América recupera una pieza clave previo al duelo en contra del Toluca

América va a tener un cierre de torneo de alto calibre este fin de semana cuando el cuadro de André Jardine se cruce con el Toluca en calidad de visita. Tanto los de la capital del país como los del Estado de México llegarán a dicho encuentro con la meta de ganar si es que desea tener alguna opción de ser líderes.

Para los del nido de Coapa enfrentar al actual campeón de la Liga MX no ha de ser un crece nada sencillo. Siendo el caso, André Jardine buscará llegar con el mejor equipo que le sea posible a este encuentro. Es por ello que el América ha acelerado el retorno de quien es para muchos su mejor hombre.

Alejandro Zendejas listo para enfrentar a Toluca 🦅



El "10" del América entrenó al parejo de sus compañeros y podría ver minutos en la última jornada de la Liga MX 😎



¿Tiembla el infierno? 👀



Este martes Alejandro Zendejas ha entrando a la par del resto de la plantilla. Siendo el caso, se entiende que el extremo por derecha será parte de la convocatoria para la visita a Toluca. Será horas previas al encuentro ante los campeones de la Liga MX cuando el técnico defina si su estrella va de inicio o no.

Durante la pasada fecha FIFA, el jugador tuvo molestias que le llevaron a abandonar la convocatoria del seleccionado de Estados Unidos. Una vez que se retomó la actividad de clubes, Jardine decidió darle minutos en contra de Cruz Azul, hecho que sólo agravó la lesión del extremo, quien no pudo estar más de 20 minutos en cancha.

Alejandro no ha podido tener minutos con América desde dicho duelo en contra de Cruz Azul. Ahora, todo indica que el jugador se ha recuperado al cien por ciento.

La idea primaria era darle reposo hasta la liguilla. Sin embargo, valorando el nivel de importancia del duelo en contra de Toluca, en Coapa han optado por darle más velocidad a su retorno a las canchas.