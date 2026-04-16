Álvaro Arbeloa pone su continuidad en manos del Real Madrid

La eliminación del Real Madrid frente al Bayern Múnich en los cuartos de final de la UEFA Champions League profundizó un escenario adverso para el conjunto merengue; la temporada está marcada por la irregularidad y la falta de resultados, lo que pone en tela de juicio el proyecto deportivo inmediato del club.

La autocrítica y el foco en los jugadores

🚨🗣️ Arbeloa: “It’s always my fault when we lose games.” pic.twitter.com/b7SdY4AjUb — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 15, 2026

Luego del partido, el técnico Álvaro Arbeloa habló en conferencia de prensa y asumió las responsabilidades del desfavorable resultado y la racha de partidos erráticos de sus dirigidos. Remarcó que su principal objetivo desde que asumió nunca fue destacarse a nivel individual, sino potenciar el rendimiento del plantel.

“Aceptaré cualquier decisión del club”

Uno de los puntos más contundentes de la conferencia fue su postura respecto a su continuidad en el club. Lejos de aferrarse a su cargo, Arbeloa aclaró que no le preocupa su futuro y respetará la decisión que tome la dirigencia en torno a su conducción en el banco merengue.

“Estoy dolido, pero no por mí, sino por los jugadores, el club y la gente”, expresó. El entrenador español dejó en claro que su rol es secundario frente a las necesidades inmediatas del equipo.

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRID | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

Con el cierre de la temporada en pocas fechas, Arbeloa aseguró que la prioridad es volver a competir por los títulos, locales e internacionales, más allá de quien esté al frente del plantel e insistió en que el objetivo debe ser reconstruir las bases competitivas y confiables del Real Madrid de cara a lo que viene.

Actualmente, el merengue se ubica en el segundo lugar de LaLiga, a nueve puntos del líder, el Barcelona, con siete fechas restantes para el cierre del campeonato. A su vez, en ese tramo decisivo surge el clásico entre ambos, programado exactamente a mitad de camino del calendario restante. Con la eliminación en las demás competiciones, el torneo local se presenta como la única oportunidad concreta del equipo para pelear por un título en esta temporada y condecorar a Arbeloa con al menos un estandarte durante su cargo.