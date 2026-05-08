América avanza por la firma de su próximo entrenador

Ganen o no el título de la Liga MX, todo indica que están por llegar muchos cambios dentro del América. El semestre del cuadro de la capital del país ha sido malo en demasía. Siendo en caso, la gerencia del club tiene bien en claro que requieren de una revolución en todos los niveles de la institución.

Uno de los nombres sobre el limbo es el de André Jardine. El entrenador no está en su mejor etapa desde que llegó al equipo. Su trabajo está ni a la sombra de lo que fuera la era del tricampeonato. Tal es el caso que no se descarta su salida en verano. La opción es tan elevada que ya hay un relevo en la pole.

Guillermo Almada habría recibido una oferta del Club América para dirigir al equipo mexicano tras el mundial.

El América jugará la vuelta de la semifinal del Play-Off de la Liga de Clausura MX pic.twitter.com/0lcxFNMGVR — Juan Velázquez 👆🏼💙 (@juanvelazquezfd) May 8, 2026

Desde España reportan que la gerencia del cuadro del nido de Coapa ha tocado la puerta de Guillermo Almada. El club de la Liga MX ha puesto una oferta formal sobre la mesa del técnico charrúa para que regrese a México luego de la Copa del Mundo. La misma ya está bajo análisis.

América entiende que un perfil como el de Almada es el ideal para dar un cambio al club. Un técnico que conoce a la perfección el fútbol nacional. Además, se trata de un entrenador que gusta y promueve el fútbol de ataque, no concibe otra forma de encarar el partido a partido.

Real Betis V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Almada está al frente del Real Oviedo a quienes busca salvar del descenso. Si bien es cierto que a nivel matemático siguen con vida, la sensación es que el cuadro de Asturias no podrá evitar la caída a segunda.

Luego de que termine la temporada, Guillermo tendrá una charla con Grupo Pachuca para definir si sigue o no con el club. Si la respuesta es negativa, en Coapa se pueden ilusionar con su fichaje.