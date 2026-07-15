Las malas noticias dentro del América no terminan. Ahora se confirma que Alejandro Zendejas estará fuera de las canchas por tiempo indefinido ya que el extremo y media punta tuvo que pasar por quirófano para recibir una limpieza articular en rodilla derecha.

Es clave señalar que el extremo no tiene una lesión como tal. Simplemente tiene resto óseos, además de líquidos de más en la rodilla que afectan su rendimiento dentro de la cancha. Sin embargo, esto sólo se puede tratar por la vía quirúrgica, lo que extiende el tiempo de baja de manera importante.

¿Se pierde el torneo?



América informa que Zendejas fue intervenido quirúrgicamentehttps://t.co/l8XOPDbHhE — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 15, 2026

Para la mala fortuna del cuadro de la capital del país, la intervención se da a tres días de que el torneo de Liga MX inicie para ellos. Siendo el caso, el club perderá a Alejandro al menos un par de meses, tiempo que suele tomar esta clases de intervenciones preventivas siempre y cuando la cicatrización progrese dentro de lo normal.

En otro escenario, Zendejas se habría realizado el tratamiento hace dos meses justo al terminar el torneo anterior para los de la capital del país. Sin embargo, su llamado a la selección de Estados Unidos jugó en contra de los intereses del club, ya que el '10' tuvo que extender la limpieza de rodilla por al menos un mes y medio para estar cien por ciento disponible en el Mundial.

Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026 | John Dorton/USSF/GettyImages

Zendejas es y con diferencia el mejor jugador del cuadro del América. Al menos así lo fue en el semestre pasado. Posiblemente es el único hombre en el plantel del nido de Coapa que no tiene un reemplazo natural.

La baja de Alejandro se suma a la compleja realidad financiera del equipo. Zendejas causa baja en medio de un verano en el cual dentro del América no han podido realizar un sólo fichaje ante la carencia de capital económico.