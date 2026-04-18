América vs Toluca: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana el Club América recibirá al Deportivo Toluca en la correspondiente Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX que representa el antepenúltimo compromiso de la fase regular.

El conjunto azulcrema viene de empatar a un gol frente a la Máquina Celeste y, a mitad de semana cayeron 0-1 ante el Nashville en la Concachampions 2026, por lo que fueron eliminados del torneo de Concacaf. Y en el tema ofensivo llegan con la alarmante cifra de cuatro dianas en seis cotejos.

A continuación, les compartimos la información más relevante sobre este compromiso que será un partido importante para los dos clubes que buscan meterse a la Fiesta Grande.

Pronóstico SI Fútbol

Ambos equipos vienen de tener actividad a mitad de semana en la Concacaf Champions Cup 2026, en el caso de los Diablos Rojos viajaron hasta Los Angeles en la Unión América y llegarán con menos descanso, sin embargo, tienen un plantel más basto que el azulcrema.

Los de Coapa fueron eliminados y siguen sin levantar después de varias semaas, además, en el tema ofensivo han estado muy flojos con solamente cuatro goles en sus últimos seis juegos. Por ende, vemos con el triunfo a los vigentes campeones del certamen mexicano.

América 1-2 Toluca

¿A qué hora se juega el América vs Toluca?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora: 23:10 EE.UU (Este), 21:10 MEX

La sede del partido será el renovado Estadio Banorte | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre América y Toluca (últimos cinco partidos)

América: 1

1 Empate : 1

: 1 Toluca: 3

Último partido entre ambos: 08/11/25 - Toluca 2-0 América - Liga MX

Últimos 5 partidos

América Toluca América 0-1 Nashville 14/04/26 LA Galaxy 0-3 Toluca 15/04/26 América 1-1 Cruz Azul 11/04/26 Toluca 1-1 AtlétIco de San Luis 12/04/26 Nashville 0-0 América 07/04/26 Toluca 4-2 LA Galaxy 08/04/26 Santos 1-1 América 04/04/26 Querétaro 1-0 Toluca 04/04/26 Pumas 1-0 América 21/03/26 Pachuca 1-1 Toluca 22/03/26

¿Cómo ver el América vs Toluca por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo y ViX

Últimas noticias del América

Marcador Final. Concluye nuestra participación en la Concacaf Champions Cup. pic.twitter.com/MWXh3OMx7e — Club América (@ClubAmerica) April 15, 2026

Las Águilas fueron eliminadas de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 a manos del Nashville SC de la Major League Soccer por marcador global de 0-1.

En el juego de vuelta cayeron en casa por 0-1 con gol de Hany Mukthar, tras el empate sin goles en el juego de ida. Con ello se consumó un fracaso más para los capitalinos en el regreso al ahora renombrado Estadio Banorte.

Posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas.

Últimas noticias del Toluca

Triunfo en nuestra segunda casa 🔥😈



¡Nos vemos en semis!👀 pic.twitter.com/IWJZJEaghd — Toluca FC (@TolucaFC) April 16, 2026

Los Diablos Rojos golearon a domicilio a Los Angeles Galaxy en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 por marcador de 0-3 y con ello el marcador global quedó 7-2 a favor del conjunto mexicano.

De esa manera, el cuadro choricero se medirá en semifinales nuevamente a un club norteamericano, para ser más precisos a los vecinos de su pasado rival, Los Angeles Football Club, una pruebra más complicada por la calidad de jugadores del cuadro Gold & Black.

Posible alineación de América (5-3-2): Hugo González: Santiago Simón, Diego Barbosa, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro, Pável Pérez; Paulinho y Alexis Vega.