas A&M
• Josh Greer: Texas A&M
• Major Passons: Texas A&M
• Eli Elrod: Texas A&M
Florida State at No. 10 Alabama
• Jabari Davis: Alabama
• Caleb Sisk: Alabama
• Dale Dowden: Alabama
• Josh Greer: Alabama
• Major Passons: Alabama
• Eli Elrod: Alabama
Mississippi State at South Carolina
• Jabari Davis: South Carolina
• Caleb Sisk: Mississippi State
• Dale Dowden: South Carolina
• Josh Greer: South Carolina
• Major Passons: Mississippi State
• Eli Elrod: Mississippi State
Troy at Missouri
• Jabari Davis: Missouri
• Caleb Sisk: Missouri
• Dale Dowden: Missouri
• Josh Greer: Missouri
• Major Passons: Missouri
• Eli Elrod: Missouri
Florida at Auburn
• Jabari Davis: Florida
• Caleb Sisk: Florida
• Dale Dowden: Auburn
• Josh Greer: Florida
• Major Passons: Florida
• Eli Elrod: Florida
No. 7 LSU at No. 8 Ole Miss
• Jabari Davis: LSU
• Caleb Sisk: LSU
• Dale Dowden: LSU
• Josh Greer: LSU
• Major Passons: LSU
• Eli Elrod: Ole Miss
New Mexico at No. 24 Oklahoma
• Jabari Davis: Oklahoma
• Caleb Sisk: Oklahoma
• Dale Dowden: Oklahoma
• Josh Greer: Oklahoma
• Major Passons: Oklahoma
• Eli Elrod: Oklahoma
UTSA at No. 1 Texas
• Jabari Davis: Texas
• Caleb Sisk: Texas
• Dale Dowden: Texas
• Josh Greer: Texas
• Major Passons: Texas
• Eli Elrod: Texas
Kennesaw State at No. 15 Tennessee
• Jabari Davis: Tennessee
• Caleb Sisk: Tennessee
• Dale Dowden: Tennessee
• Josh Greer: Tennessee
• Major Passons: Tennessee
• Eli Elrod: Tennessee
Vols On SI Leaderboard
• Josh Greer: (30-1)
• Major Passons: (30-1)
• Eli Elrod: (28-3)
• Caleb Sisk: (28-3)
• Dale Dowden: (26-5)
VFL Leaderboard
• Devrin Young: (15-1)
• Gerald Riggs Jr.: (13-2)
• Jabari Davis: TBD
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Caleb Sisk is a talented sports journalist from the state of Georgia. Originally from Chattanooga, Tennessee, Sisk's passion for sports grew. Bringing years of recruiting coverage experience, he has been named a National Recruiting Reporter and covers various college sites on the On SI network. He takes pride in covering recruiting and has been featured by numerous companies for his excellent coverage and knowledge. He has also spent time at other companies, including Rivals, where he covered the Tennessee Volunteers.Follow CalebSisk_