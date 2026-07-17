Las posibles alineaciones titulares del partido Chivas vs Toluca

Regresó la actividad de la Liga MX después de un verano increíble tras una Copa del Mundo 2026 extraordinaria.

El Torneo Apertura 2026 comienza con el Club Deportivo Guadalajara siendo uno de los anfitriones recibiendo en la Jornada 1 a los vigentes campeones de la Concacaf Champions Cup 2026: el Deportivo Toluca FC.

Este compromiso se celebrará este fin de semana antes de la final de la Copa drl Mundo 2026. Y los seleccionados que acudieron con selección mexicana y tuvieron mucha actividad podrían tener descanso. A excepción de Raúl Rangel, Luis Romo y Armando González.

De igual manera, los Diablos Rojos se espera que tengan en el banquillo a los seleccionados mexicanos: Jesús Gallardo y Alexis Vega.

La cita será este sábado 18 de julio desde el Estadio Akron de Guadalajara a las 20:07 horas (Estados Unidos) y 18:07 horas (México). A continuación, los dejamos con las posibles alineaciones de ambos equipos.

La alineación titular de Chivas para la Jornada 1 de Liga MX

Armando González quiere ser titular en este juego | Simon Barber/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero de grandes reflejos y muy seguro en el juego aéreo. Viene de ser titular en el Mundial 2026 con la selección mexicana.

LD: Richard Ledezma - Es un carrilero derecho con mucha técnica y recorrido. Es un futbolista dinámico, con buen regate y capacidad para incorporarse constantemente al ataque, generando amplitud y centros peligrosos.

DFC: Daniel Aguirre - Defensa versátil que puede desempeñarse como central o mediocampista. Sobresale por su salida limpia con balón, buena lectura táctica y capacidad para romper líneas desde el fondo.

DFC: Luis Romo - Es principalmente un mediocampista de gran inteligencia táctica. Aporta equilibrio, recuperación y distribución del balón, además de su experiencia y liderazgo en el centro del campo. Viene de ser mundialista.

DFC: Diego Campillo - Zaguero central elegante con el balón, fuerte en la marca y confiable en el juego aéreo. Su serenidad y capacidad para anticipar lo convierten en un defensor muy sólido.

LI: Bryan González - Carrilero izquierdo de largo recorrido, veloz y con gran proyección ofensiva. Sus desbordes y centros son una de las principales armas del equipo por la banda izquierda.

MD: Kevin Castañeda - Es un mediapunta con excelente golpeo de balón y mucha creatividad. Sobresale por su visión, precisión en el último pase y peligro en los tiros de media distancia.

MC: Omar Govea - El mediocampista de contención con buen criterio para recuperar balones y distribuir el juego. Destaca por su disciplina táctica y su disparo de media distancia.

MC: Fernando González – Uno de los referentes del mediocampo podría ser titular para este duelo, suele ser un jugador de confianza y de los elementos de mayor experiencia.

MI: Jordan Carrillo - Es un interior o extremo con gran técnica y visión de juego. Es un futbolista creativo, habilidoso en el uno contra uno y capaz de filtrar pases que rompen líneas defensivas. Podría ser titular ante la ausencia de Efraín Álvarez.

DC: Armando González - Es un delantero centro con gran instinto goleador. Se caracteriza por su movilidad dentro del área, presión constante sobre los defensores y capacidad para definir con pocos toques.

Así se vería la formación de Chivas (5-4-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo y Bryan González.

Centrocampistas: Kevin Castañeda, Omar Govea, Fernando González, Jordan Carrillo.

Delantero: Armando González.

La alineación titular de Toluca para la Jornada 1 de Liga MX

Paulinho es la figura de Toluca | Agustin Cuevas/GettyImages

PO: Luis García - El portero mexicano ha sido el portero de mayor confianza para Antonio Mohamed y se ha adueñado de la titularidad. Le ganó la partida a Hugo González que terminó su sesión en el equipo.

LD: Santiago Simón - El versátil mediocampista argentino es un jugador rápido y técnico.

DFC: Bruno Méndez - El central charrúa cuenta con buena presencia física, fuerte en el juego aéreo y sólido en defensa. Se ha consolidado como titular importante.

DFC: Everardo López - El defensor central mexicano es canterano de Toluca desde Sub-13. Prospecto de liderazgo en la zaga, siendo un habitual en el once inicial.

LI: Federico Pereira - El lateral uruguayo le ganó la partida de último momento a Mauricio Islas quien ya no está en el equipo.

MC: Erick Gutiérrez - El mediocampista mexicano llegó a Toluca con la intención de suplir a Marcel Ruiz que fue operado hace algunas semanas y se prevé su ausencia hasta el próximo año.

MC: Franco Romero - El mediocampista de contención argentino es un jugador multifuncional en el medio campo, eficaz en ataque y defensa.

MD: Helinho - El extremo derecho brasileño llegó en 2024 por 15 millones de dólares es potente, veloz y técnico. Siempre es un peligro latente en el ataque y como cada semestre está en la órbita de poder salir del club.

MCO: Jesús Angulo - El mediocampista mexicano es un jugador habilidoso, con buen manejo de balón, desborde y llegada al gol.

MI: Nicolás Castro - El mediocampista argentino destaca por su llegada al área, remates de media distancia y distribuciones.

DC: Paulinho - El goleador portugués del equipo es el titular fijo, es un auténtico depredador del área con mucho olfato goleador. Ha sido tricampeón de goleo individual en México.

Así se vería la formación de Toluca (4-4-2)

Portero: Luis García.

Defensas: Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Federico Pereira.

Centrocampista: Erick Gutiérrez, Franco Romero; Helinho, Jesús Angulo, Nicolás Castro.

Delanteros: Paulinho.

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