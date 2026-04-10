¿A cuántos puntos está el Real Madrid del Barcelona tras empatar 1-1 ante el Girona?
Entre silbidos de los aficionados y la molestia de Álvaro Arbeloa por un penal no marcado en los minutos finales del compromiso, el Real Madrid selló un frío empate a un gol ante el Girona, en una jornada sumamente complicada para el conjunto blanco.
Actualmente, la escuadra madrileña está a seis puntos del líder Barcelona en la lucha por el campeonato de LaLiga, pero si el día de mañana los dirigidos por Hansi Flick vencen al RCD Espanyol, le sacarían nueve puntos de ventaja. Una diferencia sumamente complicada de revertir.
No lo entiendo (sobre la falta que recibió Mbappé en el área, la cual no fue marcada), y creo que nadie lo entiende. Cuando el VAR interviene, imagino que lo hace cuando lo considera oportuno, y cuando no quiere... no interviene. Hemos enfrentado muchas situaciones con los árbitros, con este árbitro, y con el árbitro de la semana pasada en Mallorca. Es lo mismo de siempre. Es penalti aquí y hasta en la luna. Es uno más, otra semana más. Esto es lo que hay.Álvaro Arbeloa
¿Qué sigue para el Real Madrid?
Si bien es cierto que ahora la atención del conjunto merengue está puesta en el duelo del próximo miércoles, cuando visiten al Bayern Múnich para el partido de vuelta por los cuartos de final en la UEFA Champions League, de reojo tendrán que observar los encuentros restantes de LaLiga, en donde destacan, al menos, un par de compromisos complicados.
Real Madrid vs Alavés, jornada 32 de LaLiga
- 22/04/26: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA 14:30, MX 13:30, ESP 20:30
Real Betis vs Real Madrid, jornada 33 de LaLiga
- 26/04/26: Betis vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00
Espanyol vs Real Madrid, jornada 34 de LaLiga
- 03/05/26: Espanyol vs Real Madrid - LaLiga - A confirmar
FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 35 de LaLiga
- 10/05/26: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 20:00
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.