Virginia Tech Baseball: Hokies dominate Indiana State at Keith LeClair Classic

π™Žπ™šπ™–π™¨π™€π™£ π™π™žπ™œπ™ πŸ™Œ@BrettRenfrow (3.0 IP, 7 SO) is carving up Sycamores#Hokies πŸ¦ƒβšΎοΈ pic.twitter.com/glmrUlQqmg