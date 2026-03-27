¿A lo Figo? El Real Madrid buscaría fichar a estrella del Barcelona

El Real Madrid es un equipo de clase mundial que ha forjado su grandeza con base en fichajes millonarios. Figuras legendarias han dejado a sus respectivos clubes para formar parte de quien es, según el criterio de millones de aficionados, la escuadra más grande del planeta.

Sin embargo, uno pensaría que un conjunto de tal jerarquía respetaría ciertos códigos frente a su hinchada. No contratar elementos que hayan vestido alguna vez la camiseta de su acérrimo rival, por ejemplo. Pero esto no ha sido impedimento para el Real Madrid. El caso Luis Figo pone en evidencia la falta de esos límites que los románticos del juego velan con sigilio.

En las últimas horas, diversas fuentes en España aseguran que Florentino Pérez estaría dispuesto a repetir la maniobra que, hace ya varios años, sacudió al mundo del fútbol: fichar a una estrella del FC Barcelona.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El implicado en esta ocasión sería el español Pedri. Un mediocamista sumamente talentoso, de tan solo 23 años de edad. Seleccionado nacional y con una jerarquía que ilusiona a cualquiera. Mezcla juventud, inteligencia y madurez, elementos que lo hacen parecer mayor de lo que es.

Cabe señalar que Pedri tiene un contrato vigente con el FC Barcelona, el cual lo vincula con la escuadra culé hasta el 2030, y cuya cláusula de salida rondaría en los 1.000M€. Una verdadera locura que cambiaría drásticamente el ritmo de las operaciones en el fútbol moderno.

¡BOMBA EN EL MERCADO! 💣🇪🇸



Florentino Pérez tiene un nuevo "sueño" para el centro del campo del Real Madrid: Pedri. Según reportan desde España, el presidente merengue es un gran admirador del volante canario y desearía repetir una operación histórica al estilo Luis Figo.… pic.twitter.com/Cta9gv6sdK — 365Scores (@365ScoresApp) March 27, 2026

Hasta el momento, la información no ha ido más allá de la especulación forjada en medios españoles. Los programas deportivos comienzan a darle fuerza a esto que hoy es un ''simple rumor'', pero que en los próximos meses podría convertirse en una realidad incómoda, la cual abriría la puerta a un nuevo debate.

¿Las figuras actuales deberían apostar por el legado que convirtió en héroes a las figuras del pasado? ¿O acaso el fútbol es ahora esto, y los hinchas modernos lo asumen con menos nostalgia que los de antaño?

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