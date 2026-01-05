América reactiva su interés por un estelar de la Liga MX

El mercado volvió a moverse alrededor de Emiliano Gómez, delantero del Club Puebla, luego de que Club América reactivara su interés. Cuando todo parecía encaminado a Toluca FC, el escenario dio un giro inesperado que reabrió la carrera.

Durante varios días, Toluca trabajó con la idea de cerrar la contratación del atacante charrúa, incluso con avances significativos en las conversaciones. Sin embargo, el cuadro bicampeón de la Liga MX decidió frenar la operación, al considerar elevado el monto solicitado por Puebla, lo que abrió la puerta para nuevos interesados.

Ese cambio fue aprovechado por América, que ya había seguido de cerca a Emiliano Gómez en torneos recientes. En Coapa consideran que el uruguayo encaja de forma natural en la mediapunta, una zona donde el cuerpo técnico busca mayor profundidad, intensidad y presencia ofensiva de cara a la exigente agenda del semestre.

El propio jugador ve con buenos ojos un cambio de aires. Emiliano Gómez desea dejar Puebla y dar un salto competitivo en su carrera dentro del fútbol mexicano. La posibilidad de llegar a un club protagonista, con aspiraciones permanentes al título, aparece como un incentivo deportivo difícil de ignorar.

Desde el plano económico, el precio no representa un obstáculo para América. Los cinco millones de dólares que pide Puebla están dentro de los parámetros que maneja la directiva azulcrema para un refuerzo ofensivo probado en la liga, especialmente uno con margen de crecimiento y adaptación inmediata.

La verdadera traba no está en el dinero, sino en la conformación del plantel. América enfrenta actualmente una limitación de plazas de extranjero, situación que obliga a la directiva a analizar posibles movimientos de salida antes de formalizar cualquier oferta por Emiliano Gómez.

En Coapa saben que liberar un cupo foráneo no es una decisión menor. Implica negociaciones paralelas, posibles rupturas de contrato o cesiones, y un análisis profundo del impacto deportivo. Aun así, el nombre de Gómez se mantiene sobre la mesa como una prioridad estratégica.

