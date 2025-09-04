All Tar Heels

Tar Heels' Unofficial Depth Chart Ahead of Charlotte Matchup

After not sharing a depth chart ahead of the season opener against TCU, North Carolina has released what it titles an “unofficial depth chart” ahead of Saturday night’s game against Charlotte.

Grant Chachere

Sep 1, 2025; Chapel Hill, North Carolina, USA; North Carolina Tar Heels defensive back Kaleb Cost (21) intercepts a pass in the second quarter at Kenan Stadium.
Sep 1, 2025; Chapel Hill, North Carolina, USA; North Carolina Tar Heels defensive back Kaleb Cost (21) intercepts a pass in the second quarter at Kenan Stadium. / Bob Donnan-Imagn Images
Bill Belichick and North Carolina have kept a tight lid on information, going as far as not providing an official depth chart to the media or NFL scouts in the press box before the Tar Heels’ devastating 48-14 loss to TCU.

However, Carolina has released what its “unofficial depth chart” ahead of Saturday night’s game against Charlotte. Here’s the two-deep at every position.

Unofficial Depth Chart ( * - Denotes Starter)

Offense

UNC
UNC quarterback Gio Lopez will be the Tar Heels' starting quarterback in the season opener against TCU. / Rodd Baxley/The Fayetteville Observer / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Quarterback
7 Gio Lopez (6-0, 203, r-So.)
14 Max Johnson (6-5, 225, Sr.)

Running Back
4 Caleb Hood (6-0, 220, r-Sr.)
28 Benjamin Hall (5-11, 235, r-So.)
21 Davion Gause (5-11, 215, So.)

UNC
Sep 1, 2025; Chapel Hill, North Carolina, USA; North Carolina Tar Heels running back Caleb Hood (4) clelebrates after scoring a touchdown in the first quarter at Kenan Stadium. / Bob Donnan-Imagn Images

Wide Receiver
1 Jordan Shipp (6-2, 190, So.) *
15 Nathan Leacock (6-3, 217, r-So.)

UNC
Sep 1, 2025; Chapel Hill, North Carolina, USA; North Carolina Tar Heels wide receiver Jordan Shipp (1) signals firts down in the first quarter at Kenan Stadium. / Bob Donnan-Imagn Images



Wide Receiver
3 Chris Culliver (6-2, 195, Jr.) *
8 Kobe Paysour (6-1, 190, r-Sr.)

Wide Receiver
0 Alex Taylor (6-2, 190, r-Fr.) *
9 Javarius Green (5-10, 190, r-Fr.)

UNC
UNC wide receiver Chris Culliver returns a kick. / Jackson McCurdy, Tar Heels On SI

Tight End
80 Jordan Owens (6-6, 255, Sr.) *
18 Connor Cox (6-6, 250, r-So.)
19 Jake Johnson (6-6, 240, r-Jr.)

Left Tackle
71 William Boone (6-6, 340, r-Jr.) *
72 Eidan Buchanan (6-9, 330, Fr.)

Left Guard
68 Aidan Banfield (6-3, 300, So.) *
73 Will O’Steen (6-3, 290, r-Sr.)

UNC
Jackson McCurdy, Tar Heels On SI

Center
53 Christo Kelly (6-4, 305, r-Sr.) *
69 Chad Lindberg (6-6, 315, r-Sr.)

Right Guard
52 Daniel King (6-5, 340, r-Sr.) *
73 Will O’Steen (6-3, 290, r-Sr.)

Right Tackle
55 Jakai Moore (6-6, 318, r-Sr.) *
54 Miles McVay (6-6, 350, r-So.)

Defense

UNC
North Carolina defensive coordinator Steve Belichick / Jackson McCurdy, North Carolina Tar Heels On SI

Defensive End
8 Smith Vilbert (6-6, 282, r-Sr.) *
25 Joseph Mupoyi (6-5, 261, r-Fr.)

Defensive Tackle
6 D’Antre Robinson (6-4, 315, r-Fr.) *
94 Isaiah Johnson (6-2, 275, r-Jr.)

UNC
Jackson McCurdy, Tar Heels On SI


Defensive Tackle
91 Leroy Jackson (6-1, 290, r-Fr.)
92 CJ Mims (6-2, 300, Jr.)

Defensive End
9 Melkart Abou-Jaoude (6-5, 260, r-Jr.)
40 Tyler Thompson (6-4, 240, r-So.)

MIKE
2 Andrew Simpson (6-0, 238, r-Sr.) *
4 Mikai Gbayor (6-2, 230, Gr.)

UNC
Khmori House / Jackson McCurdy, North Carolina Tar Heels On SI

WILL
7 Khmori House (6-0, 215, So.)
41 Jonathan Agumadu (6-2, 220, r-Fr.)

CB
1 Thaddeus Dixon (6-1, 195, r-Sr.)
20 Jalon Thompson (5-11, 185, So.)

CB
29 Marcus Allen (6-2, 190, Sr.)
26 Khalil Conley (5-11, 185, r-Fr.)

NICKEL
21 Kaleb Cost (5-11, 195, Jr.)
16 Coleman Bryson (6-2, 210, r-Jr.)

UN
Sep 1, 2025; Chapel Hill, North Carolina, USA; North Carolina Tar Heels defensive back Kaleb Cost (21) reacts after intercepting a pass in the second quarter at Kenan Stadium. / Bob Donnan-Imagn Images

Strong Safety
5 Gavin Gibson (6-0, 185, r-Sr.)
17 Peyton Waters (6-1, 185, So.)

Free Safety
31 Will Hardy (6-2, 205, Sr.)
18 Jaiden Patterson (6-1, 195, So.)

Special Teams

UNC
UNC wide receiver Chris Culliver returns a kick / Jackson McCurdy, Tar Heels On SI

Kicker
90 Rece Verhoff (5-11, 190, Sr.)
97 Guytano Bartolomeo (5-10, 170, Fr.)



P
96 Tom Maginness (6-0, 210, Sr.)
93 Jacob Horvath (6-1, 190, Jr.)

Long Snapper
42 Spencer Triplett (6-1, 240, r-Sr.)
48 Gannon Burt (6-1, 205, r-So.)

Holder
96 Tom Maginness (6-0, 210, Sr.)
93 Jacob Horvath (6-1, 190, Jr.)

Punt Returner
31 Will Hardy (6-2, 205, Sr.)
9 Javarius Green (5-10, 190, r-Fr.)

Kick Returner
3 Chris Culliver (6-2, 195, Jr.)
28 Benjamin Hall (5-11, 235, r-Jr.)

