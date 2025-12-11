¿Qué necesita el Real Madrid para clasificar directamente a los octavos de final de la Champions League?

Hoy por hoy, la situación del Real Madrid no es fácil en la Champions League porque hay varios clubes luchando por meterse entre los primeros ocho del torneo y asegurarse el pase directo a los octavos de final.

En la sexta jornada, los de Xabi Alonso cayeron ante el Manchester City, en medio de un clima de total tensión y con un entrenador que cada vez tiene menos crédito. De todas maneras, el Madrid aún se mantiene en puestos de clasificación, con 12 puntos en su haber. Es decir, dependen de sí mismos.

En la edición pasada, si lo podemos tomar como referencia, el club inglés Aston Villa fue el 8º clasificado y por lo tanto el último equipo con boleto asegurado a los octavos de final habiendo cosechado 16 puntos. Las mismas unidades tenían el Bayer Leverkusen y el Lille, 6º y 7º clasificados.

Esta temporada, Real Madrid buscará alcanzar los 18 puntos, ganando sus dos últimos partidos, una cifra que aseguraría casi de manera absoluta su plaza en los octavos.

El calendario del Madrid en lo que resta de fase de grupos de la Champions League 2025/26

Sus próximos dos son el Mónaco en el Estadio Bernabeu y el Benfica en condición de visitante, lo cual no es un detalle menor: el equipo del Principado está 3 unidades debajo del Madrid y los portugueses están hoy en la clasificación 25°, a un punto de meterse en zona de playoff.

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS DIFERENCIA DE GOL 5 ATALANTA 13 +2 6 INTER 12 +8 7 REAL MADRID 12 +6 8 ATLÉTICO DE MADRID 12 +3 9 LIVERPOOL 12 +3 10 BORUSSIA DORTMUND 11 +6 11 TOTTENHAM 11 +6

Los lusos habían perdido todos los partidos pero ganaron los últimos dos al Ajax y al Napoli y tiene serias chances de clasificar, jugándose el todo por el todo ante la Juventus en la jornada 7, y la Casablanca en la octava.

Más allá de esa intención de lograr ganar los dos partidos, también el Real Madrid necesita que algunos rivales directos no sumen tantos puntos, de manera que baje la barrera de puntos necesaria para entrar entre los ocho.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITY | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Esos equipos son el Inter o el Atalanta de Italia, ni más ni menos que el Atlético de Madrid de España o incluso el Liverpool inglés, que es hoy el primero en puestos de playoffs y se dejen puntos en el camino para bajar las unidades a obtener en pos de clasificar.

