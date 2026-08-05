WVU Football Fall Camp Roster: Every Player by Position, Number, Height & More
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Day one of fall camp has finally arrived for the West Virginia Mountaineers. There are a ton of new faces populating the roster on both sides of the football, so it may take some time to get familiar with each player, what jersey number they wear, and so on.
Below, I have the official roster (118 players) for the first day of camp, broken down by position, listed in alphabetical order. The only player still missing is freshman running back SirPaul Cheeks. We will most likely get an update on his status from head coach Rich Rodriguez later today when he meets with the media.
Quarterback (7)
No. 3 Michael Hawkins Jr. | 6’1”, 205 lbs | R-So.
No. 6 Max Brown | 6’2”, 230 lbs | R-Sr.
No. 7 Wyatt Walker Brown | 6’3”, 200 lbs | Fr.
No. 8 Jyron Hughley | 6’2”, 199 lbs | Fr.
No. 15 Scotty Fox Jr. | 6’2”, 215 lbs | So.
No. 18 John Johnson III | 5’10”, 178 lbs | Fr.
No. 19 Max Anderson | 6’0”, 214 lbs | R-Fr.
Running Back (7)
No. 1 Amari Latimer | 5’10”, 230 lbs | Fr.
No. 4 Cam Cook | 5’9”, 203 lbs | Sr.
No. 20 Martavious Boswell | 5’9”, 182 lbs | Jr.
No. 22 Chris Talley | 5’11”, 194 lbs | Fr.
No. 26 Andre Devine | 5’7”, 160 lbs | R-So.
No. 28 Lawrence Autry | 5’10”, 221 lbs | Fr.
No. 34 Darius Morant | 6’0”, 226 lbs | R-So.
Wide Receiver (15)
No. 2 DJ Epps | 5’11”, 188 lbs | R-Sr.
No. 5 Jaden Bray | 6’2”, 208 lbs | R-Sr.
No. 11 TaRon Francis | 6’1”, 216 lbs | R-Fr.
No. 13 Kedrick Triplett | 5’11”, 205 lbs | R-So.
No. 14 Keon Hutchins | 6’0”, 177 lbs | Jr.
No. 17 Prince Strachan | 6’5”, 215 lbs | R-Jr.
No. 23 Malachi Thompson | 6’4”, 198 lbs | Fr.
No. 24 Landon Drumm | 6’3”, 187 lbs | Fr.
No. 25 Armoni Weaver-Bomar | 5’9”, 170 lbs | R-Fr.
No. 32 Brad Mossor | 5’11”, 187 lbs | Fr.
No. 80 John Neider | 6’2”, 205 lbs | R-Jr.
No. 85 Robert Oliver | 6’2”, 185 lbs | Fr.
No. 86 Cyrus Traugh | 5’11”, 193 lbs | R-Jr.
No. 87 Greg Wilfred | 5’9”, 175 lbs | Fr.
No. 89 Charlie Hanafin | 6’0”, 186 lbs | Fr.
Tight End (7)
No. 0 Josh Sapp | 6’2”, 238 lbs | R-Sr.
No. 10 Cam Ball | 6’7”, 247 lbs | R-Sr.
No. 46 Xavier Anderson | 6’6”, 215 lbs | Fr.
No. 49 Carter Zuliani | 6’6”, 261 lbs | R-Fr.
No. 81 Kade Bush | 6’4”. 226 lbs | Fr.
No. 84 Ryan Ward | 6’4”, 248 lbs | Jr.
No. 88 Sam Hamilton | 6’4”, 246 lbs | Fr.
Fullback (1)
No. 33 Kayden Luke | 5’11”, 250 lbs | Jr.
Offensive Line (19)
No. 51 Raymond Kovalesky | 6’3”, 278 lbs | R-So.
No. 52 Nick Krahe | 6’6”, 312 lbs | R-Jr.
No. 54 Amare Grayson | 6’1”, 306 lbs | Jr.
No. 55 Aidan Woods | 6’5”, 310 lbs | Fr.
No. 56 Lamarcus Dillard | 6’1”, 297 lbs | Fr.
No. 59 Josh Aisosa | 6’3”, 320 lbs | R-So.
No. 60 Jonas Muya | 6’7”, 293 lbs | Fr.
No. 61 Trevor Bigelow | 6’3”, 273 lbs | R-Fr.
No. 64 Rhett Morris | 6’2”, 308 lbs | Fr.
No. 65 Malik Agbo | 6’4”, 301 lbs | R-Sr.
No. 67 Landen Livingston | 6’4”, 296 lbs | R-Sr.
No. 68 Camden Goforth | 6’4”, 306 lbs | Fr.
No. 69 Devin Vass | 6’6”, 306 lbs | R-Jr.
No. 72 Cam Griffin | 6’2”, 305 lbs | Sr.
No. 73 Andreas Hunter | 6’4”, 300 lbs | R-So.
No. 74 Kevin Brown | 6’6”, 294 lbs | Fr.
No. 76 Deshawn Woods | 6’5”, 300 lbs | R-Sr.
No. 78 Wes King | 6’3”, 309 lbs | R-Sr.
No. 79 Carsten Casady | 6’6” 310 lbs | R-Jr.
Defensive Line (16)
No. 18 Zeke Durham-Campbell | 6’4”, 259 lbs | R-Sr.
No. 41 Noah Tishendorf | 6’3”, 254 lbs | Fr.
