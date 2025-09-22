La posible alineación del Real Madrid para enfrentarse al Levante

El Real Madrid se prepara para entrar en una semana donde tendrá doble competencia. Con el objetivo de mantener la punta de LaLiga donde posee 15 puntos, los dirigidos por Xabi Alonso deberán seguir con la racha de victorias que supieron conseguir en estas primeras cinco jornadas.

Para este encuentro, la casa blanca deberá visitar a un Levante que no está pasando por un buen momento, aunque siempre pone las cosas difíciles en su casa. A continuación dejamos la posible alineación que tendrá el equipo para el partido.

La posible alineación del Real Madrid

POR: THIBAUT COURTOIS – El belga sigue siendo la gran garantía bajo los tres palos. Tras dejar atrás sus problemas físicos, Courtois recupera su lugar como líder de la portería. Su envergadura, reflejos y capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo mantienen como uno de los mejores arqueros del mundo. Su seguridad bajo palos será clave para el equilibrio del equipo.

LD: DANI CARVAJAL – El capitán aporta experiencia y jerarquía en el costado derecho. Su liderazgo es incuestionable y, aunque las lesiones lo han castigado en el pasado, su entrega en defensa y sus incorporaciones en ataque lo convierten en un lateral indispensable para el esquema de Xabi Alonso.

DFC: RAÚL ASENCIO – Una de las apuestas más sorprendentes en la zaga. Con juventud, proyección y confianza en la salida de balón, Raúl busca consolidarse en un puesto donde el Real Madrid siempre exige solidez y regularidad. Su crecimiento puede ser fundamental para el futuro del club.

DFC: ÉDER MILITÃO – Potencia física, velocidad y contundencia en los duelos individuales. Militao es el líder natural de la defensa blanca y una amenaza constante en las jugadas a balón parado. Su regreso a plenitud representa un alivio para la zaga.

LI: ÁLVARO CARRERAS – El joven lateral se ha ganado un lugar en el once con energía y frescura. Aporta recorrido en la banda izquierda y seguridad en defensa, complementando a la perfección el desequilibrio ofensivo de Vinicius por ese sector.

Real Madrid v Espanyol - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MC: FRANCO MASTANTUONO – El juvenil argentino empieza a escribir su historia en la élite. Con personalidad, talento y visión de juego, Mastantuono se proyecta como una pieza de futuro, capaz de conectar el medio con el ataque y de aportar chispa en la circulación del balón.

MC: FEDE VALVERDE – Intensidad y despliegue físico. El uruguayo es sinónimo de sacrificio, potencia en conducción y llegada al área rival. Su polivalencia lo convierte en un jugador indispensable para Alonso en todas las facetas del juego.

MC: AURÉLIEN TCHOUAMÉNI – El ancla del mediocampo. Con fuerza física, lectura táctica y calidad en la distribución, Tchouaméni ofrece el equilibrio que el equipo necesita para liberar a sus compañeros ofensivos y proteger la zaga.

MI: VINICIUS JÚNIOR – El extremo brasileño sigue siendo la gran carta de desequilibrio. Su velocidad, regate y capacidad de resolución lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa. Es la referencia ofensiva por la izquierda y el socio ideal para Mbappé en el frente de ataque.

DC: GONZALO – El delantero español busca consolidarse como una alternativa de peso en la ofensiva blanca. Su movilidad, capacidad de asociación y oportunismo en el área le permiten ser un complemento interesante para Mbappé y una variante en el juego ofensivo del equipo.

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

DC: KYLIAN MBAPPÉ – La gran estrella del Real Madrid. Con velocidad, instinto goleador y jerarquía, Mbappé asume el rol de referente en el ataque. Su presencia eleva el nivel competitivo del equipo y lo convierte en el hombre a seguir en esta nueva temporada.

Así se vería la alineación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Courtois

Defensas: Carvajal, Raúl Asencio, Militao, Carreras

Centrocampistas: Mastantuono, Valverde, Tchouaméni, Vinicíus Jr

Delantero: Mbappé, Gonzalo

Así se vería la alineación del Levante (4 -4 -2)

Portero: Ryan

Defensas: Toljan, Elgerzabal, Moreno, Sánchez

Centrocampistas: Álvarez, Vencedor, Rey, Brugui

Delantero: Eyong, Romero

Más noticias sobre LaLiga