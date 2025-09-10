¿Acudirá el Real Madrid a la gala del Balón de Oro 2025?

A menos de dos semanas para que se celebre una nueva edición del Balón de Oro, existen altas probabilidades de que el Real Madrid vuelva a ausentarse de la prestigiosa gala.

El diario Marca reveló que la relación entre el conjunto blanco y la revista France Football, encargada de otorgar semejante galardón, continúa rota y sin haber señales de acercamiento de posturas en ambas partes, luego del boicoteo realizado por la institución que hace vida en el Santiago Bernabéu, en 2024.

Hay que recordar que el desencuentro se produjo pocas horas antes de la ceremonia del curso pasado, después de que el Madrid se enterase que Vinícius Júnior no había sido elegido ganador del premio, el cual recayó finalmente en el volante del Manchester City y la selección española, Rodrigo Hernández.

El extremo brasileño venía de firmar una temporada 2023-2024 estelar, siendo la gran figura de una escuadra merengue que conquistaba la UEFA Champions League y LaLiga. Eso sí y por otro lado, Rodri se convirtió en el faro de La Roja, campeona perfecta (siete victorias en siete partidos) de la Euro 2024, igual que referente indiscutible en la sala de máquinas de un Manchester City que volvía a llevarse la Premier League inglesa.

💥 La pasada edición del Balón de Oro supuso un distanciamiento absoluto y ruptura de relaciones



👀 El club blanco creyó que lo sucedido no se correspondía con la realidad pic.twitter.com/gQC5ySp8Xd — MARCA (@marca) September 9, 2025

La polémica decisión de la publicación francesa no sentó nada bien en el club blanco, que ordenó a todos sus representantes ausentarse de la gala. El vacío fue tan evidente que Carlo Ancelotti no recogió en persona el Trofeo Johan Cruyff al Mejor Entrenador, mientras que el equipo no estuvo presente cuando resultó distinguido Club Masculino del Año y ni siquiera Kylian Mbappé acudió pese a recibir el Trofeo Gerd Müller, compartido con Harry Kane, como Mejor Goleador de la campaña.

En consecuencia, el escenario amenaza con repetirse para el 2025, al margen de que el Real Madrid cuenta en sus filas con los propios Mbappé y Vinícius, así como con Jude Bellingham entre los finalistas al Balón de Oro. Asimismo, el joven central español Dean Huijsen, fichado en verano, es candidato al Trofeo Kopa para jugadores menores de 21 años, a la vez que Thibaut Courtois aspira a adueñarse del Trofeo Yashin al Mejor Portero.

Es que, a pesar de que Marca también acotara que France Football envió un delegado a Madrid con la intención de reconstruir los lazos con el Real, los mismos siguen en horas bajas, aunado al hecho de que dos futbolistas del PSG campeón de Champions, Ousmane Dembélé y Vitinha, junto a Lamine Yamal, rostro novel del eterno rival, FC Barcelona, son los tres principales favoritos a obtener la anhelada distinción.

De confirmarse el nuevo boicot, el Théâtre du Châtelet volvería a quedarse sin la presencia del club más ganador de la historia; un gesto que volvería a dar de qué hablar y, para muchos, pondría en entredicho el brillo de la cita.

Más noticias sobre el Balón de Oro