Andoni Iraola es nuevo técnico del Liverpool

El Liverpool ya ha definido al hombre que encabezará una nueva etapa en el banquillo. Andoni Iraola fue anunciado como nuevo entrenador del conjunto de Anfield, tomando la plaza que dejó Arne Slot y asumiendo uno de los proyectos más grande que puede haber en el fútbol de Europa.

El técnico español llega procedente del Bournemouth, club del que salió como agente libre para aceptar el desafío más grande de su carrera. En el cuadro rojinegro ha Iraola realizó un trabajo enorme. El entrenador dejó al equipo por primera vez en su historia dentro de una competición de UEFA.

Our new head coach 📸 pic.twitter.com/qlTrooYyDP — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

La directiva de los 'Reds' apuesta por un perfil que ha ganado valor gracias a su estilo intenso, agresivo y ofensivo, cualidades que le permitieron consolidarse en la Premier League.

El acerdo se firma por un contrato por dos temporadas, aunque incluye una opción para ampliar el vínculo dependiendo del rendimiento deportivo y los objetivos que el equipo consiga bajo su gestión. Esta fue una propuesta directa del entrenador y su manejo, quienes apelan a respaldar su continuidad a partir de su trabajo.

Liverpool Unveil New Manager Andoni Iraola | Andrew Powell/GettyImages

En sus primeras declaraciones como entrenador del Liverpool, Iraola no ocultó la emoción que le provoca dirigir a una de las instituciones más importantes del planeta.

Estoy realmente emocionado, realmente emocionado. Porque obviamente conoces el Liverpool, sabes que es un club grande, un club enorme, uno de los más grandes del mundo. Andoni Iraola

Añadió que es el Liverpool es un club que llama por el simple hecho de existir dentro del mundo del fútbol.

Pero al sentirlo por dentro y entender un poco más sobre este club, siempre pensé que es un club especial. No necesitas muchas cosas para sentirte atraído por el Liverpool. El Liverpool es el Liverpool. Andoni Iraola

Andoni concluyó afirmando que esta es una oportunidad única en la vida.

Pero obviamente la atmósfera, los aficionados, el club, los jugadores, la oportunidad para mí de entrenar a jugadores de primer nivel, la oportunidad de luchar por títulos. Creo que no puede ser más atractivo que esto. Es difícil de encontrar. Así que, realmente emocionado de empezar. Andoni Iraola