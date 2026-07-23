Así es la segunda equipación del Real Madrid para la temporada 2026/27

El Real Madrid ya está calentando motores para afrontar una nueva temporada. Esta mañana el conjunto blanco y Adidas han presentado la segunda equipación que usará el equipo de José Mourinho durante la temporada 2026/27.

Para la primera equipación el color dominante es el tradicional blanco con detalles en verde oscuro y en rosa, mientras que para la camiseta visitante la marca alemana ha decidido apostarlo todo al verde con los detalles, la publicidad y el escudo en blanco.

“Es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual".

"La camiseta presenta un sutil patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un moderno cuello con un ribete en blanco roto. Además, cuenta con el logotipo del trébol de adidas, que conecta la innovación en el rendimiento de élite con la cultura futbolística y el estilo fuera del campo”, indica el club a través de un comunicado.

"Inspirada en el espíritu compartido del madridismo y en los recuerdos que unen a generaciones de aficionados, la nueva Segunda Equipación Real Madrid 26/27 combina herencia e innovación con una elegancia contemporánea. En tonos verde y blanco roto, su diseño sofisticado refleja el carácter del Real Madrid y conecta el Bernabéu con las peñas de todo el mundo", añaden desde el club.

Una camiseta. Un legado. 🤍✨

Te presentamos la camiseta visitante del Real Madrid para la temporada 26/27, ya a la venta. 🔗@adidasfootball pic.twitter.com/mtM1XLkjdh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2026

¿Cuándo y dónde se puede comprar la camiseta del Real Madrid?

Para todos los madridistas que quieran hacerse con la segunda equipación del Real Madrid, esta ya se encuentra a la venta en las tiendas oficiales del club así como en la página web del Madrid y en la de Adidas.

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