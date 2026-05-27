Así habría quedado la clasificación de LaLiga 2025/26 sin el VAR

Una nueva temporada de LaLiga llegó a su fin y con ella llegan los análisis, tanto de los equipos que cumplieron con sus objetivos como los que no pudieron lograrlo.

El FC Barcelona se consagró bicampeón, superando al Real Madrid tanto en puntos como en juego. El Merengue junto al Villarreal, el Atlético de Madrid y el Real Betis se clasificaron a la próxima edición de la UEFA Champions League, mientras que el Celta de Vigo y la Real Sociedad (por haber ganado la Copa del Rey) se metieron en la Europa League, a la espera de saber si los acompañará el Rayo Vallecano como campeón de la Conference League. El representante español en este último torneo será el Getafe de Bordalás, que sorprendió a todos.

Además, tras una jornada 38 de película los tres relegados a segunda son el Real Oviedo, el Girona y el Mallorca. Sus lugares serán ocupados por dos históricos como el Racing de Santander y el Deportivo La Coruña, mientras que el tercer ascendido se definirá en el reducido que, a esta hora, tiene como protagonistas al Almería, el Málaga, UD Las Palmas y el Castellón.

El Girona, uno de los tres descendidos a segunda | Pedro Salado/GettyImages

La comparativa que han llevado adelante diferentes medios españoles, como el Diario AS, a lo largo de la temporada llegó a su fin y los resultados finales son contundentes: sin la existencia del VAR, la cima de la tabla hubiera permanecido sin modificaciones, aunque algunos clubes de la zona baja hubieran tenido diferente suerte.

El Mallorca es el ejemplo más doloroso, saliendo del descenso y ubicándose 12°, casi a tiro de las copas europeas. Los otros dos descendidos serían igualmente Girona y Oviedo. En su lugar hubiera bajado a segunda el Sevilla, que sufrió bastante a lo largo de la campaña. Además, el Athletic Club hubiera sufrido hasta el final para salvarse del descenso.

Posición Club Puntos con VAR Posición Club Puntos sin VAR 1° FC Barcelona 94 1° FC Barcelona 95 2° Real Madrid 86 2° Real Madrid 91 3° Villarreal 72 3° Villarreal 69 4° Atlético de Madrid 69 4° Atlético de Madrid 69 5° Real Betis 60 5° Real Betis 59 6° Celta de Vigo 54 6° Celta de Vigo 55 7° Getafe 51 7° Rayo Vallecano 52 8° Rayo Vallecano 50 8° Real Sociedad 50 9° Valencia 49 9° Valencia 49 10° Real Sociedad 46 10° Espanyol 49 11° Espanyol 46 11° Getafe 46 12° Athletic Club 45 12° Mallorca 45 13° Sevilla 43 13° Elche 45 14° Alavés 43 14° Alavés 43 15° Elche 43 15° Levante 43 16° Levante 42 16° Osasuna 42 17° Osasuna 42 17° Athletic Club 42 18° Mallorca 42 18° Sevilla 37 19° Girona 41 19° Girona 37 20° Real Oviedo 29 20° Real Oviedo 32

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