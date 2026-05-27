Skip to main content
Sports Illustrated

Así habría quedado la clasificación de LaLiga 2025/26 sin el VAR

La tecnología ha sido determinante tanto en la permanencia como en las posiciones europeas
Bruno Pernigotti|
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Una nueva temporada de LaLiga llegó a su fin y con ella llegan los análisis, tanto de los equipos que cumplieron con sus objetivos como los que no pudieron lograrlo.

El FC Barcelona se consagró bicampeón, superando al Real Madrid tanto en puntos como en juego. El Merengue junto al Villarreal, el Atlético de Madrid y el Real Betis se clasificaron a la próxima edición de la UEFA Champions League, mientras que el Celta de Vigo y la Real Sociedad (por haber ganado la Copa del Rey) se metieron en la Europa League, a la espera de saber si los acompañará el Rayo Vallecano como campeón de la Conference League. El representante español en este último torneo será el Getafe de Bordalás, que sorprendió a todos.

Además, tras una jornada 38 de película los tres relegados a segunda son el Real Oviedo, el Girona y el Mallorca. Sus lugares serán ocupados por dos históricos como el Racing de Santander y el Deportivo La Coruña, mientras que el tercer ascendido se definirá en el reducido que, a esta hora, tiene como protagonistas al Almería, el Málaga, UD Las Palmas y el Castellón.

Michel, Claudio Echeverri
El Girona, uno de los tres descendidos a segunda | Pedro Salado/GettyImages

La comparativa que han llevado adelante diferentes medios españoles, como el Diario AS, a lo largo de la temporada llegó a su fin y los resultados finales son contundentes: sin la existencia del VAR, la cima de la tabla hubiera permanecido sin modificaciones, aunque algunos clubes de la zona baja hubieran tenido diferente suerte.

El Mallorca es el ejemplo más doloroso, saliendo del descenso y ubicándose 12°, casi a tiro de las copas europeas. Los otros dos descendidos serían igualmente Girona y Oviedo. En su lugar hubiera bajado a segunda el Sevilla, que sufrió bastante a lo largo de la campaña. Además, el Athletic Club hubiera sufrido hasta el final para salvarse del descenso.

Posición

Club

Puntos con VAR

Posición

Club

Puntos sin VAR

FC Barcelona

94

FC Barcelona

95

Real Madrid

86

Real Madrid

91

Villarreal

72

Villarreal

69

Atlético de Madrid

69

Atlético de Madrid

69

Real Betis

60

Real Betis

59

Celta de Vigo

54

Celta de Vigo

55

Getafe

51

Rayo Vallecano

52

Rayo Vallecano

50

Real Sociedad

50

Valencia

49

Valencia

49

10°

Real Sociedad

46

10°

Espanyol

49

11°

Espanyol

46

11°

Getafe

46

12°

Athletic Club

45

12°

Mallorca

45

13°

Sevilla

43

13°

Elche

45

14°

Alavés

43

14°

Alavés

43

15°

Elche

43

15°

Levante

43

16°

Levante

42

16°

Osasuna

42

17°

Osasuna

42

17°

Athletic Club

42

18°

Mallorca

42

18°

Sevilla

37

19°

Girona

41

19°

Girona

37

20°

Real Oviedo

29

20°

Real Oviedo

32

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol