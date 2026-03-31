Armando González se quedaría sin ir al Mundial 2026

El año deportivo de Armando González está siendo brillante. De verano a verano, el mexicano ya suma 23 goles en juegos oficiales, con dichas cifras, es el mejor atacante sub-23 que ha tenido México desde lo que fue Javier Hernández en la 2009-10, curso que le valió para dar el salto de calidad al Manchester United.

Hoy, el joven de 22 años es el vigente campeón de goleo. De la misma forma, en el semestre de Liga MX en curso, 'La Hormiga' brilla como el líder goleador. Siendo el caso, todo indica que al hombre de Chivas le sobran argumentos para llegar al Mundial con la selección mexicana, sin embargo, parece que no será el caso.

¿HORMIGOL SIN MUNDIAL? 🐜🇲🇽



A pesar del gran momento que vive Armando González con el Guadalajara, estos son los grandes factores que lo dejarían fuera de la Copa del Mundo.



Mucha atención porque aquí te revelamos qué sucede. 🔥



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Carlos Ponce de León, director del Diario Récord afirma que González está en el fondo en la carrera por ser el tercer delantero del Tri. La fuente asegura que la primera plaza está ganada y nadie va a cambiar este hecho. Raúl Jiménez será el delantero titular del Tri en el Mundial.

De la misma forma, el segundo puesto le será respetado a Santiago Giménez. Pese a que el delantero viene de un año de horror con el Milán, donde, entre lesiones y bajas de juego, suma un sólo gol en el curso, el 'Bebote' se mantendrá como el reemplazo primario de Raúl Jiménez.

SOCCER: OCT 11 Mexico vs Colombia | Icon Sportswire/GettyImages

Siendo el caso, queda un sólo sitio abierto en el Tri. El mismo está en juego entre Armando y Germán Berterame. Ponce de León afirma que si la decisión se tuviese que tomar hoy mismo, sería el delantero del Inter Miami que tenga plaza en el Mundial.

Germán es un poco más del gusto para Javier Aguirre que González. Incluso ha completado más minutos a lo largo del ciclo. Es posible que entrenador de México le respete la plaza de aquí a junio.