Arne Slot celebra el primer gol de Florian Wirtz con el Liverpool: "Fue un alivio para él"

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, admitió que Florian Wirtz se sintió aliviado después de marcar su primer gol con la camiseta de los Reds, en la victoria 2-1 sobre el Wolverhampton, que hace que el cuadro de Anfield tenga tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos.

Wirtz había recibido algunas críticas, después de llegar al equipo como uno de los grandes fichajes del verano, con un costo de casi 130 millones de euros el pasado verano proveniente del Bayern Leverkusen.

Sin embargo, su gol calma un poco a los críticos, pues valió la cuarta victoria consecutiva del club en todas las competiciones, algo que su técnico celebró.

"Estoy bastante seguro de que fue un alivio para él", dijo Slot sobre el gol de Wirtz. "Pude ver por su reacción cuando anotó el gol, y fue lo mismo con sus compañeros de equipo, estaban realmente felices por él".

Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Wirtz fue junto con Alexander Isak, que costó 144 millones de euros, las grandes contrataciones del Liverpool a mediados del 2025. Sin embargo, la llegada de ambos jugadores no se ha traducido en una primera mitad de campaña positiva para los de Anfield.

"En el fútbol, y con razón tal vez, principalmente nos juzgan por los resultados y los jugadores principalmente se juzgan por los goles y asistencias, y a veces olvidamos todo lo demás que hay que hacer durante un partido", manifestó el estratega, sobre la falta de gol del mediocampista.

"Y creo que ha tenido múltiples buenos partidos para nosotros, pero también creo que está mejorando en cada partido que juega para nosotros", añadió.

El Liverpool volverá a jugar el primero de enero de 2026, ante el Leeds United, en un duelo interesante por mantener la carrera por los puestos que dan acceso a competiciones europeas en la Premier League.