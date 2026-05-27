Así habría quedado la clasificación de LaLiga 2025/26 sin el VAR
Una nueva temporada de LaLiga llegó a su fin y con ella llegan los análisis, tanto de los equipos que cumplieron con sus objetivos como los que no pudieron lograrlo.
El FC Barcelona se consagró bicampeón, superando al Real Madrid tanto en puntos como en juego. El Merengue junto al Villarreal, el Atlético de Madrid y el Real Betis se clasificaron a la próxima edición de la UEFA Champions League, mientras que el Celta de Vigo y la Real Sociedad (por haber ganado la Copa del Rey) se metieron en la Europa League, a la espera de saber si los acompañará el Rayo Vallecano como campeón de la Conference League. El representante español en este último torneo será el Getafe de Bordalás, que sorprendió a todos.
Además, tras una jornada 38 de película los tres relegados a segunda son el Real Oviedo, el Girona y el Mallorca. Sus lugares serán ocupados por dos históricos como el Racing de Santander y el Deportivo La Coruña, mientras que el tercer ascendido se definirá en el reducido que, a esta hora, tiene como protagonistas al Almería, el Málaga, UD Las Palmas y el Castellón.
La comparativa que han llevado adelante diferentes medios españoles, como el Diario AS, a lo largo de la temporada llegó a su fin y los resultados finales son contundentes: sin la existencia del VAR, la cima de la tabla hubiera permanecido sin modificaciones, aunque algunos clubes de la zona baja hubieran tenido diferente suerte.
El Mallorca es el ejemplo más doloroso, saliendo del descenso y ubicándose 12°, casi a tiro de las copas europeas. Los otros dos descendidos serían igualmente Girona y Oviedo. En su lugar hubiera bajado a segunda el Sevilla, que sufrió bastante a lo largo de la campaña. Además, el Athletic Club hubiera sufrido hasta el final para salvarse del descenso.
Posición
Club
Puntos con VAR
Posición
Club
Puntos sin VAR
1°
FC Barcelona
94
1°
FC Barcelona
95
2°
Real Madrid
86
2°
Real Madrid
91
3°
Villarreal
72
3°
Villarreal
69
4°
Atlético de Madrid
69
4°
Atlético de Madrid
69
5°
Real Betis
60
5°
Real Betis
59
6°
Celta de Vigo
54
6°
Celta de Vigo
55
7°
Getafe
51
7°
Rayo Vallecano
52
8°
Rayo Vallecano
50
8°
Real Sociedad
50
9°
Valencia
49
9°
Valencia
49
10°
Real Sociedad
46
10°
Espanyol
49
11°
Espanyol
46
11°
Getafe
46
12°
Athletic Club
45
12°
Mallorca
45
13°
Sevilla
43
13°
Elche
45
14°
Alavés
43
14°
Alavés
43
15°
Elche
43
15°
Levante
43
16°
Levante
42
16°
Osasuna
42
17°
Osasuna
42
17°
Athletic Club
42
18°
Mallorca
42
18°
Sevilla
37
19°
Girona
41
19°
Girona
37
20°
Real Oviedo
29
20°
Real Oviedo
32
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo