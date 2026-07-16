América está un paso más cerca de su fichaje estrella del verano

Luego de un par de semanas de gestiones, el América está cada vez más cerca de concretar uno de los movimientos de más peso en el mercado de fichajes. La directiva azulcrema ha logrado avances en las conversaciones con Borja Iglesias y su entorno, a tal nivel de que ambas partes ya tendrían un acuerdo de palabra.

De acuerdo con los últimos reportes, el acuerdo entre el futbolista y el conjunto de Coapa se encuentra en una etapa muy avanzada, casi que final. El contrato contemplaría una duración de dos años, duante los cuales, el español seguramente gozará del sueldo más elevado dentro del plantilla en el nido de Coapa.

¡¡AVANZAN POR BORJA IGLESIAS!! 🚨🦅



El Club América tiene PLÁTICAS AVANZADAS para traer a la Liga MX al delantero de la Selección de España (33) 🇪🇸



Su entorno ya le habría dado el SÍ a una oferta económica por 2️⃣ años y solo falta afinar detalles de su mudanza a México 🇲🇽



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Si bien el panorama con el jugador luce favorable, es clave señalar que el fichaje no está cerrado. que por delante llegar a un acuerdo con el Celta de Vigo, institución que conserva los derechos federativos del delantero y que deberá autorizar su salida para que el traspaso pueda concretarse durante este mercado de verano.

De acuerdo con la información, el cuadro español sí está abierto a cerrar el traspaso de su atacante con destino a la Liga MX. Sin embargo, tienen condiciones para ello. La más relevante es que el club no ha de negociar por un precio por debajo de los cinco millones de dólares.

Spain Portraits - FIFA World Cup 2026 | Johnnie Izquierdo - FIFA/GettyImages

Por ahora, las gestiones entrarán en un estado de pausa. El jugador está enfocado en la final de la Copa del Mundo que jugará España en contra de Argentina este fin de semana. Una vez que el juego culmine todo continuará con su curso.

La meta es que Borja, incluso dentro de su rol de suplente en selección, no tenga distracciones. Tras la final, el cuadro del América podrá dar el ataque final tanto con Iglesias, como con el Celta.

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