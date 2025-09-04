Tar Heels' Unofficial Depth Chart Ahead of Charlotte Matchup
Bill Belichick and North Carolina have kept a tight lid on information, going as far as not providing an official depth chart to the media or NFL scouts in the press box before the Tar Heels’ devastating 48-14 loss to TCU.
However, Carolina has released what its “unofficial depth chart” ahead of Saturday night’s game against Charlotte. Here’s the two-deep at every position.
Unofficial Depth Chart ( * - Denotes Starter)
Offense
Quarterback
7 Gio Lopez (6-0, 203, r-So.)
14 Max Johnson (6-5, 225, Sr.)
Running Back
4 Caleb Hood (6-0, 220, r-Sr.)
28 Benjamin Hall (5-11, 235, r-So.)
21 Davion Gause (5-11, 215, So.)
Wide Receiver
1 Jordan Shipp (6-2, 190, So.) *
15 Nathan Leacock (6-3, 217, r-So.)
Wide Receiver
3 Chris Culliver (6-2, 195, Jr.) *
8 Kobe Paysour (6-1, 190, r-Sr.)
Wide Receiver
0 Alex Taylor (6-2, 190, r-Fr.) *
9 Javarius Green (5-10, 190, r-Fr.)
Tight End
80 Jordan Owens (6-6, 255, Sr.) *
18 Connor Cox (6-6, 250, r-So.)
19 Jake Johnson (6-6, 240, r-Jr.)
Left Tackle
71 William Boone (6-6, 340, r-Jr.) *
72 Eidan Buchanan (6-9, 330, Fr.)
Left Guard
68 Aidan Banfield (6-3, 300, So.) *
73 Will O’Steen (6-3, 290, r-Sr.)
Center
53 Christo Kelly (6-4, 305, r-Sr.) *
69 Chad Lindberg (6-6, 315, r-Sr.)
Right Guard
52 Daniel King (6-5, 340, r-Sr.) *
73 Will O’Steen (6-3, 290, r-Sr.)
Right Tackle
55 Jakai Moore (6-6, 318, r-Sr.) *
54 Miles McVay (6-6, 350, r-So.)
Defense
Defensive End
8 Smith Vilbert (6-6, 282, r-Sr.) *
25 Joseph Mupoyi (6-5, 261, r-Fr.)
Defensive Tackle
6 D’Antre Robinson (6-4, 315, r-Fr.) *
94 Isaiah Johnson (6-2, 275, r-Jr.)
Defensive Tackle
91 Leroy Jackson (6-1, 290, r-Fr.)
92 CJ Mims (6-2, 300, Jr.)
Defensive End
9 Melkart Abou-Jaoude (6-5, 260, r-Jr.)
40 Tyler Thompson (6-4, 240, r-So.)
MIKE
2 Andrew Simpson (6-0, 238, r-Sr.) *
4 Mikai Gbayor (6-2, 230, Gr.)
WILL
7 Khmori House (6-0, 215, So.)
41 Jonathan Agumadu (6-2, 220, r-Fr.)
CB
1 Thaddeus Dixon (6-1, 195, r-Sr.)
20 Jalon Thompson (5-11, 185, So.)
CB
29 Marcus Allen (6-2, 190, Sr.)
26 Khalil Conley (5-11, 185, r-Fr.)
NICKEL
21 Kaleb Cost (5-11, 195, Jr.)
16 Coleman Bryson (6-2, 210, r-Jr.)
Strong Safety
5 Gavin Gibson (6-0, 185, r-Sr.)
17 Peyton Waters (6-1, 185, So.)
Free Safety
31 Will Hardy (6-2, 205, Sr.)
18 Jaiden Patterson (6-1, 195, So.)
Special Teams
Kicker
90 Rece Verhoff (5-11, 190, Sr.)
97 Guytano Bartolomeo (5-10, 170, Fr.)
P
96 Tom Maginness (6-0, 210, Sr.)
93 Jacob Horvath (6-1, 190, Jr.)
Long Snapper
42 Spencer Triplett (6-1, 240, r-Sr.)
48 Gannon Burt (6-1, 205, r-So.)
Holder
96 Tom Maginness (6-0, 210, Sr.)
93 Jacob Horvath (6-1, 190, Jr.)
Punt Returner
31 Will Hardy (6-2, 205, Sr.)
9 Javarius Green (5-10, 190, r-Fr.)
Kick Returner
3 Chris Culliver (6-2, 195, Jr.)
28 Benjamin Hall (5-11, 235, r-Jr.)
For more updates, follow Tar Heels On SI on X (formerly Twitter), and remember to like our page on Facebook!