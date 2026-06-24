El mensaje de Alejandro Zendejas tras la salida de André Jardine del América

El adiós de André Jardine del América continúa generando reacciones dentro y fuera del club. Uno de los futbolistas que ha roto el silencio al respecto fue Alejandro Zendejas, quien dedicó palabras de reconocimiento al estratega brasileño, el hombre que le ha cambiado la carrera desde que se cruzaron dentro del nido de Coapa.

El movimiento fue inesperado para más de un jugador del plantel, especialmente porque se produjo mientras algunos jugadores se encontraban concentrados con sus respectivas selecciones nacionales o durante su parón vacacional.

Ese fue precisamnte el caso de Zendejas, quien ya estaba trabajando con Estados Unidos cuando se confirmó oficialmente la destitución del entrenador. Esto evitó que el jugador pudiese tener un despedida más cercana con el técnico.

¡ZENDEJAS NO OLVIDA A JARDINE! 🇺🇸🦅👏



El futbolista del América reconoció la importancia que tuvo André Jardine en su crecimiento y le deseó éxito en su nueva etapa en Emiratos Árabes Unidos.



Mientras espera sus primeros minutos en el Mundial, Zendejas destacó el impacto que… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 23, 2026

Desde la distancia, Alejandro optó por destacar el vínculo profesional y humano que construyó con Jardine. Al ser cuestionado sobre el tema, el extremo expresó su agradecimiento y le deseó éxito en el siguiente capítulo de su carrera, dejando claro el respeto y cariño que existe entre ambos.

“Fue un técnico que me dio mucha confianza. Siempre me respaldó en momentos duro. Vi que ya lo anunciaron en su nuevo equipo, desearle mucho éxito y que le vaya muy bien”, comentó Alejandro, en un mensaje que refleja la importancia que tuvo Jardine dentro de su desarrollo como jugador.

United States Portraits - FIFA World Cup 2026 | Harry How - FIFA/GettyImages

Para muchos, Zendejas fue el mejor hombre de la era de Jardine al frente del América. Tal vez el tricampeonato de la Liga MX que se consiguió en el nido no habría sido posible sin el seleccionado por los Estados Unidos dentro de la cancha.

No obstante, tampoco se entendería el presente de Zendejas sin André dando toda su confianza al jugador. Si hoy Alejandro está en la Copa del Mundo, en medida importante es cortesía de lo que ha crecido cortesía del técnico.