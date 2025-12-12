Alavés vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 16 de LaLiga nos trae un partido dramático en Vitoria. El Deportivo Alavés recibe a un Real Madrid que llega herido de muerte tras una semana negra.

Mientras los locales buscan consolidar su buen momento y mirar hacia Europa, los merengues, plagados de bajas, se juegan mucho más que tres puntos: la continuidad de su proyecto está en entredicho.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Alavés vs Real Madrid?

Ciudad : Vitoria-Gasteiz, España

: Vitoria-Gasteiz, España Fecha : domingo 14 de diciembre

: domingo 14 de diciembre Horario : 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Estadio de Mendizorroza

¿Cómo se podrá ver el Alavés vs Real Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+, Fubo México Sky Sports Sky+ España DAZN DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Alavés

Rival Resultado Competición Real Sociedad 1-0 V LaLiga Portugalete 3-0 V Copa del Rey Celta de Vigo 0-1 D LaLiga Girona 0-1 D LaLiga RCD Espanyol 2-1 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Manchester City 1-2 D UEFA Champions League Celta de Vigo 0-2 D LaLiga Athletic Club 3-0 V LaLiga Olympiacos 4-3 V UEFA Champions League Elche 2-2 E LaLiga

Últimas noticias del Alavés

El equipo de Eduardo Coudet llega con la moral alta tras imponerse por la mínima en el derbi vasco ante la Real Sociedad. Con 18 puntos en la mitad de la tabla, el Alavés ve este partido como una oportunidad de oro para dar un salto de calidad.

Salvo la baja de Guridi, Coudet tiene a su disposición a casi todo el plantel para intentar aprovechar la crisis del rival.

Últimas noticias del Real Madrid

La situación en Valdebebas es crítica. El equipo de Xabi Alonso acumula dos derrotas dolorosas (ante el Celta y el Manchester City) y viaja a Vitoria con una lista de bajas de terror. Entre lesiones y las expulsiones del último partido liguero (Carreras, Fran García y Endrick), el técnico no contará con al menos 10 jugadores del primer equipo.

Además, Mbappé es duda por unas molestias musculares. Recordemos que no tuvo minutos ante el City. Y Fede Valverde también está entre algodones por una fatiga muscular. Ambos son duda para el choque, aunque el uruguayo tratará de forzar viendo las bajas que hay.

Posibles alineaciones

Alavés

Portero : Antonio Sivera

: Antonio Sivera Defensas : Facundo Tenaglia, Joaquín Panichelli, Víctor Parada, Jonny Castro

: Facundo Tenaglia, Joaquín Panichelli, Víctor Parada, Jonny Castro Centrocampistas : Ander Guevara, Pablo Ibáñez, Denis Suárez

: Ander Guevara, Pablo Ibáñez, Denis Suárez Delanteros: Abde Rebbach, Calebe, Lucas Boyé.

Real Madrid

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Valdepeñas

: Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Valdepeñas Centrocampistas : Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham

: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham Delanteros: Vinícius Jr., Gonzalo García, Rodrygo.

Pronóstico SI

El Real Madrid es favorito por historia, pero las circunstancias nivelan todo. Un Alavés motivado y completo recibe a un Madrid en cuadro y con la confianza golpeada. Será un partido de mucho sufrimiento para los visitantes, donde la calidad individual deberá aparecer para salvar los muebles.

Alavés 1-1 Real Madrid

