La Copa del Mundo está a dos meses de su estreno. Será la selección mexicana la que abra la fiesta mundialista en el duelo donde reciban a Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca. Siendo el caso y con el tiempo encima, es posible que Javier Aguirre tenga definida gran parte de su lista final de convocados.

Uno de los nombres que más ruido ha generado en días recientes es el de Armando González. El mexicano es líder de goleo de la Liga MX y sus números con Chivas está rompiendo récords en el país. Pese a ello, todo indicaba que el goleador se quedaría fuera del Mundial, algo que ha cambiado.

¡¡HORMIGA POR ENCIMA DE SANTI!! 🇲🇽🚨



➡️ 'El Bolero' nos reveló en su columna, que HOY la Hormiga González está catalogado como el SEGUNDO DELANTERO del Tri, por encima de Santiago Gimenez.



🚨🇲🇽 Aquí todos los detalles: https://t.co/YzIZTOJ1k8 pic.twitter.com/taghDEuGwF — MedioTiempo (@mediotiempo) April 8, 2026

MedioTiempo reporta que el técnico del Tri ha cambiado de parece en los últimos días. Armando tenía un pie fuera de la Copa del Mundo, pues para Aguirre, el hombre de Chivas estaba por detrás de Santiago Giménez y Germán Berterame por la plaza número tres de centro delantero de México.

Hoy, Armando no sólo cuenta con la plaza mundialista en sus manos. Sino que además, ha pasado de ser el posible tercero en el grupo, a convertirse en el centro delantero número dos del Tri. Clave señalar que el puesto estelar está definido para Raúl Jiménez y luce casi imposible que esto cambie de aquí al once de junio.

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Parece que la justicia ha jugado en favor del delantero de Chivas. Su rendimiento exponencial dentro de la Liga MX le ha abierto una puerta por encima de lo esperado para él semanas atrás.

En cambio y sobre el limbo quedan Santiago Giménez y Germán Berterame. Al día de hoy, se entiende que el hombre del Milán adelanta al del Inter Miami en la carrera por el último pues en el centro del ataque nacional.