No. 43 KJ Henson | 6’4”, 290 lbs | R-Jr.
No. 47 Wilnerson Telemaque | 6’6”, 265 lbs | R-Fr.
No. 49 Carter Kessler | 6’2”, 250 lbs | Fr.
No. 51 Taylor Brown | 6’3”, 290 lbs | R-Fr.
No. 52 Corey McIntyre Jr. | 6’3”, 290 lbs | R-Jr.
No. 55 Yendor Mack | 6’3”, 288 lbs | Fr.
No. 60 Gabe Ryan | 6’2”, 276 lbs | Sr.
No. 72 Jaylen Thomas | 6’2”, 316 lbs | Jr.
No. 91 Darius Wiley | 6’6”, 268 lbs | R-So.
No. 92 Emerson Joy | 6’6”, 253 lbs | Jr.
No. 93 Nate Gabriel | 6’3”, 295 lbs | Jr.
No. 94 Cam Mallory | 6’0”, 298 lbs | Fr.
No. 97 Will LeBlanc | 6’5”, 288 lbs | R-So.
No. 98 Brandon Caesar | 6’4”, 257 lbs | R-Fr.
EDGE (4)
No. 10 Jeremiah Johnson | 6’2”, 249 lbs | R-Jr.
No. 50 Harper Holloman | 6’2”, 255 lbs | Jr.
No. 95 Tobi Haastrup | 6’3”, 250 lbs | R-Fr.
No. 99 David Afogho | 6’3”, 251 lbs | R-Jr.
Linebacker (10)
No. 13 Cam Torbor | 6’3”, 239 lbs | R-Fr.
No. 14 Tyler Stolsky | 6’2”, 232 lbs | R-Sr.
No. 15 Ben Cutter | 6’0”, 228 lbs | Sr.
No. 16 Isaiah Patterson | 6’2”, 235 lbs | R-So.
No. 30 Antoine Sharp Jr. | 6’0”, 225 lbs | Fr.
No. 33 Ashton Woods | 6’3”, 228 lbs | Jr.
No. 35 Cam Dwyer | 6’1”, 216 lbs | Fr.
No. 40 Jason Hall Jr. | 6’1”, 234 lbs | R-Jr.
No. 45 Malachi Hood | 6’2”, 228 lbs | R-Sr.
No. 48 Troy Fischer | 5’11”, 222 lbs | R-Sr.
Nickel/Sam (5)
No. 1 Geimere Latimer | 5’9”, 188 lbs | Sr.
No. 17 Miles Khatri | 6’0”, 209 lbs | Fr.
No. 23 Emory Snyder | 6’3”, 211 lbs | Fr.
No. 25 Jayden Ballard | 6’0”, 187 lbs | Fr.
No. 37 Maliek Hawkins | 6’0”, 192 lbs | R-Fr.
Cornerback (11)
No. 4 Da’Mun Allen | 6’3”, 203 lbs | Jr.
No. 7 Chams Diagne | 6’3”, 208 lbs | R-Sr.
No. 11 Vincent Smith | 6’1”, 215 lbs | Fr.
No. 19 Nick Taylor | 6’1”, 193 lbs | Jr.
No. 20 Keyshawn Robinson | 5’11”, 193 lbs | Jr.
No. 22 Jaire Rawlison | 5’9”, 183 lbs | R-So.
No. 24 Rayshawn Reynolds | 6’3”, 188 lbs | R-Jr.
No. 26 Makhi Boone | 6’0”, 168 lbs | Fr.
No. 27 ChaMarryus Bomar | 5’10”, 194 lbs | R-Fr.
No. 32 Simag Hill | 6’0”, 184 lbs | Fr.
No. 39 Jayden Bell | 5’10, 160 lbs | R-Jr.
Safety (10)
No. 0 Andrew Powdrell | 5’10”, 186 lbs | Sr.
No. 3 Matt Sieg | 6’0”, 190 lbs | Fr.
No. 6 Da’Mare Williams | 6’1”, 201 lbs | R-So.
No. 8 Kamari Wilson | 6’0”, 211 lbs | R-Sr.
No. 12 Jacob Bradford | 5’11”, 192 lbs | R-Fr.
No. 28 Rickey Giles | 5’10”, 194 lbs | Fr.
No. 29 Kameron Reddic | 6’0”, 192 lbs | Jr.
No. 34 Tim Roberson | 5’11”, 182 lbs | R-Jr.
No. 31 Shane Cornali | 6’2”, 195 lbs | R-Fr.
No. 42 Alex Adebayo | 6’1”, 202 lbs | R-So.
Kicker (3)
No. 39 Peter Notaro | 5’11”, 192 lbs | R-Fr.
No. 42 Jack Cassidy | 6’6”, 234 lbs | R-Sr.
No. 48 Nate Flower | 6’2”, 188 lbs | R-Jr.
Punter (1)
No. 83 Bryan Hansen | 6’3”, 217 lbs | R-Sr.
Long Snapper (2)
No. 38 Macguire Moss | 6’1”, 226 lbs | R-Sr.
No. 53 Kaden Seller | 6’2”, 257 lbs | R-So.
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Schuyler Callihan is the publisher of West Virginia On SI and has been a trusted source covering the Mountaineers since 2016. He is the host of Between The Eers, The Walk Thru Game Day Show, and In the Gun Podcast. The Wheeling, WV native moved to Charlotte, North Carolina in 2020 to cover the Charlotte Hornets and Carolina Panthers.Follow Callihan_