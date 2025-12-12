5 jugadores del Real Madrid que no están dando la talla en este comienzo de temporada

El Real Madrid, si bien no marcha mal en sus respectivas competencias, está lejos de tener un arranque de temporada a la altura de su historia y plantilla: el Merengue depende mucho de Kylian Mbappé, está sufriendo una ola de lesiones prácticamente sin precedentes y Xabi Alonso se encuentra en la cuerda floja tras la derrota frente al Manchester City por la UEFA Champions League.

En el certamen continental está entre los ocho que clasificarán a los octavos de final de manera directa, aunque no tiene un colchón de puntos que le permita confiarse de cara a las últimas fechas de la etapa de liguilla. En LaLiga perdió terreno de manera grave en los últimos partidos y cayó al segundo puesto, a cuatro puntos de un FC Barcelona que lo perseguía por la misma diferencia hasta hace no mucho.

A continuación, cinco futbolistas que están en deuda con el Real Madrid en esta primera mitad de temporada 2025/26

5. Arda Güler

Si bien tuvo buenos primeros partidos, de a poco se fue desinflando al nivel de perder el puesto en el once titular. En los partidos grandes no apareció.



En 22 partidos, el turco ha convertido tres goles y repartió siete asistencias. Todavía está a tiempo de revertir la pobre imagen pero debe hacerlo ya.

4. Rodrygo

El brasileño perdió mucho terreno en la consideración de Xabi por la sequía goleadora que recién cortó esta semana, donde acumuló la aplastante cifra de 32 partidos sin anotar goles.



La realidad es que apenas ha pisado la cancha en tres partidos en lo que va de temporada y su salida es un tema recurrente en la prensa que cubre al Real Madrid.



Tal vez el gol que le convirtió al Manchester City le de confianza.

3. Federico Valverde

Si bien jugó de todo menos de su puesto natural, es correcto afirmar que no estamos viendo la mejor versión de Federico Valverde en esta temporada. Incluso, hay rumores que lo vinculan saliendo de la Casa Blanca con eventual futuro en clubes de la Premier League.



Las lesiones tampoco lo han ayudado pero no hay dudas de que el uruguayo puede, y debe, dar mucho más.

2. Jude Bellingham

El inglés puede ampararse en su recuperación tras la cirugía en su hombro izquierdo, pero lo cierto es que ya está de regreso y no ha sido el mismo desde entonces.



Cuatro goles y tres asistencias (en 17 partidos) es realmente poco para un jugador de su talla. El Real Madrid lo extraña, y mucho.

1. Vinicius Jr.

El extremo brasileño ha sido noticia por sus comportamientos y reacciones provocativas más que por su juego e influencia en el equipo que dirige Xabi Alonso, con quien ha tenido cruces públicos al ser reemplazado en el Clásico.



Durante buena parte de la temporada se estuvo hablando de su posible salida y las demoras en la firma de un nuevo contrato tampoco ayudan a silenciar esos rumores.



Vini ha convertido apenas cinco goles en 22 partidos que ha disputado en la actual temporada. Al día de hoy, queda poco del jugador que estuvo a nada de ganar el Balón de Oro en 2024.

