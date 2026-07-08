América da un paso al frente por el fichaje de Borja Iglesias

El América tiene que pisar el acelerador dentro del mercado de fichajes y es por ello que prepara un intento importante para cerrar su gran incorporación del verano. El nombre que aparece en la parte alta de la lista de los de la capital del país es Borja Iglesias, delantero español que actualmente pertenece al Celta de Vigo.

La directiva del cuadro del nido dará un paso importante en las siguientes horas con la intención de convencer de forma directa al atacante. Desde Coapa tienen planeado viajar este domingo a Los Ángeles, ciudad donde el futbolista se encuentra concentrado con la selección de España.

👀🦅 ¡VAN A INTENTAR CONVENCERLO!



Con información de César Luis Merlo, Santiago Baños viajará a Estados Unidos para presentarle personalmente el proyecto deportivo de las Águilas al delantero español. 🇪🇸🦅



💰 La operación sigue dependiendo de un factor clave: que Borja… pic.twitter.com/6XTYjQrvmj — AS México (@ASMexico) July 8, 2026

La meta principal de esta reunión será poner en la mesa de Borja el proyecto deportivo que tiene el América para las próximas temporadas. La institución mexicana quiere mostrarle el rol que tendría dentro de la cancha y la importancia que podría asumir como una de las figuras del plantel del cuadro de la Liga MX.

Adicional a la parte deportiva, la gerencia del nido de Coapa informará al jugador cuál sería la oferta en sueldo que le pueden ofertar como límite. De la misma forma, se le presentará el proyecto de vida que el delantero y su familia podría tener viviendo en la capital de México.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Ahora mismo la operación se encuentra enfocada al cien por ciento en recibir el visto bueno del delantero español antes de avanzar a la siguiente etapa. América entiende que primero debe obtener el "sí" de parte de Iglesias para después tocar la puerta del Celta.

Si bien existe una buena relación entre ambos clubes, el movimiento no tiene tintes de sencillo. Borja es una figura del cuadro de Vigo y su salida sólo se dará a cambio de una cifra importante que le permita al club avanzar en el mercado por un reemplazo.