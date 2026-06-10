América alista una pretemporada internacional

Una nueva era ha iniciado dentro del América. El cuadro de la capital del país en el lapso de una semana confirmó la salida de André Jardine de su rol como técnico. Acto seguido, el cuadro más ganador de México confirmó el fichaje de Guillermo Almada como el reemplazo inmediato del brasileño.

Pasar de un perfil como el de Jardine al otro como el de Almada representa un cambio radical en el fondo y forma del club dentro y fuera de la cancha. Esto se puede reflejar en los planes para la pretemporada que el entrenador charrúa ha pedido a la gerencia de los de la capital del país. Quiere una gira por Europa.

PRETEMPORADA DE AMÉRICA 🦅🚨



- El equipo viajará a España este domingo para realizar pretemporada



- Guillermo Almada quiere ver a todos los jugadores disponibles



- Jugarán un partido amistoso ante River Plate en España. El del LA Galaxy ya está confirmado.@record_mexico pic.twitter.com/iXMtkkBWmH — Daniel Estrada (@DanielEstradaN) June 10, 2026

Almada pidió a la directiva una gira por España. En la misma, quiere ver a todos los jugadores en el plantel para definir quién se queda y quien se marcha del equipo. De forma natural, todo jugador que esté con su selección dentro de la Copa del Mundo no será tomado en cuenta para este plan de trabajo.

Durante la travesía por España, el América tendrá un duelo amistoso en contra de River Plate. El mismo servirá para medir a los de Coapa ante un rival de peso en el continente, aunque, en una campo neutral y no en México o en Estados Unidos como suele ser.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Adicional al cruce con el cuadro argentino, la directiva buscará cerrar al menos otro cruce en Europa. Se espera que pueda ser en contra de algún club de España de nivel medio o terciario.

También es importante recordar que lo de Coapa tienen ya en la agenda un cruce en contra de LA Galaxy de la MLS cerrado desde varios meses atrás. El mismo sí será en territorio de Estados Unidos, justamente en la ciudad de Los Angeles.