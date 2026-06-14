¿Adiós al América? Israel Reyes habría llegado a un acuerdo con la Roma

Desde hace varias semanas comenzó a rondar el rumor del supuesto interés de la AS Roma de la Serie A de Italia por el polivalente defensor del Club América, Israel Reyes.

Ahora, con su participación en la Copa del Mundo 2026 con la selección mexicana como titular de la lateral derecha, el jugador podría ya estar amarrado con el conjunto romano u al menos así lo ha afirmado en las últimas horas el comentarista Enrique Bermúdez a través de su cuenta de X.

Cabe recordar que el reconocido narrador es conocido por su afición al Atlas, equipo del cual es canterano el futbolista de Autlán de Navarro.

Israel Reyes podría ir a Europa tras el Mundial 2026

Israel Reyes podría emigrar a Europa | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Hasta el momento no ha habido más información al respecto sobre las declaraciones del Perro Bermúdez.

Mientras tanto, el jugador azulcrema fue titular y disputó los 90 minutos de actividad del partido de la Jornada 1 ante la selección de Sudáfrica que terminó 1-1 y se espera que vuelva a repetir en la Jornada 2 frente a la selección de Corea del Sur desde el Estadio Guadalajara.

Con 26 años, Israel Reyes tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028 con las Águilas y tiene un valor en el mercado de 6.5 millones de euros según Transfermarkt.

Debutó en 2020 con el Club Puebla cedido del Atlas y a principios del 2023 dio el salto al conjunto de Coapa en donde fue parte del tricampeonato y desde entonces ha sido un habitual en selección mexicana disputando 35 partidos como internacional.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026