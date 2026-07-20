Altas y bajas del FC Barcelona rumbo a la temporada 2026/27: calificación de sus mejores movimientos

Tras una temporada llena de éxitos, llegó la hora del rearmado: se han ido dos figuras y un jugador importante del armado de Hansi Flick, mientras que en las altas solamente han llegado dos futbolistas para el frente de ataque.

Es difícil saber por donde irá el FC Barcelona tras la última incorporación, ya que sus movimientos suelen ser impredecibles. El Real Madrid se está reforzando a lo grande y la preocupación empieza a crecer en la Ciudad Condal pensando en lo que será la próxima temporada, donde deberán cuidar la corona en LaLiga e intentar recuperar el trono en la Copa del Rey, con la UEFA Champions League como máximo objetivo.

Altas

Anthony Gordon

Posición: extremo

Calificación: 8

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El inglés con pasado en el Newcastle es un futbolista muy veloz y habil, con la capacidad de tirar una diagonal que fracture la última línea rival para quedar en posición de gol. El FC Barcelona lo pagó 70 millones de euros, más otros 10 millones en variables.

En la última campaña con el Newcastle, Anthony Gordon jugó 26 de los 38 partidos posibles de Premier League, con seis tantos y dos pases gol. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta con 12 encuentros, con 10 goles y dos asistencias.

Karim Adeyemi

Posición: Volante ofensivo

Calificación: 6

Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

El atacante del Borussia Dortmund llegará a la Ciudad Condal este miércoles y se espera que pase el reconocimiento médico el jueves, para posteriormente firmar su contrato y ser presentado de manera formal ante la prensa.

Se trata de un futbolista extremadamante rápido, que tiene la posibilidad de abrir a las defensas con tan solo un sprint. A diferencia de Gordon, es más explosivo que técnico. En la última temporada jugó 39 partidos, con 10 goles y seis asistencias en el subcampeón de Alemania. En el Dortmund llegó a disputar 146 encuentros, con 36 tantos y 25 pases gol. No ganó títulos. Su valor fue de 22 millones de euros, con la posibilidad de ascender a 29 si se cumplen determinados objetivos.

Bajas

Marcus Rashford

Posición: Volante ofensivo/extremo

Calificación: 7

Pierde en él un futbolista que tuvo una buena temporada, aunque no logró posicionarse como una figura descollante. Alternó entre titular y suplente, aunque mejoró notablemente su prestación respecto a temporadas pasadas y puede llegar a tener un rol importante de regreso en el Manchester United.

Con la camiseta del FC Barcelona, Rashford acumuló 49 partidos jugados en la temporada, con un aporte de 14 goles e igual cantidad de asistencias para el equipo que se consagró campeón de LaLiga y la Supercopa de España.

Robert Lewandowski

Posición: Centrodelantero

Calificación: 9

Chicago Fire FC introduces Robert Lewandowski | Anadolu/GettyImages

Un histórico de la historia reciente del club se ha marchado: Robert Lewandowski cumplió un ciclo y dijo adiós para poner rumbo al Chicago Fire de la MLS. El polaco llegó al FC Barcelona en julio de 2022 y firmó una planilla final increíble con 119 tantos en 191 partidos jugados.

Ganó tres ediciones de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Además, fue el Pichichi de la temporada 2022/23.

João Cancelo

Posición: Lateral derecho

Calificación: 5

El lateral portugués volverá al Al-Hilal a pesar del interés del FC Barcelona de un traspaso permanente, por lo que Hansi Flick perderá allí una variante interesante. En la última temporada, entre el club saudí y el catalán, jugó 29 partidos, con 3 goles y 6 asistencias.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP