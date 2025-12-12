Sports Illustrated Fútbol

Alavés vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Xabi Alonso llega a Mendizorroza con el agua al cuello y un equipo en cuadro con diez bajas para enfrentar a un Alavés en ascenso.
Carlos García|
Deportivo Alaves V Real Madrid - Laliga Ea Sports
Deportivo Alaves V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La Jornada 16 de LaLiga nos trae un partido dramático en Vitoria. El Deportivo Alavés recibe a un Real Madrid que llega herido de muerte tras una semana negra.

Mientras los locales buscan consolidar su buen momento y mirar hacia Europa, los merengues, plagados de bajas, se juegan mucho más que tres puntos: la continuidad de su proyecto está en entredicho.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Alavés vs Real Madrid?

  • Ciudad: Vitoria-Gasteiz, España
  • Fecha: domingo 14 de diciembre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Estadio de Mendizorroza
Rodrygo Goes, Jude Bellingham
Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Alavés vs Real Madrid en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Deportes

ESPN+, Fubo

México

Sky Sports

Sky+

España

DAZN

DAZN

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Alavés

Rival

Resultado

Competición

Real Sociedad

1-0 V

LaLiga

Portugalete

3-0 V

Copa del Rey

Celta de Vigo

0-1 D

LaLiga

Girona

0-1 D

LaLiga

RCD Espanyol

2-1 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival

Resultado

Competición

Manchester City

1-2 D

UEFA Champions League

Celta de Vigo

0-2 D

LaLiga

Athletic Club

3-0 V

LaLiga

Olympiacos

4-3 V

UEFA Champions League

Elche

2-2 E

LaLiga

Lucas Boye
Deportivo Alaves V Real Sociedad - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Últimas noticias del Alavés

El equipo de Eduardo Coudet llega con la moral alta tras imponerse por la mínima en el derbi vasco ante la Real Sociedad. Con 18 puntos en la mitad de la tabla, el Alavés ve este partido como una oportunidad de oro para dar un salto de calidad.

Salvo la baja de Guridi, Coudet tiene a su disposición a casi todo el plantel para intentar aprovechar la crisis del rival.

Últimas noticias del Real Madrid

La situación en Valdebebas es crítica. El equipo de Xabi Alonso acumula dos derrotas dolorosas (ante el Celta y el Manchester City) y viaja a Vitoria con una lista de bajas de terror. Entre lesiones y las expulsiones del último partido liguero (Carreras, Fran García y Endrick), el técnico no contará con al menos 10 jugadores del primer equipo.

Además, Mbappé es duda por unas molestias musculares. Recordemos que no tuvo minutos ante el City. Y Fede Valverde también está entre algodones por una fatiga muscular. Ambos son duda para el choque, aunque el uruguayo tratará de forzar viendo las bajas que hay.

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6
Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Jean Catuffe/GettyImages

Posibles alineaciones

Alavés

  • Portero: Antonio Sivera
  • Defensas: Facundo Tenaglia, Joaquín Panichelli, Víctor Parada, Jonny Castro
  • Centrocampistas: Ander Guevara, Pablo Ibáñez, Denis Suárez
  • Delanteros: Abde Rebbach, Calebe, Lucas Boyé.

Real Madrid

  • Portero: Thibaut Courtois
  • Defensas: Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Valdepeñas
  • Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham
  • Delanteros: Vinícius Jr., Gonzalo García, Rodrygo.

Pronóstico SI

El Real Madrid es favorito por historia, pero las circunstancias nivelan todo. Un Alavés motivado y completo recibe a un Madrid en cuadro y con la confianza golpeada. Será un partido de mucho sufrimiento para los visitantes, donde la calidad individual deberá aparecer para salvar los muebles.

Alavés 1-1 Real Madrid

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

