Andrew Robertson se despide del Liverpool al final de campaña

El histórico lateral izquierdo escocés de 32 años, Andrew Robertson, ha tomado la decisión de abandonar al Liverpool FC una vez finalizada la campaña actual cuando termine su contrato para convertirse en agente libre, luego de nueve temporadas en la entidad del Anfield.

Cabe recordar que previamente a su arribo a la institución de los Reds estuvo tres temporadas en el Hull City hasta el 2017, por lo que tiene 12 años jugando en la Premier League.

En 373 apariciones tuvo 82 contribuciones para gol, marcando 13 goles y dando 69 asistencias con el club inglés, Robertson pudo ganar dos títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, la FA Cup y dos Copas de la Liga, así como la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de Europa y la Community Shield.

El jugador seguirá los pasos de sus compañero egipcio Mohamed Salah quien llegó a un acuerdo con el equipo para abandonar sus filas una campaña antes del fin de su contrato.

We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.



He will do so as a Liverpool legend ❤️ — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

Los clubes que irían en busca de sus servicios

De acuerdo con información de The Times, el lateral izquierdo quiere jugar con más regularidad, pues esta temporada ha quedado relegado con el fichaje de verano Milos Kerkez, el juvenil húngaro de 22 años ha sido preferido por técnico neerlandés Arne Slot.

Por lo que clubes como Tottenham, Atlético de Madrid, Nápoles y Juventus aparecen como posibles destinos para Robertson, quien, no tiene pensado regresar a su país y pretende mantenerse en el máximo nivel de competencia en un club competitivo.

En la presente temporada el jugador escocés ha disputado 31 partidos en todas las competencias,, pero solo acumula 1,596 minutos disputados en siete juegos de Champions League, 19 de Premier League, dos de FA Cup, uno de Community Shield y dos de EFL Cup.