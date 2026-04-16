El Real Madrid se quedó afuera de la UEFA Champions League y, con eso, sentenció prácticamente sus chances de ser campeón en esta temporada: en la Copa del Rey se quedó afuera con el Albacete en octavos de final, perdió la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona y está a nueve puntos de la cima en LaLiga, una diferencia que parece difícil de recortar.

5 jugadores que debe fichar el Real Madrid la próxima temporada

1. Nico Paz

Como 1907 v FC Internazionale - Serie A | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid lo dejó ir, pero hábilmente planteó una cláusula de recompra de 9 millones de euros en la operación que hoy puede servirle para hacerse de una de las figuras de la Serie A por un costo realmente bajo.



En la temporada actual lleva jugados 31 partidos sobre los 32 posibles del Como 1907 en la Serie A, en los que anotó 11 goles y brindó siete asistencias. Actualmente su equipo está quinto, expectante de acceder a la próxima edición de la UEFA Champions League.

2. Ibrahima Konaté

Liverpool FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Jean Catuffe/GettyImages

Está hace rato en el radar del Real Madrid y su contrato con el Liverpool finaliza el 30 de junio, mientras esté disputando el Mundial 2026 con la candidata selección francesa.



En la vigente temporada lleva jugados un total de 45 partidos, con dos goles anotados para un Liverpool que dejó muchísimo que desear tras una campaña excelente en la 2024/25.

3. Rodri

Spain v Egypt - International Friendly | Quality Sport Images/GettyImages

El mediocentro español es uno de los más exquisitos del mundo y el Real Madrid lo busca hace rato. El futbolista desactivó los rumores varias veces, pero únicamente para demostrar que su foco está en completar la temporada con el Manchester City. Nunca negó las chances de llegar a la Casa Blanca.



Ganó el Balón de Oro en 2024 y sufrió una grave lesión de rodilla a los pocos meses, obligándolo a perderse gran parte de la temporada. En la actualidad, está alcanzando un nivel realmente alto y sueña con volver a ser el mejor del planeta en su posición.

4. Enzo Fernández

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

Estuvo en el ojo de la tormenta por una declaración en la que confesó que le gustaría vivir en Madrid, tomada puertas adentro de Stamford Bridge como un guiño al Real en un momento crítico de la temporada. Enzo Fernández es uno de los capitanes, jugará el Mundial 2026 con Argentina y tiene chances de vestirse de blanco en la próxima temporada.



En la campaña actual jugó 46 partidos, anotó 12 goles y brindó seis asistencias. Además, fue uno de los capitanes del Chelsea a lo largo de la temporada.

5. Cristian Romero

Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier League | Robin Jones/GettyImages

El Cuti está siendo una de las caras visibles de un Tottenham en estado crítico, aunque poco se lo puede culpar de la situación actual del equipo. En el club del norte de Londres fue campeón de la UEFA Europa League y, si pierden la categoría, su salida sería más que evidente.



Lleva jugados 32 partidos en esta temporada incluyendo todas las competencias. Anotó seis goles y brindó cuatro asistencias, algo destacable para un defensor central.

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