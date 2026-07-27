América sufre otra baja temporal por lesión

Inicio de torneo más que complejo para el América. Si bien tienen cuatro de seis puntos posibles, han conseguido los mismos tras una victoria en contra del Querétaro y un empate ante el Atlante, dos de los equipos de la Liga MX que menos peso deportivo tienen dentro del fútbol nacional.

Está claro que la calidad de juego el cuadro que comanda Guillermo Almada está muy por debajo de lo que exige el escudo del conjunto de la capital de México. Se espera que con el regreso de los seleccionados nacionales esto pueda cambiar, sin embargo, uno de estos jugadores no será elegible de forma inmediata.

BAJA SENSIBLE EN EL AMÉRICA. 😳🧐 Brian Rodríguez se lesionó en el entrenamiento del conjunto de Guillermo Almada y las dudas aumentan en las primeras fechas del Apertura 2026. #PuntoFinal pic.twitter.com/L8oIFDCM2u — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 26, 2026

Brian Rodríguez causa baja del América hasta nuevo aviso. El extremo que fue a la Copa del Mundo con Uruguay, presenta un esguince en el ligamento de la rodilla. Está bajo tratamiento y su retorno a la actividad se dará una vez que la recuperación llegue a su punto total.

Se entiende que la lesión del extremo no se ha dado durante el Mundial. El jugador regresó, trabajó un par de días con el resto del plantel del América y previo al cruce del pasado viernes ante el Atlante, se le detectó el daño en la rodilla.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Si bien esta no es una lesión de alta gravedad, pues se trata de un tema muscular y no óseo, la misma se debe tratar con mucha precaución. La zona afectada, es decir la rodilla, tiende a ser muy sensible. Lo anterior significa que una mala recuperación o un acelere de la misma, podría terminar en un daño mucho mayor en el corto plazo, uno que incluso requiera quirófano.

La baja de Rodríguez se suma a la de Alejandro Zendejas. El otro extremo titular del América también retornó de la Copa del Mundo con un daño en la rodilla, mismo que sí requirió de quirófano. Es decir, los del nido no contarán con sus dos mejores atacantes hasta nuevo aviso.