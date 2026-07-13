América abre la puerta a la venta de una de sus estrellas

Como se ha vuelto una costumbre, el futuro de Brian Rodríguez vuelve a colocarse bajo los reflectores en el mercado de fichajes. América está dispuesto a escuchar ofertas por el atacante uruguayo siempre y cuando las condiciones económicas sean justas. La directiva no tiene prisa por vender, aunque tienen bien en claro que es un escenario abierto.

La postura del club gira en torno a la construcción de una nueva era dentro del mismo. En Coapa consideran que Brian continúa siendo un futbolista de peso dentro del plantel, pero entienden que una oferta adecuada podría representar una oportunidad benéfica tanto para la institución como para el propio jugador.

¿Brian deja al América?



Las Águilas están dispuestos a escuchar ofertas por el uruguayohttps://t.co/xGEFqi6XxS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 13, 2026

Si bien es cierto que el charrúa no firmó el Mundial deseado para elevar sus pretendientes en el planeta, sigue teniendo buen mercado. De acuerdo con los más recientes reportes, el Brasileirao de Brasil y la Primeira Liga de Portugal son los destinos donde más interés hay por Brian. No hay nombres de clubes en concreto revelados.

Pese a ese seguimiento, el escenario todavía está lejos de convertirse en una negociación concreta. Hasta el día de hoy, no existe ninguna oferta formal sobre el escritorio de la directiva de Coapa, por lo que el futuro del futbolista permanece sin cambios a la espera de posibles movimientos.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Quality Sport Images/GettyImages

La situación tampoco avanza desde el entorno del jugador. Rodríguez no mantine negociaciones avanzadas con ningún equipo. Siendo el caso, el charrúa deberá reportar en el nido de Coapa en los siguientes días una vez que sus vacaciones tras el Mundial lleguen a su fin.

Siendo así, Rodríguez deberá estar en la cancha con el equipo que ahora dirige Guillermo Almada. Sin embargo, a la par el entorno del charrúa seguirá buscando acomodo para el jugador, quien semestre a semestre, produce ruido sobre un futuro fuera del América.