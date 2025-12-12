Alavés vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 16 de LaLiga nos trae un partido dramático en Vitoria. El Deportivo Alavés recibe a un Real Madrid que llega herido de muerte tras una semana negra.
Mientras los locales buscan consolidar su buen momento y mirar hacia Europa, los merengues, plagados de bajas, se juegan mucho más que tres puntos: la continuidad de su proyecto está en entredicho.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Alavés vs Real Madrid?
- Ciudad: Vitoria-Gasteiz, España
- Fecha: domingo 14 de diciembre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Estadio de Mendizorroza
¿Cómo se podrá ver el Alavés vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN+, Fubo
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Alavés
Rival
Resultado
Competición
Real Sociedad
1-0 V
LaLiga
Portugalete
3-0 V
Copa del Rey
Celta de Vigo
0-1 D
LaLiga
Girona
0-1 D
LaLiga
RCD Espanyol
2-1 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Manchester City
1-2 D
UEFA Champions League
Celta de Vigo
0-2 D
LaLiga
Athletic Club
3-0 V
LaLiga
Olympiacos
4-3 V
UEFA Champions League
Elche
2-2 E
LaLiga
Últimas noticias del Alavés
El equipo de Eduardo Coudet llega con la moral alta tras imponerse por la mínima en el derbi vasco ante la Real Sociedad. Con 18 puntos en la mitad de la tabla, el Alavés ve este partido como una oportunidad de oro para dar un salto de calidad.
Salvo la baja de Guridi, Coudet tiene a su disposición a casi todo el plantel para intentar aprovechar la crisis del rival.
Últimas noticias del Real Madrid
La situación en Valdebebas es crítica. El equipo de Xabi Alonso acumula dos derrotas dolorosas (ante el Celta y el Manchester City) y viaja a Vitoria con una lista de bajas de terror. Entre lesiones y las expulsiones del último partido liguero (Carreras, Fran García y Endrick), el técnico no contará con al menos 10 jugadores del primer equipo.
Además, Mbappé es duda por unas molestias musculares. Recordemos que no tuvo minutos ante el City. Y Fede Valverde también está entre algodones por una fatiga muscular. Ambos son duda para el choque, aunque el uruguayo tratará de forzar viendo las bajas que hay.
Posibles alineaciones
Alavés
- Portero: Antonio Sivera
- Defensas: Facundo Tenaglia, Joaquín Panichelli, Víctor Parada, Jonny Castro
- Centrocampistas: Ander Guevara, Pablo Ibáñez, Denis Suárez
- Delanteros: Abde Rebbach, Calebe, Lucas Boyé.
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Valdepeñas
- Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham
- Delanteros: Vinícius Jr., Gonzalo García, Rodrygo.
Pronóstico SI
El Real Madrid es favorito por historia, pero las circunstancias nivelan todo. Un Alavés motivado y completo recibe a un Madrid en cuadro y con la confianza golpeada. Será un partido de mucho sufrimiento para los visitantes, donde la calidad individual deberá aparecer para salvar los muebles.
Alavés 1-1 Real Madrid
