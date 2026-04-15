Antonio Rüdiger habla por el grupo tras la 'polémica' arbitral en el Allianz Arena

Al Real Madrid se la ha escapado la eliminatoria de los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich en los minutos finales del partido de vuelta en el Allianz Arena, luego de la expulsión de Eduardo Camavinga al minuto 86 por hacer tiempo, por lo que el árbitro central le sacó la segunda amarilla y lo mandó antes del silbatazo final a las regaderas.

Más adelante, al minuto 89 fue cuando Luis Díaz puso el 5-4 global y para sentenciar la serie Michael Olise marcó el 6-4 final al minuto 90+4 con lo que eliminaron al conjunto merengue. Pero para desatar la furia de los jugadores merengues una vez terminado el encuentro el silbante expulsó a Arda Güler por las quejas constantes y el resto de sus compañeros no dudaron en alterarse por la tensión final.

El enfado de Güler que le costó la roja 🟥🇹🇷#UCLxDAZN pic.twitter.com/cgxJrNwW86 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 15, 2026

Ya en zona mixta el zaguero central alemán Antonio Rüdiger soltó un: "Es mejor que no hable esta noche", haciendo alución a su molestia por las decisiones arbitrales tras sufrir la eliminación.

EL ENFADO DE LOS JUGADORES DEL REAL MADRID 😡



Arda Güler fue expulsado por las protestas 🟥#UCLxDAZN pic.twitter.com/2of34lV6IJ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 15, 2026

El conjunto merengue no quedó satisfecho y para ellos fue una exageración o muy rigorosa la expulsión de Camavinga, que a la postre les resultó negativamente, pues en cuestión de minutos fueron remontados con dos anotaciones y no tuvieron tiempo para revertir reaccionar y revertir la situación.

El juvenil turco había marcado un golazo que mantenía con esperanza al cuadro de la capital española, pero fue suficiente y ahora, no podrá disputar la primera fecha de la próxima edición de la Copa de Campeones de Europa.

El 15 veces monarca de la 'Orejona' ha quedado eliminado de todas las competiciones y solo le queda luchar por LaLiga que de entrada ya luce muy complicada por la ventaja de nueve unidades del FC Barcelona a falta de solo siete jornadas.

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