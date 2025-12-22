5 centrales que podría fichar el FC Barcelona en el mes de enero para reforzar la defensa

El Barcelona tiene claro que si hay una posición que tiene que reforzar de cara a la temporada 2026-2027 esa es la de central y para ello cuenta con múltiples candidatos que se someterán a exámenes exigentes por parte de la directiva hasta que se designe a un sucesor digno de Íñigo Martínez.

Con el mercado abierto, el club culé podría fichar a cualquier jugador sin tener que ampararse en la lesión de Christensen. El problema es que el club todavía se encuentra excedido en el ‘Fair Play’ financiero, por lo que está limitado para fichar.

Las opciones que presenta el mercado en este momento no acaban de convencer ni a la Dirección Deportiva ni a Flick. No obstante, tendrán que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas, especialmente la recuperación de Araujo.

5 opciones del Barcelona para fichar un defensa central

1. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Pau Barrena/GettyImages

Es del gusto del club y cuerpo técnico y esta deseando marcharse del Borussia Dortmund, por lo que podría ser viable. Tiene 26 años de edad, disputó 37 partidos con el Borussia Dortmund la temporada pasada entre todas las competiciones, superando los 3200 minutos de juego, en los que no marcó ningún gol pero sí dio cinco asistencias.

2. Josko Gvuardiol (Manchester City)

Manchester City v West Ham United - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El defensor croata del Manchester City es de los principales apuntados por ser zurdos y un especialista en los duelos individuales, tanto aéreos como en el 1vs1, pero la situación económica culé no invita a llegar a las tres cifras por un defensa. Y además, parece poco probable que el City le deje salir.

3. Alessandro Bastoni (Inter de Milán)

Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana Semifinal | NurPhoto/GettyImages

El central del Inter reunía lo que el Barça busca a futuro: jerarquía, lectura táctica y fiabilidad en partidos de máxima exigencia. Por eso el nombre de Bastoni empezó a sonar formalmente pensando ya en 2026, pero surgió un imprevisto: fue el propio defensor quien se encargó de rebajar la euforia. El italiano dijo que le halaga el interés del Barça, pero que está feliz en el Inter y quiere quedarse ahí.

4. Ibrahima Konaté (Liverpool)

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Según Tuttomercato, el Barcelona está interesado en adquirir a Ibrahima Konaté, a quien la directiva del club considera como una alternativa de alto perfil. Pero sus constantes errores a lo largo de esta temporada en el Liverpool lo ponen en duda para la inversión a realizar.

5. Marc Guéhi (Crystal Palace)

Leeds United v Crystal Palace - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

El FC Barcelona está interesado en fichar a , el central inglés del Crystal Palace, que será agente libre en el verano de 2026 y no renovará, convirtiéndose en una opción atractiva por su calidad y potencial. Si el Crystal Palace quiere obetener algún beneficio económico por el jugador, deberá venderlo en invierno.



Sin embargo, el club azulgrana compite con otros grandes como el Real Madrid y varios clubes de la Premier League.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES