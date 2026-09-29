5 equipos que podrían fichar a Virgil van Dijk si no renueva con el Liverpool

Cuando se habla de defensores, uno de los primeros nombres que puede aparecer en la mente del futbolero es Virgil van Dijk. El neerlandés ocupa un lugar privilegiado entre los grandes referentes del Liverpool de los últimos años, club al que llegó en enero de 2018 desde el Southampton por alrededor de 85 millones de euros.

A los 35 años, su vínculo con los Reds finaliza en junio de 2027 y una renovación todavía no está encaminada. Su situación contractual abre la puerta a una salida gratuita al final de la temporada. Muchos lo quieren, solo uno va a poder tenerlo.

A continuación, cinco clubes a los que Van Dijk podría arribar.

AC Milan

AC Milan | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Todos los caminos parecerían llevar al norte de Italia. El periodista Carlo Pellegatti aseguró que el Milan lleva tiempo detrás del neerlandés e incluso indicó que la intención del propietario Gerry Cardinale sería incorporarlo pagando una compensación o esperar hasta junio de 2027 para sumarlo gratis.

La segunda opción es la más atractiva para los Rossoneri. Más allá de eso, el salario sería uno de los puntos a resolver, ya que el capitán de los Reds tiene uno de los contratos más importantes de la Premier League. De sumarse al club italiano, Ruben Amorim contaría con una opción de jerarquía para liderar y fortalecer la defensa.

Real Madrid

Real Madrid | NurPhoto/GettyImages

José Mourinho quiere seguir modificando y mejorando a la defensa del Real Madrid con los mejores zagueros del mundo, y Van Dijk podría ser uno de ellos. El DT valoraría su experiencia y consideraría que todavía está capacitado para competir en la élite española, pese a que su capacidad física ya no sea la misma de años anteriores.

El Merengue, como los italianos, estudia dos caminos. Podría intentar una operación en enero y pagarle al Liverpool para llevárselo seis meses antes del vencimiento de su contrato, o esperar hasta junio y negociar directamente con el futbolista. Podría ser interesante verlo trabajar en conjunto con Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella, que llegaron en el mercado veraniego.

Barcelona

Barcelona | James Gill - Danehouse/GettyImages

En el Barcelona la situación es muy diferente porque la intención vendría desde el mismo futbolista. Van Dijk estaría dispuesto a probar suerte en LaLiga una vez que termine su contrato con los Reds. Al quedar libre, los culés no tendrían que pagar una cifra exorbitante, pero tendrían que encontrar una fórmula viable para asumir su salario.

Hansi Flick no termina de convencerse con la posibilidad. El DT prefiere perfiles más jóvenes para la defensa y la incorporación de un jugador que para ese entonces tendrá 36 años podría reducir oportunidades para los otros zagueros. Además, Alessandro Bastoni, Rrahmani Nystad y Nico Schlotterbeck son alternativas más viables o, en caso de optar por experiencia, Aymeric Laporte tendría las de ganar. De todas formas, con el Barça, todo es posible y todavía queda un largo recorrido hasta junio.

Inter Miami

Inter Miami | Icon Sportswire/GettyImages

Estados Unidos podría ser el destino que mejor encaje con los planes personales de Van Dijk. Estaría la posibilidad de que el neerlandés vea con buenos ojos cerrar su carrera en la MLS.

Una opción muy viable es el Inter Miami, aprovechando el final de su contrato para incorporarlo gratis y, con ello, ubicarlo entre los futbolistas mejor pagados de la liga. Sumado a eso, una foto del defensor junto a David Beckham durante las vacaciones de verano en Ibiza alimentó las especulaciones debido a la buena relación entre los dos... y no sería la primera vez que las Garzas suman a una estrella de la Premier a sus filas.

Galatasaray

Galatasaray | Ahmad Mora/GettyImages

El Galatasaray no necesariamente pretende esperar hasta junio. El club de Turquía lleva alrededor de dos años siguiendo a Van Dijk y, según el medio deportivo Fotomaç, planea presentar una oferta en enero para intentar convencer al Liverpool de desprenderse de su capitán seis meses antes de que quede libre.

El DT Okan Buruk habría solicitado específicamente su incorporación para reforzar una defensa que viene generando preocupación dentro del club. Si los Reds rechazan una venta a mitad de la temporada, los turcos buscarían llegar a un acuerdo directamente con Van Dijk para junio. La posibilidad de disputar la Champions League y asumir un papel muy importante dentro del equipo serían los principales argumentos con los que el conjunto de Estambul pretendería seducirlo.