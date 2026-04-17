Las posibles alineaciones titulares del partido América vs Toluca

La antepenúltima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se llevará a cabo este sábado 18 de abril a las 23:10 horas (Estados Unidos) y 21:10 horas (México) desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México entre el Club América y el Deportivo Toluca.

De esa manera, te compartimos las posibles alineaciones titulares de los últimos dos clubes campeones del fútbol mexicano que se han repartido los últimos cinco campeonatos.

La posible alineación de América vs Toluca para la Jornada 15 de la Liga MX

Brian Rodríguez ha sido más protagonista | Jam Media/GettyImages

PO: Rodolfo Cota - El experimentado guardameta mexicano tiene la responsabilidad de ser titular de la portería azulcrema tras la lesión de Luis Ángel Malagón.

LD: Israel Reyes - El polivalente defensor es un jugador consolidado en la zaga, con buena salida de balón, fuerza en duelos aéreos y capacidad para jugar como central o lateral. En las últimas fechas ha sido colocado como lateral por derecha.

DFC: Ramón Juárez - El central mexicano ha regresado a la titularidad en semanas recientes, luego de un periodo en el que estuvo en el banquillo. Ante la falta se zagueros en el equipo.

DFC: Sebastián Cáceres - El central charrúa es un pilar de la zaga, es fuerte en el juego aéreo, anticipación y liderazgo. Aunque últimamente ha dosificado con Vázquez y Juárez.

LI: Cristian Borja - El veterano colombiano tiene experiencia internacional y es excelente en el ida y vuelta por banda. Se ha adueñado del sector izquierdo desde su arribo al equipo.

MC: Rodrigo Dourado - El brasileño es un volante de contención fuerte físicamente y se ha vuelto un fijo desde su llegada.

MC: Jonathan dos Santos - El experimentado mexicano sabe distribuir bien el balón y es un jugador que suele aportar a la recuperación y generación de juego. Recientemente ha comenzado a recibir más actividad por Jardine.

ED: Alejandro Zendejas - Es uno de los jugadores más importantes y consistentes del equipo desde su llegada y destaca por su velocidad, regate, generación de jugadas. Además, es de los jugadores que más disparan a la puerta rival.

MCO: Raphael Veiga: El plurifuncional brasileño se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo / enganche. El sudamericano aporta en la ofensiva y aunque le ha costado poder adaptarse al funcionamiento del equipo en cualquier momento puede explotar con mayor regularidad.

EI: Brian Rodríguez - El extremo uruguayo es rápido, habilidoso y desequilibrante por izquierda o derecha, destaca en el regate, centros y definición. Ha sido titular en semanas recientes.

DC: Patricio Salas - El joven mexicano está teniendo las mejores oportunidades de su carrera este semestre gracias a la confianza del técnico y que elementos como Martín y Zúñiga no esten en su mejor momento.

Así se vería la formación de América (4-2-3-1)

Portero: Rodolfo Cota.

Defensas: Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.

Delanteros: Patricio Salas.

La posible alineación de Toluca vs América para la Jornada 15 de la Liga MX

Paulinho es el goleador de Toluca con seis goles | Agustin Cuevas/GettyImages

PO: Hugo González - El portero mexicano tiene una amplia experiencia en la Liga MX. Suele compartir la titularidad con Luis García, aunque en teoría es el titular de Mohamed.

LD: Santiago Simón - El versátil mediocampista argentino es un jugador rápido y técnico, que también puede jugar por la banda derecha.

DFC: Diego Barbosa - El versátil defensor mexicano juega como un lateral derecho o central. Cuenta con gran técnica y salida de balón.

DFC: Federico Pereira - El defensa central uruguayo destaca por su velocidad, juego aéreo. Es un titular que rota en la alineación del Turco.

DFC: Everardo López - El defensor central mexicano es un prospecto de liderazgo en la zaga y suele ser un titular habitual del CT.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo mexicano tiene amplia experiencia en la Liga MX y suele ser un titular de la banda izquierda del equipo.

MD: Franco Romero - El mediocampista de contención argentino de 25 años. Llegó en 2025, multifuncional en el medio campo, eficaz en ataque y defensa.

MC: Nicolás Castro - El mediocampista argentino es potente y agresivo jugador con cualidades de escudo que hacen del mediocampo escarlata uno de los mejores de la liga.

MI: Pável Pérez - El mexicano es un jugador habilidoso, rápido y con buena técnica. Bajo las órdenes de Mohamed ha ganado confianza recibiendo mucha actividad.

DC: Paulinho - El delantero centro portugués es un goleador potente, inteligente y muy efectivo dentro del área. Es el goleador del cuadro escarlata con seis goles.

DC: Alexis Vega - El atacante puede jugar como extremo, enganche o centro delantero. Es el capitán del equipo y su liderazgo, técnica le aporta al desempeño del equipo.

Así se vería la formación de Toluca (5-3-2)

Portero: Hugo González.

Defensas: Santiago Simón, Diego Barbosa, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo.

Centrocampista: Franco Romero, Nicolás Castro, Pável Pérez.

Delanteros: Paulinho y Alexis Vega.

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